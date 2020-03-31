 Случаев заражения COVID-19 в ВСУ нет: на изоляции - 151 человек, - Командование Медицинских сил

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На изоляции (в том числе на самоизоляция) - 151 чел. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток, - 86 чел.", - говорится в сообщении.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На изоляции (в том числе на самоизоляция) - 151 чел. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток, - 86 чел.", - говорится в сообщении.
А чому не пишуть чи є зараження серед МЧСників, поліції, нацгвардії?