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 Случаев заражения COVID-19 в ВСУ нет: на изоляции - 151 человек, - Командование Медицинских сил

По состоянию на 7:00 вторника, 31 марта, в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На изоляции (в том числе на самоизоляция) - 151 чел. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток, - 86 чел.", - говорится в сообщении.

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Случаев заражения COVID-19 в ВСУ нет: на изоляции - 151 человек, - Командование Медицинских сил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185618
 
 
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А тест системи в армії є для його виявлення? А то якось цікаво це звучить на фоні того, що солдатам скоро може не буде чого їсти...
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Не дай Боже, щоб після цих перевірок з'явилися. Бо це буде кваліфіковано, як спланована диверсія
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В Антарктиде коронавируса не обнаружено. Четверо пингвинов и один ишак-мутант в изоляции. И тестов нет.
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Щось підозріло вперто повторюють цю інформацію.
А чому не пишуть чи є зараження серед МЧСників, поліції, нацгвардії?
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