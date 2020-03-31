EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  493  10
Материалы по теме:
Все про:армия (7683) карантин (1802) военнослужащие (4475) волонтеры (1986) COVID-19 (2589) коронавирус (1266)

 В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко

Перед тем, как устраивать проверки воинских частей по использованию средств защиты военных от COVID-19 нужно было позаботиться о наличии и поставке в достаточном количестве этих средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает волонтер Юрий Москаленко.

"Сегодня в несколько военных частей приехали проверяющие, которые имели целью проверить использование средств и защиту военных от COVID-19. Возможно, сначала нужно позаботиться о наличии и поставки в достаточном количестве необходимых средств и материалов??? Понравилась фраза проверяющего - "... А где ваш бесконтактный термометр?" Ни тебе "Привезли ли его вам?" ... Ни проверки того, кто должен был предоставить его в часть, а блд - "где термометр бесконтактный"!!!" - говорится в сообщении.

"Вам нечего делать, или совсем скучно от безделья??? Какого х#я вы вообще там делаете??? То маринуете бойцов в казармах вместо того, чтобы отправить всех отгуливать накопленные отпуск .... То на полигон посылаете, вместо того, чтобы провести медленную ротацию на фронт, где бойцы в большей вирусной безопасности...", - добавил волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла изменения в Госбюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих

В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185617
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оччень в стиле власти зелёных долбодятлов! В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко - Цензор.НЕТ 6345
 показать весь комментарий
 
 
цветёт и пахнет, как любил говорить мой покойный папаша. потом он делал паузу и добавлял: пахнет неприятным запахом
 показать весь комментарий
 
 
Їздять,заразу розвозять.Самих себе вони перевірили перед тим як по казармах шастати.
 показать весь комментарий
 
 
Та вони зовсім там в МО ДЕГРАДУВАЛИ. ВНЯТНИХ МАЛО ЗАЛИШИЛОСЬ. А ЗЕ-ОРДА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ВІРУСІВ ТЕРОРИСТАМ НА ДАУНБАСУ ЗБИРАЄТЬСЯ ВІДПРАВИТИ, ВОНА ЗА ТЕРОРИСТІВ ТУРБУЄТЬСЯ, А БІЙЦІ ЗСУ ОБІЙДУТЬСЯ, НЕХАЙ ВОЛОНТЕРИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ.ОСЬ ТАКА ЛОГІКА ЗЕБІЛІВ.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх