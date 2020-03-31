 Германия и Франция сделали совместное заявление по Донбассу: Прикрываясь коронавирусом, оккупанты не дают работать ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как заявили главы МИД двух стран, Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан, что они "очень обеспокоены" ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ по 21 марта.
Наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине, говорится в совместном заявлении двух дипломатов.
"Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ (Специальная мониторинговая миссия / миссия наблюдателей) и выполнению ее мандата", - заявили главы дипломатии Германии и Франции.
По данным МинВОТ, русская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости COVID-19.
Состоянию на 30 марта оккупанты ОРЛО признали наличие только одного инфицированного коронавируса, в ОРДО ни один случай не подтверждают. При этом тестирование на коронавирус фактически осуществляется за нехватки тестовых систем.
Ранее Евросоюз обратился к РФ и к подконтрольным ей боевикам с требованием открыть доступ через линию разграничения для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на фоне пандемии коронавируса.
Российские боевики, оккупационная администрация я понимаю, но там оказывается "пророссийские сепаратисты"?
може їм за українців воювати? може це їхні "співаки" на росії гастролюють? може це їхні актори, спортсмени повторюють мантру про аполітичність? може це в них мєдвєдчук, сівохо, єрмак, шарій, бондаренко, портнов, аваков, зеленське врешті решт? може їм за українців обирати розумних людей на посади, а не тупнів на кшталт зеленського?
що вони мають робити? свої мізки нам віддати аби ми порозумнішали та самі припинили толерувати ворога?