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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
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 Германия и Франция сделали совместное заявление по Донбассу: Прикрываясь коронавирусом, оккупанты не дают работать ОБСЕ

Германия и Франция обвинили пророссийских сепаратистов на Донбассе в препятствовании работы наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как заявили главы МИД двух стран, Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан, что они "очень обеспокоены" ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ по 21 марта.

Наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине, говорится в совместном заявлении двух дипломатов.

"Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ (Специальная мониторинговая миссия / миссия наблюдателей) и выполнению ее мандата", - заявили главы дипломатии Германии и Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уведомила генсека ООН, что РФ блокирует миссию ОБСЕ на Донбассе под предлогом карантина, - представитель украинской дипмиссии Николенко

По данным МинВОТ, русская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости COVID-19.

Состоянию на 30 марта оккупанты ОРЛО признали наличие только одного инфицированного коронавируса, в ОРДО ни один случай не подтверждают. При этом тестирование на коронавирус фактически осуществляется за нехватки тестовых систем.

Ранее Евросоюз обратился к РФ и к подконтрольным ей боевикам с требованием открыть доступ через линию разграничения для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на фоне пандемии коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3185609
 
   
 Топ комментарии
 
к черту обеспокоенность!.. больше санкций кацапне, что б продохнуть не могли..
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до української так званої "влади" претензій з цього приводу нема?
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ну они же должны быть в сдохшем Координационном совете. Еще + к беспределу под эгидой кацапии.
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к черту обеспокоенность!.. больше санкций кацапне, что б продохнуть не могли..
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ну они же должны быть в сдохшем Координационном совете. Еще + к беспределу под эгидой кацапии.
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...Дуже стурбовані... Ай да маладці! Путлєр пукне з переляку.
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до української так званої "влади" претензій з цього приводу нема?
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Не мешайте им прикрываться коронавирусом , пусть он сделает то , что не до конца сделали другие...
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Пусть "скрывают"... У нас патроны целее будут... Вспомните "Войну миров", Герберта Уэлса... Захватчикам не смогла сопротивляться тогдашняя человеческая цивилизация. Их победили болезнетворные бактерии... Главное - чтобы переносчиками "короны" оставались только люди... Те, кто не хотел "русского мира", давно уехали... Остались те, кто его желал и звал... Пусть в нём и живут, "носители российских паспортов"... А мы потом придём и захороним останки... Например, в заброшенных шахтах... Ведь "гражданство", по наследству, не передаётся...
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А что нам скажет Моника? Или она сейчас спит?
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Мендель скаже, что он не обязан читать вообще
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"Пророссийские сепаратисты" - Это кто?
Российские боевики, оккупационная администрация я понимаю, но там оказывается "пророссийские сепаратисты"?
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ТАМ ТЕРОРИСТИ. І КРАПКА. А ТЕРОРИСТІВ ЗНЕШКОДЖУЮТЬ.
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У нас теж не відстають від сепарні. Прикриваючись вірусом продадуть землю.
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Мудрий нарід ставіт лайкі. То почєму би і нє?
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Даже жиды с палестинцами договорились о перемирии. А наши примеренцы этим лохудрам с домбаса орлу и орду хотят тест системы для короны передать. Ваще кукухой поехали там?
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Ви дуже, дуже стурбовані!? ТА ВИ МОСКОВІЇ САНКЦІЇ ВВЕДІТЬ ДІЙСНІ А НЕ ФЕЙКОВІ. БАБКИ ВОНА ВАМ ПЛАТИТЬ А ВИ ЗАХІДНІ ТІЛЬКИ ПІАРИТИСЬ ТА НІЧОГО НЕ РОБИТЕ. БАБЛО НЕ ПАХНЕ АЛЕ ВОНА ЗАРОБЛЕНО НА КРОВІ УКРАНЦІВ!!! ЗАПАМЯТАЙ ЄВРОПО!
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залить этот бамбас бетоном и забыть за него нах*й.......
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Прозрели, твари? Две страны, которые ни копейки не дали Украине на войну, ни даже ржавого патрона. Тока тотальная озабоченность и скулёж...
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MrDemarson, ви для чого цю маячню написали? вам якої ще допомоги треба?
може їм за українців воювати? може це їхні "співаки" на росії гастролюють? може це їхні актори, спортсмени повторюють мантру про аполітичність? може це в них мєдвєдчук, сівохо, єрмак, шарій, бондаренко, портнов, аваков, зеленське врешті решт? може їм за українців обирати розумних людей на посади, а не тупнів на кшталт зеленського?
що вони мають робити? свої мізки нам віддати аби ми порозумнішали та самі припинили толерувати ворога?
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Скоро ще й пи.дити почнуть,щоб корону не розносили.Сидіть вже там по хатах тихенько,світочі правосуддя.
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