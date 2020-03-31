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 На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине, 13 человек умерли, 8 - выздоровели, за сутки поступило 378 подозрений, - Минздрав

В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 36 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 9 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 45 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
г. Киев - 107 случаев;
Киевская область - 52 случая;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Одесская область - 11 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ривненская область - 13 случаев;
Сумская область - 10 случаев;
Тернопольская область - 78 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черновицкая область - 90 случаев;
Черкасская область - 50 случаев;
Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщения о подозрении на COVID-19.

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На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине, 13 человек умерли, 8 - выздоровели, за сутки поступило 378 подозрений, - Минздрав 01
На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине, 13 человек умерли, 8 - выздоровели, за сутки поступило 378 подозрений, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185608
 
 
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Вроде пока ситуация в норме, и это учитывая шо главзебил свез в Украину всех кого только можна...
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Ну що ЕС - та весь інший світ ...- готовтесь, нам допомогати - ну, знаете чому- ви ж не захочете мати на РЕВЕРСІ за деякий час мільйони хворих працівників На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине, 13 человек умерли, 8 - выздоровели, за сутки поступило 378 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7326
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Ну неужели нельзя провести всеобщий молебен? Святые мощи, евхаристия, причастие, таинство и прочее сделать - и вирус будет убит. Кто не верит - нехристь и еретик.(молится, причащается, кушает "плоть и кровь" Боба)
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хм., а где тут "молились против вируса"?
напомни, а то я забыл)
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Примерно то же число (548 или 549) высвечивалось вчера поздно вечером (около полуночи). За ночь новых заболевших у нас нет или почти нет. В Украине вирус по ночам спит?
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Але не розумію, чому було не закрити кордони з окупованими росією території ще на початку епідемії??? хоча по нормальному кордони повинні були з росією закриті ще в 2014 році
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