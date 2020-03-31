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 Вирус практически не мутирует: ученые рассчитывают, что хватит одной вакцины от COVID-19

В разработке сейчас несколько вакцин против коронавируса, а в американском научно-исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле четырем добровольцам сделали прививки с экспериментальной дозой безопасного генетического кода, извлеченного из нового вируса.

Об этом пишет "Би-Би-Си", передает Цензор.НЕТ

Эксперты полагают, что им понадобится несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины.

Кроме того, на минувшей неделе появились весьма обнадеживающие сообщения об исследованиях по расшифровке генетического кода вируса: обычно вирусы по мере размножения в организме животного или человека мутируют, однако в случае с нынешним коронавирусом SARS-CoV-2 мутации происходят медленно или почти не происходят.

Если эти наблюдения подтвердятся, то это может означать, что одной вакцины будет достаточно, чтобы привить человеку иммунитет на долгое время.

"Вирус со стабильным геномом - это хорошая новость в деле разработки вакцины", - подтвердил профессор Стефано Менцо, непосредственно занимающийся этой проблемой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185607
 
 
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С огорода, говоришь? Ну,ну... Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4398
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Тоесть легче он тоже не станет, а вакцина через год-два. "отличные" новости
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Реально Україні світить десь з 4мільярда дози вакцини.
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Я думаю,что вакцина будет через полгода.
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дійсно.. таких не чіпається жодна хвороба )))
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Тебе кстати она тоже будет не нужна, труппам вакцинацию не делают....
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Ты не переживай,скот,судя по твоей истерии,тебе недолго осталось тявкать.
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во всяком случае человечество не вымрет Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8206
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А говорили что ГМО продукты безопасны. Вот Европа и горит сейчас. Мы с огорода кушаем натур продукт в основном и всьо у нас будет хорошо!!!
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Тебе вот смешно, а у нас хавчик действительно пока еще без ГМО. Сравни наш помидор, сочный сладкий вкусный и испанский какойнибудь безвкусный зато красивый. Так же и с фруктами и остальными овощами. У нас еще продукты питания ого-го по сравнению с заграницами
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Да есть у нас такие помидоры, шоб дольше хранились, они маринованные классные, а салатные и дороже, потому шо гниют быстро.
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а на расее ваще не заморачиваются,там зеленые квасят...потому и называется сиё новообразование "страна вечнозеленых помидоров"
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Будем делать выводы через пару недель когдв закончится инкубационный период у приезжих. Еще нужно учитывать то колличество людей которых они заразят за это время
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А как твой кишечник отделяет чужеродные гены в продуктах, просто интересно?
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Еще не прошло на столько много времени, что бы ученые могли понять масштабы вреда ГМО продуктов на геном и организмизм человека. Хотя возможно сейчас это время и настало. Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4835
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ТАк а зачем тогда писать на этикетка продуктов маркер "без ГМО", если не вредят они здоровлю? Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 292
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То когда началось, вспомни. И на соль лепили, наверное.
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Я кстати так не одного продукта с гмо и не нашел, если чесно. А я искал Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8384
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Та как-то нам еще не печет такое выращивать.
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сосиски.
Соя -вона переважно на ГМО...
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и шо?перестали есть сосиски?да все гибридные растения,в том числе виноград - можно считать гмо.а значит вино гмо.и выгнанный с него самогон-тоже гмо.а бурячиха с гмо буряка? Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 394
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У нас все делается с одной целью - бабла наварить.
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Совершенно неясно для кого будет нужна эта вакцина. К тому времени когда она появится, антитела к ковидке будут в крови у всех кто выжил. Кому ее делать? Детям от года? Но для них этот вирус менее опасен чем ветрянка со смертностью 1 на 50 000. Так что это бездарно выброшенные ресурсы. Хотя с точки зрения чистой науки все очень даже окей, знания на воротах не виснут, всегда пигодятся.
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Совершенно неясно для кого будет нужна эта вакцина.Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9426
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Ну если так все ясно так и скажи - для кого? Мертвым она без надобности, а у живых ужу будут антитела в крови к ковидке. Так кому она будет нужна?
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Не, если не мутирует, так и будет гулять, как корь.
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Согласен. Просто в отличии от кори с ее смертностью и социальными последствиями вакцинировать все население Планеты от ковидки не будет иметь никакого экономического смысла. Психологический да, многие захотят себе такую вакцину в попу. Как лекарство от страха.
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А недавно тут один дядя от медицины распинался, что вирус быстро добреет мутируя. Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2016
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Також особливість геному цього вірусу свідчить, що він сильно відрізняється від інших вірусів гномів і скоріше за все є рукотворним.
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Телефон виправляє, але після прийняття закону щодо продажу землі ми всі гноми.
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у випадку з нинішнім коронавірусом SARS-CoV-2 мутації відбуваються повільно або майже не відбуваються.

АЛЕ жодних гарантій,що мутації не прискоряться в силу певних факторів...

тому це н евпевненість,а НАДІЯ.
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