 В Ватикане выявили коронавирус у кардинала

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в офисе кардинала.

Отмечается, что итальянский кардинал с температурой госпитализирован в римскую больницу.

В офисе Де Донатиса сообщили, что ближайшие помощники кардинала отправились на добровольный карантин.

Также отмечается, что у кардинала не было в последнее время личных контактов с Папой Римским Франциском, чьи аудиенции ограничены.

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