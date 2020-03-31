 В Ватикане выявили коронавирус у кардинала

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в офисе кардинала.
Отмечается, что итальянский кардинал с температурой госпитализирован в римскую больницу.
В офисе Де Донатиса сообщили, что ближайшие помощники кардинала отправились на добровольный карантин.
Также отмечается, что у кардинала не было в последнее время личных контактов с Папой Римским Франциском, чьи аудиенции ограничены.
А если и помрет, то = "бохвзялксебелучшего" или "проверкаверы")
https://twitter.com/hohland_gosdep/status/1244851995732774914