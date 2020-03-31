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 В Ватикане выявили коронавирус у кардинала

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у одного из кардиналов Ватикана - 66-летнего генерального викария Рима Анджело Де Донатиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в офисе кардинала.

Отмечается, что итальянский кардинал с температурой госпитализирован в римскую больницу.

В офисе Де Донатиса сообщили, что ближайшие помощники кардинала отправились на добровольный карантин.

Также отмечается, что у кардинала не было в последнее время личных контактов с Папой Римским Франциском, чьи аудиенции ограничены.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185604
 
 
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Між іншим сьогодні у кривавого пастора день народження! Вітаю вас пане !
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Кстати я теперь понял почему зеленский розганяет людей, когда ложит на памятники цветы и тд и тп. Боится коронавируса. Папа римский вот тоже людей разогнал В Ватикане обнаружили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 828
В Ватикане обнаружили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 784
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Кстати я теперь понял почему зеленский розганяет людей, когда ложит на памятники цветы и тд и тп. Боится коронавируса. Папа римский вот тоже людей разогнал В Ватикане обнаружили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 828
В Ватикане обнаружили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 784
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Вот именно Папа - "разогнал", шоб не заразились. А Зеля....
В Ватикане выявили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 7203
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Між іншим сьогодні у кривавого пастора день народження! Вітаю вас пане !
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Мiж iншим свято строго порохоботське
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У него Вера точно больше "горчичного зерна"... В Ватикане выявили коронавирус у кардинала - Цензор.НЕТ 1984
А если и помрет, то = "бохвзялксебелучшего" или "проверкаверы")
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О, это ведро их диды привезли в качестве трофея в 1945 году...
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