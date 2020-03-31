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 Политика Украины
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 В голосовании о продаже земли есть все, что не хотели видеть сторонники Зеленского, - экс-нардеп Емец

Экс-нардеп Леонид Емец считает, что без денег МВФ мы могли бы еще "поиграть" в дефолт, но эпидемия коронавируса превратит эту "игру" в аналог прыжков без парашюта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Глубокой ночью, в масках и перчатках, пренебрегая угрозой заражения короновирусом, кнопкодавя по углам, - землю сделали товаром.
Очевидно, под давлением МВФ и ради денег МВФ. Без которых мы могли бы еще "поиграть" в дефолт, но эпидемия коронавируса превратит эту "игру" в аналог прыжков без парашюта. В суицид. Некий шантаж под дулом пистолета", - подчеркнул Емец.

Экс-нардеп видит в этом большой политический перелом.

"Рейтинг Зе - все. Накрылся большим медным тазом. В этом голосовании есть все, что не хотели видеть его сторонники. Непопулярная реформа, альянс с Порошенко, отсутствие собственного большинства в парламенте, выполнение требований МВФ. Я просто вижу как все, кроме Владимира Зеленского, получают площадку для политического пиара. "Европейская Солидарность" Порошенко абсолютно справедливо будет рассказывать, что хоть и оппозиция, но должны были спасать страну когда власть сама не в состоянии", - отметил Емец.

"ОПЗЖ и "Батькивщина" беспощадно будут критиковать сам закон и время, и способ его принятия. И тоже будут иметь вагон и тележку абсолютно весомых аргументов", - добавил он.

По его словам, нет сценария, по которому те, кто сегодня у власти получат позитив от этой истории.

Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко: Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен

В голосовании о продаже земли есть все, что не хотели видеть сторонники Зеленского, - экс-нардеп Емец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185603
 
   
 Топ комментарии
 
Матьківщина, для початку, повинні пояснити, чому не голосували за антикаломийський закон .... цікаво, скільки бєня відвалив йулі за це
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в мене тиск піднімається, коли ця курва починає нести свою ахінею....
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походу соглашусь. Партия Порошенко пестрит много, но много и делает. Это не одно и тоже, что Мендель выпустить или ролик записать.
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Зачем .Они в суд подадут.Жоппоблок более проукраинский,чем зеля с петей.
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свершилось чудо!)) парашники обьединились с зебилами и вместе продали "ридну зэмлю"
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Теперь понятно почему карта распространения короновируса и карта продажи земли, одинаковые.
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Матьківщина, для початку, повинні пояснити, чому не голосували за антикаломийський закон .... цікаво, скільки бєня відвалив йулі за це
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Потрібно було дивитись вчора Слабоду слова, вона там все роз"яснила. Я тут писав що там буде Юлька.
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в мене тиск піднімається, коли ця курва починає нести свою ахінею....
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В мене простіше - я кажу Юлька-***** і перемикаю канал. До речі, вона мені ще гидкіша, ніж Зеленський. Зеленський - то зрозуміле просте і дурне чмо, а та ***** розумна, хитра і улеслива. Вона, падло, вже стільки бід наробила, що шмарклі ще дуже далеко.
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Перзональна пенція на 100 літ, +пгемія, +чайові за обсмолуговування.
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Видать землю будут вместе с короновирусом продавать.
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Американцы спят и видят заграбастать Украину скопом с Крымом,но без Донбасса.Уголовники им не нужны,своих хватает.
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Ветер вместо мозга - патология . Или у лаптеногих всегда так - или ветер или якутский материал в голове ?
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Крым давно лаптеногий,и он Америке и нах не нужен.
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Ээээээх, твои б слова, та Трампу в уши. Так и вижу себя с американским паспортом. -))))))))))))))
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походу соглашусь. Партия Порошенко пестрит много, но много и делает. Это не одно и тоже, что Мендель выпустить или ролик записать.
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Например? Фасует продуктовые наборы?)
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да хотя бы. Другие и на это не пригодны. Не говоря уже о помощи покупки медтехники и ее ремонта. Читайте сами, вы же все время здесь. Кстати, зоопарк Черкасс тоже расширяют и за деньги Порошенко. Помощь с фонда идет регулярно. Они помогли детям этими наборами в то время, когда первая неледи Украины как масками пользоваться записывала без передачи онных детям.
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"Другие и на это не способны" (с) - я не знаю кого вы имеете в виду, говоря о каких-то других... Но некоторые помогают очень серьезно, делая закупки медоборудования на серьезные суммы:
банк "Південний" выделил почти 3 миллиона гривен;

группа ТИС перечислила 20,5 млн грн в национальный фонд и еще более 2,5 млн - на нужды Одесской области;

Общую финансовую помощь Ярославского для борьбы с эпидемией оценивают в $13 млн.

и т. д. Не буду всех перечислять. При желании можно прочитать здесь: https://censor.net.ua/r3185063
А фонд Порошенко помогает, да. Только он распотрошил свою помощь, общей суммой тысяч на 500, в лучшем случае, на несколько мелких, чтобы почаще мелькать в новостях.
Он филантроп еще тот.))
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Кстати, вы писали все-таки о партии, которая "много делает", а не о фонде Порошенко. Так что она все-таки делает?
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ніт ! перефасовує по другому разу .)
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Петя барыжный не только барыга,но еще и артист.Думаю,что зеля имеет отношение с петей гораздо более тесные,чем с коломойским.
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А сколькими га земли владеет на сегодня этот радетель за народ?
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Этот говнюк, как и многие другие, называющие себя "политиками" (чуть не стошнило), думает только о рейтинге. А ведь Зеленский пришел на один срок и ему в отличие от Емца и подобных, рейтинг не нужен.
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політичні рейтинги в тюрмі не мають жодного значення....а зєля поступово назбирує статті КК
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Ермак уже сидит, а бубочка подал в отставку? У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 1794
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я чет не понял....
Зеленые!, так это получается Владимир Александрович Зеленский не будет сажать в тюрьму барыгу Порошенко когда придет весна?
Они подружились получается, да?
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Разрыв шаблонов？В методичке что написано по этгму поводу ？
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отменили посадки!))).....вся надежда теперь только на вирус!))
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За кожним анально-фекальним дописом стирчать козломорді роги!
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"ОПЗЖ и Батькивщина беспощадно будут критиковать сам закон и время и способ его принятия. И тоже будут иметь вагон и тележку абсолютно весомых аргументов", - добавил он.Источник:https://censor.net.ua/n3185603
Ну тепер стережіться, Юлька з вас не злізе поки не доканає.
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Да, стратегически инициатива на её стороне. Непопулярный закон, который спасёт от дефолта, но жизнь малиной в стране не сделает. Электоральные бонусы ЮВТ и ОПЗЖ.
Но Петя с Зелей росле этого ночного поцелуя, должны будут снова взять дистанцию и делать вид, что не знакомы. Ибо в млучае открытых отношений, нездоровые брожения в умах электората обоих неизбежны.
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трудно быть пятикопечным бюторастом...нужно оставаться невозмутимым даже когда Люля ссыт своей секте в рожу, например не голосуя за запрет возвращения банков...

Где ты был когда Люлю здесь все кому не лень елдой по столу водили...на горшке сидел?
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Юля сцить свої секті в рожу, а зебеня сцить у твою рожу. Всі щасливі.
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Дивись щоб тебе не засмоктав циклон, зебіл, бо перемеле на порох.
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Дональд Трамп выплатил 4 трилиона долларов Казначейсту США в поддержку зелени.Дефолта в США не будет,доллар стабилен теперь как никогда.
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Да уж. Для Зеленского это была ночь отчаянной борьбы за выживание. Но главное, кто протянул спасительную соломинку! ))
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Кур-р-рва, тільки вчора у ФБ всі були вірусологами, так сьогодні вся стрічка у соплях з приводу землі. Вірусологи перекваліфікувались у спеціалістів з земельного права.
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Цензор сайт проффесіоналів на всі випадки життя.Бгггг.
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Это правда ,Зеленский оказался ТРУСОМ и выбрал политическое САМОУБИЙСТВО вместо борьбы !Ну что-же это его выбор а мы сделаем выводы ...
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По-моему этим законом решили важные вопросы: легализовали продажу земельных паев и установили планку на уровне 100га в одни руки. Нет ни 10000 (210000)га в одни руки, ни продажи земли юр. лицам, ни иностранцам. Вот и посмотрим, как рынок земли начнет работать "на малых оборотах". Порошенко/Европейская солидарность, Голос и Единство - молодцы, а Батькивщина с ОПЗЖ - барахло.
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Нет ни 10000 (210000)га в одни руки, ни продажи земли юр. лицам

с 1 января 2024 как запоешь?
А иностранцы - это через референдум. Но обойти легко. Собственно весь этот закон обойти для воротил финансовых не составит труда.


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Так до 1 января 2024 нужно дожить, и кто знает в каком составе ВР
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Есть Путлер,есть РААБссия,нет Путлера нет РАБссии.Точно так и с Зелей.... У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 5644 У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 5644
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Но не смотря ни на что, при любом упоминании Тимошенко, нарид со стеклянными глазами еще долго будет рефлекторно скандировать "ОНА УКРАЛА ФСЕ"!
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А что, не украла? Или украла но не все?
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Не, ну что то еще осталось не совсем украденное..
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У цій ситуації не тільки Зе втрачає рейтинг, а всі партії. Тільки ОПЗЖ збереже своїх дебільних сепарів. Тому скоро всі будуть хотіти виборів.
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Зеленое недоразумение должно уйти в конце мая, год спустя после поднятия упавшего удостоверения, ничего из обещанного не сделано, косяков зекоманды за год больше, чем и пороховой свиты за 5 лет. Клоун Уходи!!! Это не твое!!
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Просто пусть все политики идут на йух. Больше голосовать не буду, буду копить доки на эмиграцию.
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у зауральських скрЄпних дикунів ринок землі функціонує ще з 2004 ... і нічого страшного: злі америкоси не скупили її гектарами, злі нацики не вивезли її вагонами в Берлін... а тут проросійські онаністи дуже раптом стали переживати за український народ... особливо радує Нестор, якому належить чи не вся земля Закарпаття - про людей думає...
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Как оно теперь правильно:зебилососы или порохобилы ?
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А мені здається що все правильно зроблено. Зеленський молодець , Порошенко ще більший молодець.
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У Польщі юридична особа може придбати лише 500 га (як і фізична). У нас фізичній особі (фермеру) дають лише 100 га, а юридичній особі (агрохолдінгу) - аж 10 тисяч! Що ж тут правильно? Давайте по 100 га всім - і тоді буде правильно!
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Мне другое интересно - а что помешает гипотетическому Васе Пупкину и его родственникам создать кучу юрлиц?
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Я не про те... Я про те, що 10 тис. га - це дуже дофіга. От у Польщі юридичній особі - 500 га, як і фізичній!
Чому не можна по 100 га всім (чи 500, як в Польщі)?
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какую-то херню несет. Жид издал очередной закон для разграблению Украины. Не впервой такие законы, поэтому ничего экстраординарного не случилось, кроме того, что Зеленский показал, что кроме грабить Украину он ни к чему не способен. Ну, и с другой стороны, Порошенко показал, что он из той же мафии, а никакая не жёсткая оппозиция. Практически, это одно и то же, но в разных костюмах.
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1. На барина и лентяя Ющенко уже все насмотрелись. Еще намного хуже патологически стремящаяся к единоличной власти баба с косой ("газовая принцесса", правая рука Паши Лазаренко, состояние которой в 1997, по оценкам, - более 1 млрд. $), которая вместо того, чтобы вместе войти в историю, подставить плечо Ющенко и работать на страну, - воткнула ему нож в спину.
2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.

И обладательница более 1 млрд$ главная в стране с 1997 года специалистка по воровству денег на газе у народа все также продолжает патологически стремится к единоличной власти.
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Баба с косой,когда в вашей реальности была президентом?
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У тебя семь жизней, все попробовать хочешь?
Тогда начни с того, что касается лично тебя:
- наркотики, однополый секс,.....
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Продажа 10 тис. га для юридичних осіб (агрохолдінгів) - це теж зелені не хотіли бачити???

Фермерам тільки 100 га, а агрохолдінгам - 10 тис. - ОФІГЄТЬ рівність!
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Щоб не говорили зрадники-депутати та зрадник-президент,але це є продаж своєї батьківщини..Чим це лайно відрізняється від зрадників кримчан та луганчан?І там і там продадали свою батьківщину.Тому вони заслуговують смерть.
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Даниил Монин
33 мин. ·
Порошенко 2.0У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 7214
егодня годовщина 1-го тура выборов, на которых Зеленский победил, что позволило ему получить безаговорочную победу во 2-м туре. Поэтому считаю, настало время подводить итоги после прошедшего года.
Ко мне очень часто приходят в комментарии люди, проголосовавшие за Порошенко, с сарказмом высмеивая мой выбор и текущую ситуацию. Я их сарказм признаю, но логику не очень. Попробую обьяснить, что я имею в виду. Давайте говорить откровенно - Зеленский был шансом Украины на смену политик. И Народ Украины, год назад, сделал свой выбор между тотальной безнадегой следующие 5 лет, которая ассоциировалась с Порошенко и темной конячкой Зеленский, которая расценивалась как шанс на изменения. Я считаю, что этот выбор был правильный. Между безнадегой и шансом всегда выбирай шанс - а там будь как будет.
В тоже время, я крайне удивляюсь логике. Давайте просто посмотрим фактам в глаза. До конца августа исполнительная власть была в руках Порошенко. В сентябре Зеленский назначил молодой Кабмин, из лиц который дякували Порошенко, либо голосовали за Порошенко на выборах и единственными фракциями кто не голосовал за отставку Кабмина Гончарука, в начале марта, были Партия Порошенко и Голос. Поэтому по идее мы наблюдаем классический диссонанс. Кабмин Гончарука проводил политику Порошенко, угандохав экономику еще до вхождения в мировой кризис, но граждане голосовавшие за Порошенко, вместо того, чтобы видеть в этом позитив, тотально озлоблены на политику Зеленского …
Ребята. Очнитесь. Мой главный вывод, который я могу сделать по прошествии года. Это то, что Зеленский оказался Порошенко 2.0. У нас не произошло ни смены экономической политики, ни смены налоговой политики, ни посадок, которых нам так щедро обещали с билбордов. Скорее даже наоборот. Та политика зажимания гаек проводимая Порошенко активно продолжена Зеленским. Национальный Банк - связан также политикой меморандума с МВФ, как при Порошенко. И вообще, в целом, всю повестку на экономическую политику и даже политику назначений на ключевые посты нам продолжают диктовать из вне. Голосование 30 марта 2020 года в Раде по увольнению единственного непорошенковского Министра Финансов и возврат Менеджера голосовавшего за Порошенко на выборах, в пакете с Законами от МВФ - крайне в этом смысле показательно, по сути. В 2019 году Менеджеры Порошенко нас пугали Дефолтом, если МВФ не даст кредит. В 2020 году другие менеджеры и депутаты ВР от Зеленского, занимаются тем же самым - пугают если не МВФ - то дефолт. Дефолт - это состояние перманентного статуса государства, которое не в состоянии прожить без кредитов и продолжает политику, при которой, те кто при власти получают миллионы в Декларациях, а те кто без - уезжают от безнадеги в другую страну.
Поэтому по прошествии года мой вердикт однозначен. Субъектной политики от Украинского государства до ближайших выборов Президента ждать совершенно бессмысленно. Тотальная безнадега будет только нарастать, и усугубляться кризисными явлениями. Я не являюсь сторонником апокалиптических сценариев для Украины в будущем. Нас однозначно спасут и дадут продолжать бесконечно политику жизни не по средствам с раздутым и неэффективным коррумпированным государственным аппаратом, которым крайне легко управлять. Но это однозначно не то, что видели в Зеленском граждане Украины проголосовавшие за него.
Поэтому, в целом, тут видится 3 сценария развития событий:
1) Продолжение покидания страны гражданами, без перспектив в этой стране
2) Бунт, на фоне неспособности государства справится с кризисом и его проявлениями
3) Самостоятельный уход с должности Президента Владимира Зеленского и перезапуск процессов через выборы
Все это отрицательные сценарии. Но, к сожалению, положительных сценариев места уже не осталось.
Они только в фильмах о Голобородько, которые, очевидно, не будут осуществлены…
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Почав за "здравіє", а закінчив "за упокой". Краще би автор відповідач за свій зевибір.
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Знаєш, як тяжко ідіоту, до якого дійшло, що він ідіот. От і сплітає.
До речі, в списку 1-го туру було 39 кандидатів. Ну, не хотів Порошенка, але щоб таке?!
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Теорія іноді не спрацьовує на практиці, тому що "досвід - син науки важкої"
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Голосование даже за идеальный закон по Земле под прикрытиям карантина - это преступление перед Народом Украины.
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В процессе голосования под прикрытием карантина за дерибан Земли произошел окончательный отсев плевел от зерен. Эти депутаты войдут в историю Украины и будут прокляты народом.
Украинская диаспора должна запустить сайт "Запроданці України" и преследовать этих иуд по всему Миру.

Придет время и этих иуд даже с могил повыкапывают , что бы нечисть не оскверняла Украинскую Землю.
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Що значить землю зробили товаром? Товаром є усе, на що є покупець, а земля, тим паче.
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завтра к примеру кацапня начнет скуплять землю и будет тебе товар .....
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Знаменитый РАБссиянско-немецкий реформатор Петя Столыпин в 1910 году гордился что кормит всю Европу хлебом и мясом из Украины. У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 6546Зеля повтори подвиг Пети.... У голосуванні про продаж землі є все, що не хотіли бачити прихильники Зеленського, - екснардеп Ємець - Цензор.НЕТ 6546
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Кожному жиду по 2 кв.м української землі безкоштовно.
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