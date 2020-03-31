 В голосовании о продаже земли есть все, что не хотели видеть сторонники Зеленского, - экс-нардеп Емец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Глубокой ночью, в масках и перчатках, пренебрегая угрозой заражения короновирусом, кнопкодавя по углам, - землю сделали товаром.
Очевидно, под давлением МВФ и ради денег МВФ. Без которых мы могли бы еще "поиграть" в дефолт, но эпидемия коронавируса превратит эту "игру" в аналог прыжков без парашюта. В суицид. Некий шантаж под дулом пистолета", - подчеркнул Емец.
Экс-нардеп видит в этом большой политический перелом.
"Рейтинг Зе - все. Накрылся большим медным тазом. В этом голосовании есть все, что не хотели видеть его сторонники. Непопулярная реформа, альянс с Порошенко, отсутствие собственного большинства в парламенте, выполнение требований МВФ. Я просто вижу как все, кроме Владимира Зеленского, получают площадку для политического пиара. "Европейская Солидарность" Порошенко абсолютно справедливо будет рассказывать, что хоть и оппозиция, но должны были спасать страну когда власть сама не в состоянии", - отметил Емец.
"ОПЗЖ и "Батькивщина" беспощадно будут критиковать сам закон и время, и способ его принятия. И тоже будут иметь вагон и тележку абсолютно весомых аргументов", - добавил он.
По его словам, нет сценария, по которому те, кто сегодня у власти получат позитив от этой истории.
Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
молуговування.
банк "Південний" выделил почти 3 миллиона гривен;
группа ТИС перечислила 20,5 млн грн в национальный фонд и еще более 2,5 млн - на нужды Одесской области;
Общую финансовую помощь Ярославского для борьбы с эпидемией оценивают в $13 млн.
и т. д. Не буду всех перечислять. При желании можно прочитать здесь: https://censor.net.ua/r3185063
А фонд Порошенко помогает, да. Только он распотрошил свою помощь, общей суммой тысяч на 500, в лучшем случае, на несколько мелких, чтобы почаще мелькать в новостях.
Он филантроп еще тот.))
Зеленые!, так это получается Владимир Александрович Зеленский не будет сажать в тюрьму барыгу Порошенко когда придет весна?
Они подружились получается, да?
Ну тепер стережіться, Юлька з вас не злізе поки не доканає.
Но Петя с Зелей росле этого ночного поцелуя, должны будут снова взять дистанцию и делать вид, что не знакомы. Ибо в млучае открытых отношений, нездоровые брожения в умах электората обоих неизбежны.
Где ты был когда Люлю здесь все кому не лень елдой по столу водили...на горшке сидел?
с 1 января 2024 как запоешь?
А иностранцы - это через референдум. Но обойти легко. Собственно весь этот закон обойти для воротил финансовых не составит труда.
Чому не можна по 100 га всім (чи 500, як в Польщі)?
2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
И обладательница более 1 млрд$ главная в стране с 1997 года специалистка по воровству денег на газе у народа все также продолжает патологически стремится к единоличной власти.
Тогда начни с того, что касается лично тебя:
- наркотики, однополый секс,.....
Фермерам тільки 100 га, а агрохолдінгам - 10 тис. - ОФІГЄТЬ рівність!
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Порошенко 2.0
егодня годовщина 1-го тура выборов, на которых Зеленский победил, что позволило ему получить безаговорочную победу во 2-м туре. Поэтому считаю, настало время подводить итоги после прошедшего года.
Ко мне очень часто приходят в комментарии люди, проголосовавшие за Порошенко, с сарказмом высмеивая мой выбор и текущую ситуацию. Я их сарказм признаю, но логику не очень. Попробую обьяснить, что я имею в виду. Давайте говорить откровенно - Зеленский был шансом Украины на смену политик. И Народ Украины, год назад, сделал свой выбор между тотальной безнадегой следующие 5 лет, которая ассоциировалась с Порошенко и темной конячкой Зеленский, которая расценивалась как шанс на изменения. Я считаю, что этот выбор был правильный. Между безнадегой и шансом всегда выбирай шанс - а там будь как будет.
В тоже время, я крайне удивляюсь логике. Давайте просто посмотрим фактам в глаза. До конца августа исполнительная власть была в руках Порошенко. В сентябре Зеленский назначил молодой Кабмин, из лиц который дякували Порошенко, либо голосовали за Порошенко на выборах и единственными фракциями кто не голосовал за отставку Кабмина Гончарука, в начале марта, были Партия Порошенко и Голос. Поэтому по идее мы наблюдаем классический диссонанс. Кабмин Гончарука проводил политику Порошенко, угандохав экономику еще до вхождения в мировой кризис, но граждане голосовавшие за Порошенко, вместо того, чтобы видеть в этом позитив, тотально озлоблены на политику Зеленского …
Ребята. Очнитесь. Мой главный вывод, который я могу сделать по прошествии года. Это то, что Зеленский оказался Порошенко 2.0. У нас не произошло ни смены экономической политики, ни смены налоговой политики, ни посадок, которых нам так щедро обещали с билбордов. Скорее даже наоборот. Та политика зажимания гаек проводимая Порошенко активно продолжена Зеленским. Национальный Банк - связан также политикой меморандума с МВФ, как при Порошенко. И вообще, в целом, всю повестку на экономическую политику и даже политику назначений на ключевые посты нам продолжают диктовать из вне. Голосование 30 марта 2020 года в Раде по увольнению единственного непорошенковского Министра Финансов и возврат Менеджера голосовавшего за Порошенко на выборах, в пакете с Законами от МВФ - крайне в этом смысле показательно, по сути. В 2019 году Менеджеры Порошенко нас пугали Дефолтом, если МВФ не даст кредит. В 2020 году другие менеджеры и депутаты ВР от Зеленского, занимаются тем же самым - пугают если не МВФ - то дефолт. Дефолт - это состояние перманентного статуса государства, которое не в состоянии прожить без кредитов и продолжает политику, при которой, те кто при власти получают миллионы в Декларациях, а те кто без - уезжают от безнадеги в другую страну.
Поэтому по прошествии года мой вердикт однозначен. Субъектной политики от Украинского государства до ближайших выборов Президента ждать совершенно бессмысленно. Тотальная безнадега будет только нарастать, и усугубляться кризисными явлениями. Я не являюсь сторонником апокалиптических сценариев для Украины в будущем. Нас однозначно спасут и дадут продолжать бесконечно политику жизни не по средствам с раздутым и неэффективным коррумпированным государственным аппаратом, которым крайне легко управлять. Но это однозначно не то, что видели в Зеленском граждане Украины проголосовавшие за него.
Поэтому, в целом, тут видится 3 сценария развития событий:
1) Продолжение покидания страны гражданами, без перспектив в этой стране
2) Бунт, на фоне неспособности государства справится с кризисом и его проявлениями
3) Самостоятельный уход с должности Президента Владимира Зеленского и перезапуск процессов через выборы
Все это отрицательные сценарии. Но, к сожалению, положительных сценариев места уже не осталось.
Они только в фильмах о Голобородько, которые, очевидно, не будут осуществлены…
До речі, в списку 1-го туру було 39 кандидатів. Ну, не хотів Порошенка, але щоб таке?!
Украинская диаспора должна запустить сайт "Запроданці України" и преследовать этих иуд по всему Миру.
Придет время и этих иуд даже с могил повыкапывают , что бы нечисть не оскверняла Украинскую Землю.