 В голосовании о продаже земли есть все, что не хотели видеть сторонники Зеленского, - экс-нардеп Емец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Глубокой ночью, в масках и перчатках, пренебрегая угрозой заражения короновирусом, кнопкодавя по углам, - землю сделали товаром.

Очевидно, под давлением МВФ и ради денег МВФ. Без которых мы могли бы еще "поиграть" в дефолт, но эпидемия коронавируса превратит эту "игру" в аналог прыжков без парашюта. В суицид. Некий шантаж под дулом пистолета", - подчеркнул Емец.

Экс-нардеп видит в этом большой политический перелом.

"Рейтинг Зе - все. Накрылся большим медным тазом. В этом голосовании есть все, что не хотели видеть его сторонники. Непопулярная реформа, альянс с Порошенко, отсутствие собственного большинства в парламенте, выполнение требований МВФ. Я просто вижу как все, кроме Владимира Зеленского, получают площадку для политического пиара. "Европейская Солидарность" Порошенко абсолютно справедливо будет рассказывать, что хоть и оппозиция, но должны были спасать страну когда власть сама не в состоянии", - отметил Емец.

"ОПЗЖ и "Батькивщина" беспощадно будут критиковать сам закон и время, и способ его принятия. И тоже будут иметь вагон и тележку абсолютно весомых аргументов", - добавил он.

По его словам, нет сценария, по которому те, кто сегодня у власти получат позитив от этой истории.

Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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