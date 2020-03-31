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 На сайте президента появилась петиция с требованием обустроить больницу для пациентов с COVID-19 в пустующем помещении центра медстатистики в Киеве

На сайте президента зарегистрирована петиция об обустройстве больницы для приема пациентов с коронавирусом в бывшем помещении Киевского городского информационно-вычислительного центра медицинской статистики, которое на данные момент пустует.

Соответствующая петиция №22 / 090774-эп была зарегистрирована 30 марта. передает Цензор.НЕТ.

"Обустроить больницу для людей больных коронавирусной инфекцией COVID-19 по адресу: г.. Киев, переулок Георгиевский 9. В связи с тем, что помещение не используется и было выведено из коммунальной собственности города. Все время это помещение использовали как больницу. До 2019 г. это был Киевский городской информационно-вычислительный центр медицинской статистики. С 1952 - 1992 гг - Киевская городская онкологическая больница. В 1920 г. в больнице скончался от пневмонии известный врач терапевт, профессор Образцов Василий Парменович", - говорится в петиции.

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Для рассмотрения петиция должна набрать 25 тыс. голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3185602
 
 
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яка така петиція?
Бубочко втомився, воно закон про продаж землі протовкнув, такий маладєць!!!
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а что не так в этом законе? Его принятие и исполнение не идеальное, но и не провальное.Заслуга этого закона не ЗЕ, а совсем других. У ЗЕ же был интерес денежный от МВФ
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О, додумались!
В самом центре Киева, под стенами Софии, в месте, которое кишит туристами
Можно бы ещё на четвертом этаже центрального универмага
Хуже не будет.
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*********, а давайте пятицию все бывшие "Дворцы пионеров" отдать для больных коронавирусом детей!


Хто больше!!!


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