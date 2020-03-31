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 В СНБО создали электронную карту распространения заболеваемости COVID-19 в Украине и мире

Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и обороны страны создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.

"На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине", - сообщила пресс-службы СНБО во вторник утром, передает Цензор.НЕТ.

В этой карте также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве выздоровевших и количестве умерших в мире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 30 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 11 тыс. - зарегистрировались для возвращения в Украину, - МИД

Ознакомиться с электронной картой можно по гиперссылке: https://covid19.rnbo.gov.ua/ 

В СНБО создали электронную карту распространения заболеваемости COVID-19 в Украине и мире 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185599
 
 
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еще бы дембельный хронометр с обратным отсчетом окончания (предварительного) карантина
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сколько бабла попилили на этом? а масок в аптеках нет
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да эти маски как припарка чумному. типо "абыбуло". да, может на процентов 20 снижают вероятность... кхк-кхе , о б*же(бежит к иконам, прикладывается к мощам)
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тем более МИРА. В Германии Министерство здравоохранения и Институт в Берлине разные данные дают.
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А где карта СКОЛЬКО ТЕСТОВ В УКРАИНЕ по городам ?
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софа, вы уже в Украине? выгнали пинком под зад?
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Українська статистика ще гірша, ніж совєцька. Жодна модель не запрацює без достовірних даних. І жодна влада не буде успішною без нормальної статистики.
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