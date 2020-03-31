 Китай 30 марта не зарегистрировал новых больных и смертей от коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта worldometers.
По данным центра Джона Хопкинса, всего, по состоянию на 31 марта, вылечились от коронавирусной инфекции в Китае 76 194 человек. За время распространения вируса в стране зафиксировали 82 240 случая заражения, умерли – 3309 человек. Таким образом, Китаю осталось вылечить около 3 тысяч человек, при условии, что болезнь не будет распространяться дальше.
С начала 31 марта в Китае зарегистрировали 5 летальных случаев и 79 случаев заражения.
статистика была шо - минус 8.1 млн. пользователей моб. связи в Китае.
понятно что не все из них усопшие, но и статистика от комми - фуфло.
тому,що пояснення елементарніше..
Компартія наказала віключити зайві телефони для КОРЕКТНІШОГО виявлення місцезнаходження громадян...
ну але то шо коммі Завжди брешуть, ви в курсі?
В Ухане до сих пор все сидят тихо по норкам
1)
самоізолюватись в ********* світі неможливо..
але от обмежити наостаючий графік -могли би..
2) рекомендації без можливостей -не спрацьовують навіть на 50-ть відсотків..