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 Китай 30 марта не зарегистрировал новых больных и смертей от коронавируса

За минувшие сутки, 30 марта, в Китае не зафиксировали ни одного случая смерти от коронавируса и не выявили новых больных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта worldometers.

Китай 30 марта не зарегистрировал новых больных и смертей от коронавируса 01

По данным центра Джона Хопкинса, всего, по состоянию на 31 марта, вылечились от коронавирусной инфекции в Китае 76 194 человек. За время распространения вируса в стране зафиксировали 82 240 случая заражения, умерли – 3309 человек. Таким образом, Китаю осталось вылечить около 3 тысяч человек, при условии, что болезнь не будет распространяться дальше.

С начала 31 марта в Китае зарегистрировали 5 летальных случаев и 79 случаев заражения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185598
 
   
 Топ комментарии
 
Поверь коммунисту и сними порцию лапши с ушей.
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Комуняки врут как дышат
В Ухане до сих пор все сидят тихо по норкам
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Поверь коммунисту и сними порцию лапши с ушей.
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Ну я же православный, так что - все в руках Перуна, Одина(Он не один) и Кетцалькоатля)

статистика была шо - минус 8.1 млн. пользователей моб. связи в Китае.
понятно что не все из них усопшие, но и статистика от комми - фуфло.
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гівно вартий висновок.
тому,що пояснення елементарніше..

Компартія наказала віключити зайві телефони для КОРЕКТНІШОГО виявлення місцезнаходження громадян...
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ну то ше було раніше, статистика.
ну але то шо коммі Завжди брешуть, ви в курсі?
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Истина где-то между фальсификатом и новоделом Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих - Цензор.НЕТ 8349. Стране где пожизненно правит вождь из компартии веры быть не может
Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих - Цензор.НЕТ 1786
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Понты приходят и уходят,а жрать охота каждый день.
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Ветер с Китая достиг Испании за пол-года.Страшная штука ,ветер
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Значит у кетайозав есть антивирус. Что означает, что они исскуственно создали коронавирус...
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Комуняки врут как дышат
В Ухане до сих пор все сидят тихо по норкам
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А якщо б послухали укр. мед. фахвців то ще у лютому перемогли б ту корону
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не перемогли би..
1)
самоізолюватись в ********* світі неможливо..

але от обмежити наостаючий графік -могли би..

2) рекомендації без можливостей -не спрацьовують навіть на 50-ть відсотків..
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Там просто інформація не обновилась. Зараз показує що є 30 числа і жертви, і нові зараження
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