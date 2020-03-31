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 Минздрав разъяснил, кого должны обязательно госпитализировать во время карантина. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения разъяснило критерии госпитализации при пандемии COVID-19.

Об этом говорится в приказе №722 от 28 марта 2020 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Минздрав разъяснил, кого должны обязательно госпитализировать во время карантина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185596
 
 
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Никак сидите дома пока они землю продают.
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кто должен диагностировать эти симптомы? (особенно средней и тяжелой форм)
кто должен прослушать-измерить-проанализировать? (у одиноких с "букетом" других болячек)
самодиагностика и самолечение и самоответственность?
и самовиноватость... в случае если долго терпел... и постеснялся побеспокоить кого-то...
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ну если под контролем врача,хотя я сомневаюсь, что это работает..
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