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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Трамп продлил санкции против России, введенные из-за кибератак

Дональд Трамп своим указом продлил на год действие санкций против России из-за кибератак против США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Белого дома.

"Масштабные злонамеренные кибер-действия, исходящие из или осуществляемые лицами, находящимися полностью или частично за пределами Соединенных Штатов до сих пор несут чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", – говорится на сайте Белого дома.

В связи с этим Трамп на один год продлил чрезвычайное положение, которое ввел указом от 1 апреля 2015 года Барак Обама.

То есть Минфин страны будет и дальше блокировать счета и активы россиян, причастных к кибератакам против Соединенных Штатов.

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На днях на совещании лидеров стран G20, посвященному пандемии коронавируса, президент России Владимир Путин обмолвился о моратории на санкции во время эпидмии, предложив отказаться от ограничений для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Источник: https://censor.net.ua/n3185595
 
   
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***** свой пердячий газ будет дарить а жижу проще подарить чем продать - Дебил Трамп продлил санкции против России, введенные из-за кибератак - Цензор.НЕТ 5215
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Кацапы и запустили короновирус, что бы с них санкции сняли.
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Замість ніжок Буша, русскіє люді отримали ніжкою Трампуша.
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вчера Urals торговали по $16.7..... думаю, скоро состоится Будапешт-2...., участники те же, только на месте Украины теперь будет сидеть Россия......
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