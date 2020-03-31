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Все про:индексация (42) карантин (1802) пенсия (1895) Министерство социальной политики (698) Шмыгаль Денис (182) COVID-19 (2589) коронавирус (1266)

 Минсоцполитики ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле, - Шмыгаль

Министерство социальной политики ищет возможность проиндексировать пенсии в Украине уже в апреле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Пока мы работаем на том ресурсе, который у нас есть. Буквально в эти дни - сегодня, завтра - Министерство социальной политики проводит пересчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам", - заявил премьер.

Он добавил, что после принятия в Верховной Раде законопроекта №3279 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год состоится "обещанная выплата дополнительных средств пенсионерам".

Кроме того, Шмигаль отметил, что также из фонда борьбы с коронавирусом будут финансировать поддержку людей, которые потеряли работу или вынуждены быть дома и не иметь возможности зарабатывать деньги.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 апреля Кабинет министров Украины будет готов выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен, а с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 млн пенсионеров получат в этом году индексированные пенсии, - министр соцполитики Лазебная

Источник: https://censor.net.ua/n3185592
 
 
 Топ комментарии
 
Незабаром мінсоцполітіки буде іскать можливість врятувати від голоду мільйони лохів, які продадуть свою землю, і постають бомжами.
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ищут пожарные, ищет милиция
а на закон зебики забили
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а что имеют те которые тут топят за продажу
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Нічого не працює, а пенсії індексують? Це відсоток від продажу землі?
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что ты имеешь к той земле? как и к заводам, пароходам, морям и рекам? веде копанцем выгонят
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а что имеют те которые тут топят за продажу
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Незабаром мінсоцполітіки буде іскать можливість врятувати від голоду мільйони лохів, які продадуть свою землю, і постають бомжами.
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Що я імєю? Продукти на базарі. Вони однозначно кращі, ніж в маркетах. Коли продадуть селяни землю, то ті, хто не повиздихає, переберуться в місто. Сел не залишиться, Домашніх продуктів на базарі вже не буде.
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А в місті багато з них не приживуться,тобто вони вимруть.
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плевать бубочке на село , ему дырку в бюджете закрыть нужно !
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Но всегда находит возможность для судей и прокуроров.
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ищут пожарные, ищет милиция
а на закон зебики забили
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Доходи банків зросли на 17,7% до 46,2 млрд грн, у т.ч. процентні доходи зменшилися на 1,6% до 26,06 млрд грн, комісійні доходи збільшилися на 16,5% до 10,7 млрд грн, результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу зріс в 3,6 разів до 7,9 млрд гр вот вам и источник возможности проиндексировать пенсии уже в апреле,
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Побачиш, що ідея дострокових виборів скоро буде популярною.
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...і 2 лярда викинути на вибори ? ...Он певно і місцеві відмінять ..на вдоволення збанкрутілим партіям .
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Ще в день дебатів на стадіоні можна було чітко прочитати меседж зеленої команди. Але більшість людей настільки темна, забита або тупа, що на невербальне спілкування не звертає ніякої уваги.
А жаль. Мінсоцполітики шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5067
POHUY (*****) - було і зостається основною політичною програмою зеленого кодла...
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POHUY - Это наша философия, которая заключается в том, что не важно как ты выглядишь и что о тебе подумают !
ЕСТЬ ТЫ И СЕЙЧАС ! Мінсоцполітики шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2100
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точніше після отримання траншу кредиту..

був би НАЦіональний банк українським,а не МВФівським -напечатали би трохи грошей раніше...
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Якби би НБУ був у таких умовах незалежним, то мали би зімбабвійську інфляцію. Так, що не мрій.
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Уже ищет возможности? А ведь недавно говорил что пенсии БУДУТ проиндексированы в апреле!
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