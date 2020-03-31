 Еще двоих инфицированных COVID-19 выявили на Одесчине, оба за границу не выезжали и с больными не контактировали, - глава ОГА Куцый

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, диагноз подтвержден у мужчины 1960 г.р. из села Нерубайское и женщины 1947 г.р. из Одессы. Оба границу не выезжали и, по их словам, с больными COVID-19 не контактировали.
"До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице", - сообщил Куцый.
На данный момент в Одесской области лабораторно подтверждены 11 случаев заболевания COVID-19.
"Я еще раз подчеркиваю необходимость соблюдения самоизоляции. Даже без наличия симптомов человек может быть распространителем инфекции. Не выходите не улицу без надобности, держите дистанцию в несколько метров, носите маски и чаще мойте руки. Будьте ответственными и будьте здоровы!" - написал глава Одесской ОГА.
але ці "випробування" -мінімум на пів року -рік..
до промислового виробництва..
Вчера об Италии напечатали,что Вирус идет дальше на …..но в статье речь о переломе, ждущего в течении 2 дней и что НЕ увеличилось число заболевших, а уменьшилось.
Зачем манипулировать информацией. Не все же в Украине Мендели.
Так тестов не хватает - вот и вирус идет на убыль.
У нас вообще все четко(нет тестов - вот и победили мол, вирус то)
На москву вообще Росгвардия зашла, просто шоб пожарить
дидовшашлыки))
может ты просто дурацкую тему разогнал? хотя да, тут хватает совков и прочих. я напр. всегда мужественно срусь с совками и всегда аргументированно побеждаю(примеряет новую "трехуголку")))))
Урод-главарь т.н. ВОЗ, поставлен Китаем, до конца говорил шо вирус - фигня, ну а теперь даже Трамп обосрался. А нам вообще походу торба. Я х.з. кто мог бы вырулить, может разве.... ну не знаю. Может хотя бы ПАП.