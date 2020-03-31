EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  1976  23
Материалы по теме:
Все про:карантин (1802) Одесская область (1950) Куцый Максим (13) COVID-19 (2589) коронавирус (1266)

 Еще двоих инфицированных COVID-19 выявили на Одесчине, оба за границу не выезжали и с больными не контактировали, - глава ОГА Куцый

Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил еще два положительных результата исследования на COVID-19.

Об этом на своей странице в  Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, диагноз подтвержден у мужчины 1960 г.р. из села Нерубайское и женщины 1947 г.р. из Одессы. Оба границу не выезжали и, по их словам, с больными COVID-19 не контактировали.

"До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице", - сообщил Куцый.

На данный момент в Одесской области лабораторно подтверждены 11 случаев заболевания COVID-19.

"Я еще раз подчеркиваю необходимость соблюдения самоизоляции. Даже без наличия симптомов человек может быть распространителем инфекции. Не выходите не улицу без надобности, держите дистанцию ​​в несколько метров, носите маски и чаще мойте руки. Будьте ответственными и будьте здоровы!" - написал глава Одесской ОГА.

Еще двоих инфицированных COVID-19 выявили на Одесчине, оба за границу не выезжали и с больными не контактировали, - глава ОГА Куцый 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185591
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Залепупа навіз коронавіруса в Україну.
 показать весь комментарий
 
 
тебе це питання зараз цікавить, вузбколобий? А я думав, тебе коронавірус цікавить.
 показать весь комментарий
 
Так ты и есть короновирус, только видать не Китайский, а кацапский.
 показать весь комментарий
 
В Румынии разработана (работы были начаты в январе) вакцина от COVID 19 и находится на стадии испытания.
 показать весь комментарий
 
В оборудованном новейшим оборудованием центре Oncogen,в городе Тимишоара,дурик.
 показать весь комментарий
 
Сейчас идут испытания на человеческих клетках. Digi24 -пользуйтесь переводом.
 показать весь комментарий
 
вы источник сбросьте, а с переводом как то сами разберемся, а то получается пустой разговор.
 показать весь комментарий
 
як у ще 50 країнах світу..

але ці "випробування" -мінімум на пів року -рік..

до промислового виробництва..
 показать весь комментарий
 
 
Обещали стараться в самые сжатые сроки -меньше года.
 показать весь комментарий
 
а звідки знають ,що з хворими не контактували...їздили громадським транспортом ....Ой ну сміх і гріх...
 показать весь комментарий
 
 
контактували з безсимптомними хворими,або з тими ,хто небезпідставно ..уй забив на українську медицину,але розносчиком вірусу є...
 показать весь комментарий
 
просьба Цензор не печатать фейки.
Вчера об Италии напечатали,что Вирус идет дальше на …..но в статье речь о переломе, ждущего в течении 2 дней и что НЕ увеличилось число заболевших, а уменьшилось.
Зачем манипулировать информацией. Не все же в Украине Мендели.
 показать весь комментарий
 
 
Вы еврей?
Так тестов не хватает - вот и вирус идет на убыль.
У нас вообще все четко(нет тестов - вот и победили мол, вирус то)
На москву вообще Росгвардия зашла, просто шоб пожарить дидов шашлыки))
 показать весь комментарий
 
 
меня вчера тролли проплаченные гоняли по ситуации в Германии, кацапы. Удивилась, как ресурс не обратил внимание на пропаганду и оскорбления. Пока такая политика сайта идет дальше, пока и будет он в разряде желтой прессы.
 показать весь комментарий
 
 
ну если ресурс "желтый", то чего же ты тут делаешь?
может ты просто дурацкую тему разогнал? хотя да, тут хватает совков и прочих. я напр. всегда мужественно срусь с совками и всегда аргументированно побеждаю(примеряет новую "трехуголку")))))
 показать весь комментарий
 
 
вы о чем? Эта тема вчера в последних анонсах была, об Италии. Носите свою трехуголку и комментируйте корректно и без личностных характеристик.А то точно совок
 показать весь комментарий
 
 
В общественный транспорт нужно запретить заходить без масок. Нет в продаже? Сшей сам. Это несложно. Стоят, блин, кашляют. А корона ведь может проникать через слизистую оболочку глаз...
 показать весь комментарий
 
 
Да! Маски просто типо "шобибуло", а вот очки надо непременно.
Урод-главарь т.н. ВОЗ, поставлен Китаем, до конца говорил шо вирус - фигня, ну а теперь даже Трамп обосрался. А нам вообще походу торба. Я х.з. кто мог бы вырулить, может разве.... ну не знаю. Может хотя бы ПАП.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх