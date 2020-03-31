 Два человека погибли, еще двое госпитализированы в результате отравления угарным газом в частном доме на Одесчине (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 марта по ГСЧС поступила информация, что в с. Латовка Беляевского района предварительно результате отравления природным газом в частном жилом доме погибли 2 человека и 2 человека госпитализированы (из них 1 ребенок 2012 г.р.) в больницу в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения ГСЧС не привлекались.

Как уточнили в Беляевском отделе полиции в Одесской области, вечером в частном доме в селе Латовка без признаков жизни были обнаружены 43-летний хозяин и его 77-летняя мать. Жену погибшего, на год младше его, и их восьмилетнюю дочь в крайне тяжелом состоянии забрала "скорая". Предварительная причина - отравление угарным газом.

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Семью обнаружили родственники, которые, не дозвонившись ни к одному из пострадавших, приехали убедиться, все ли с ними в порядке.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. Обстоятельства выясняются, по предварительным данным люди отравились угарным газом от газового котла.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз.