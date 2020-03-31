 За два месяца от пневмонии на Житомирщине умерли 22 человека, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, отвечая на вопрос об уровне смертности от пневмонии в области.

"Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200-2300 пневмоний", - отметил Суслик.

Статистику за 2018 и 2019 годы он пообещал озвучить на брифинге во вторник, 31 марта.

Утром Житомирский городской голова Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что в городской больнице №1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией - 4. Также в больницу №2 попал один пациент с пневмонией.

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Кроме того, в медучреждениях Житомира сейчас находятся четверо больных с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, на Житомирщине зафиксировано 5 случаев коронавируса, один из которых летальный.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 8 - выздоровели.