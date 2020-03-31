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Все про:Житомирщина (834) Киевская область (1910) ОГА (1696) смерть (6578) коронавирус (1266) Суслик (1)

 За два месяца от пневмонии на Житомирщине умерли 22 человека, - ОГА

В Житомирской области за два месяца этого года от пневмонии умерли 22 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, отвечая на вопрос об уровне смертности от пневмонии в области.

"Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200-2300 пневмоний", - отметил Суслик.

Статистику за 2018 и 2019 годы он пообещал озвучить на брифинге во вторник, 31 марта.

Утром Житомирский городской голова Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что в городской больнице №1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией - 4. Также в больницу №2 попал один пациент с пневмонией.

Читайте на Цензор.НЕТ: С начала года зафиксировано 65 летальных случаев от пневмонии на Киевщине, - ОГА

Кроме того, в медучреждениях Житомира сейчас находятся четверо больных с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, на Житомирщине зафиксировано 5 случаев коронавируса, один из которых летальный.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 8 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3185586
 
 
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Вы питаетесь лучше? Вообще-то, средиземноморская диета признана в мире самой оптимальной, не зря у них такая продолжительность жизни.
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Нас коронавирус не будет косить как итальянцев или испанцев. Наши организмы адаптированы к плохим условиям. Плюс вредные привычки, плюс плохая медицина. Но зато мы питаемся лучше, с огородов, а у них там в Европах одно ГМО За два месяца от пневмонии на Житомирщине умерли 22 человека, - ОГА - Цензор.НЕТ 1526
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Вы питаетесь лучше? Вообще-то, средиземноморская диета признана в мире самой оптимальной, не зря у них такая продолжительность жизни.
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Да-да, итальянцы тоже были такими же легкомысленными и недалекими месяц назад...
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на самом деле, это вирус, как и по всей украине массовые смерти от пневмонии
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Не бзди есть вирус со 100 процентами летальности и тебе его не избежать
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Вже 10 разів на цензорі писали що деяких просто не забирають в лікарні і вони залишаються поза статистикою.
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Давно це було.Читала і відосики дивилась Невмивакіна.Більшість кричали і мабуть кричать :шарлатан.Можливо.Потім ,десь років 4+,знайомий розповів історію ,да і на моїх очах все відбувалось....А потім ,так сталось і сама наважилась.В тій ситуації мені допомогло.П'ю для профілактики.Прочитайте про перекись водню і соду.Всім гарного здоров'я ,настрою і дня.
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Ніяким МВФ, та путіним нас не здолати. Навіть коронавірус українців не бере.
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