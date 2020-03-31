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 "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ожидает проведения референдума о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам до конца года. Для этого необходимо принять закон "О референдуме".

Об этом он зачвил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сейчас этот проект (закон "О референдуме". - Ред.) уже был на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом немного корректирует эти планы. Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и вернемся из карантина к работе Верховной Рады, мы начнем регистрировать и принимать закон "О референдуме", и дальше, когда этот закон вступит в действие, тогда мы можем начать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке. Я надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закон об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже иметь предметные ответы на эти вопросы и от народа", - заверил Корниенко.

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По словам лидер партии, в законопроекте по земельной реформе нормы выписаны таким образом, чтобы ввести рынок земли как можно безопаснее.

Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3185585
 
 
 Топ комментарии
 
я не очень понял - сначала приняли закон а потом обещают узнать о нём мнение народа? "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 4844
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сначала пусть доживет до конца года
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сначала пусть доживет до конца года
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тепер очікуємо протиставлення міста селу:
- в референдумі прийматимуть участь всі громадяни україни, і навіть, якщо, селяни будуть проти, то"протягти" його можна голосами лише одних жителів міста)))
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я не очень понял - сначала приняли закон а потом обещают узнать о нём мнение народа? "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 4844
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Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливе лише після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 5606 ..Закон про ринок землі - що потрібно знати про земельному законі | РБК-Україна "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 5606
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Це Україна на референдумі буде визначать продаж кацапської землі бо свою продадуть ще до референдуму.
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Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть. "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 6072
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Я це знаю і без тебе.Ти пояснюй тим в кого тієї землі не було й не буде і хто розказує що він хазяїн моїх паїв і має право вказувати що мені з ними робити. "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 2941
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тут питання не в тому, що тобі робити з власними паями, а в тому, хто їх може купувати..... бо розпродати частину земель кацапам або жовтосраким - це явно не те, чого б хотілося.
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От ти в мене і купи якщо такий патріот і якщо домовимось у ціні,щоб не купили кацапи чи жовтосракі. Чому нікого не бентежило,і не іимагали референдум коли дозволили приватизацію і продаж квартир? Чому все не скупили ні кацапи ні жовтосракі? І чому ніхто не вимагав референдум коли піднімали пенсійний вік або встановлювали зарплатню по 600-800тис суддям і прокурорам?
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они сместили акценты с самого закона на будущий референдум...
и без референдума уже стало можно продавать землю, а как на нее зайдут иностранцы(прямо или косо) значения большого не имеет..
и референдум им не запретит этого)))
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Мало того що землю роздеребанили, так ще й прикалуються.
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Надінь маску і не бризькайся лайнос.
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нарушили правило, больше 10 не собираться...
в суд и наказать зачинщиков по законам карантинного времени
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Це буде епічєскій рехверендум. Ну шож, мудрий наріде, час діставати прадідівські бандури і вчити пісень жебрацьких. Ви зробили це разом!
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В референдум внести вопрос о доверии зелёным головастикам
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Чому нема референдуму про згоду народу взагалі продавати землю? Хто вам дав таке право?
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А причём тут иностранцы? Они что нас за идиотов держат?
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Долбанные черепашки-ниньдзя!.. У простых украинцев, работяг, тех же, фермеров, выживающих предпринимателей (которые - все, кроме примазанных к ОПГ) элементарно НЕТ денег для участия на земельном рынке в качестве покупателей. Соответственно, им отводится роль продавцов, пока будет, что продавать (вряд ли по справедливой цене), ну а потом - люди окажутся совсем никем в своей стране, на своей земле, потому что ВСЁ будет куплено мафиозными падонками, загребшими под себя Украину!
см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

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Більшість фермерів працює на орендованих паях ...виплачуючи за це власникам паїв копійки . "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 5781 ..
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Так нехай власники паїв самі працюють. У чому проблема?
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якщо здають в оренду - значить їм не хочеться самим працювати або нічим обробляти землю
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Сразу видно чувака , который от проблем связанных с обработкой земли , так же далёк как Солнце от Альфа Центавры . У подавляющего числа паевиков денег едва хватает месяц прожить , какое - вынаймають !? "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 3478 . За какие шиши ?? Ты знаешь сколько нужно заплатить "за тракторы и комбайны" ? Во вторых , много владельцы паёв - горожане , которым земля досталась в наследство . Многие из которых этой " своей" земли даже в глаза не видели , им лишь деньги за аренду , на карточку шлют и всё ,, а кто и за шо , они и не догадываются .Думаешь они станут себе морочить голову обработкой земли , в которой ничего не смыслят . ?
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У московії ніхто не дозволяв продаж землі,тож чого ти переймаєшся за своїх фермерів.
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коротко для зебіла Віті Лі: невеликі фермерські господарства держава здатна контролювати, починаючи з того, що дохід фермерів приблизно однаковий. Але не здатна контролювати агрокорпорації, які здатні купити депутатів безпосередньо, контролюючи їх. Зелепупа з купою придурків не здатен навіть свої труси контролювати, не те, що агрокорпорації, він не здатен сформувати мережу фермерських господарств. Але здатен красти.
Бачив Епіцентр - найбільший супермаркет? То уяви собі Епіцентр, але земельний. Купа безнадійних наймитів і один власник.
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Мене не цікавить думка жопобьютівуців.Займайтесь своїм свинособачим совковим лохтогратом.А тебе іноземця ернесто цей закон буде стосуватись після референдуму.
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я не бьютовець, я ж кажу - що ти слуга ішака.
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до конца года у вас на референдум денег в бюджете не будет!
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***** позичить від продажу нафти по 5$ за бочку.
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Слуги дьявола и без референдума ясно, что народ будет против продажи земли иностранцам.
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До конца года надо провести выборы в Раду и изгнать оттуда всех негодяев проголосовавших за продажу земли без Референдума!
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До кінця року треба ізгнать з України всіх *********** прихвостнів окупанта,таких як ти і жопобьют.
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обратил внимание на такой момент: зебилы, жопоблочники, кремлеботы, винят в принятии закона о продаже земли не зеленского и его большинство, а порошенко! то есть 20 депутатов пэс выдали 226 голосов - я правильно понимаю, зебилы?
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ВСЕ проголосовавшие за продажу земли должны быть арестованы и преданы суду !!!
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Ты прокурор,или суд-что садить будешь ？
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Давно прора було їх на вилих виносить, допустили до такого...до продажу святого..........Вожак треба!
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Закон о рынке земли нужен, как прозрачные и внятные правила ведения любого бизнеса, главенство права при ведении споров и т.д.
Проблема в доверии граждан к власти - чьи интересы лоббируют политики? Не разграбят ли как обычно кредиты МВФ, не разграбят ли последний ресурс крупнейшего европейского государства - землю?
И этот обоснованный страх останавливает от голосования - ЗА.
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Получается ЗА чаяния народа выступили....ОПЗЖ и Батькивщина
"Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу" - Цензор.НЕТ 1122
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Я вообще-то про будущий результат голосования о продаже иностранцам.
Обосновываю самую массовую позицию граждан и причины такой позиции
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Это уже будет не иметь никакого значения. Закон принят, а вы лошье идите на референдум как в России.
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Тимошенко смотрящий от кремля ответственный за антиивестиционные действия. Не большой секрет
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за одно и референдум о недоверии членограю
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Они рассчитывали , что народ испугается вируса и не придет бить им морды . Вы тупее самых тупых - вы просчитались...
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