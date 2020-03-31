 "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа"

Об этом он зачвил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Сейчас этот проект (закон "О референдуме". - Ред.) уже был на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом немного корректирует эти планы. Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и вернемся из карантина к работе Верховной Рады, мы начнем регистрировать и принимать закон "О референдуме", и дальше, когда этот закон вступит в действие, тогда мы можем начать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке. Я надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закон об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже иметь предметные ответы на эти вопросы и от народа", - заверил Корниенко.
По словам лидер партии, в законопроекте по земельной реформе нормы выписаны таким образом, чтобы ввести рынок земли как можно безопаснее.
Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.
- в референдумі прийматимуть участь всі громадяни україни, і навіть, якщо, селяни будуть проти, то"протягти" його можна голосами лише одних жителів міста)))
и без референдума уже стало можно продавать землю, а как на нее зайдут иностранцы(прямо или косо) значения большого не имеет..
и референдум им не запретит этого)))
в суд и наказать зачинщиков по законам карантинного времени
см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
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Бачив Епіцентр - найбільший супермаркет? То уяви собі Епіцентр, але земельний. Купа безнадійних наймитів і один власник.
Проблема в доверии граждан к власти - чьи интересы лоббируют политики? Не разграбят ли как обычно кредиты МВФ, не разграбят ли последний ресурс крупнейшего европейского государства - землю?
И этот обоснованный страх останавливает от голосования - ЗА.
Обосновываю самую массовую позицию граждан и причины такой позиции