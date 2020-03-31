 COVID-19: в мире заболели 785,9 тыс. чел., умерли - 37,8 тыс. чел., выздоровели - 165,9 тыс. чел.. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Победили болезнь за это время 165 889 человек. Также во всем мире зарегистрировали 37 810 летальных случая.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 3 164 человек, только в Нью-Йорке скончались 914 человек. Число выздоровевших достигло 5 896.
В Италии за это время заболели 101 739 человек. В то же время умерли 11 591, вылечились 14 620 человек.
Испания сообщает о 87 956 инфицированных. Среди них 16 780 выздоровели, умерли 7 716 человек.
Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Китае. Во Франции умерли 3 030, в Германии - 645, в Великобритании – 1 411, в Иране – 2 757, в Нидерландах – 865, Бельгии - 513, в Турции - 168.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 8 - выздоровели.
https://www.youtube.com/watch?v=tIRnAxsgbCQ
ну и электросамокат тоже.
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Про це повідомляє офіційний сайт уряду Великобританії www.gov.uk.
Станом на 19 березня 2020 року COVID-19 більше не вважається інфекційною хворобою з важкими наслідками (HCID - High consequence infectious diseases) у Великобританії - інформує урядовий сайт.
У січні 2020 року була зроблена попередня рекомендація щодо класифікації COVID-19 як HCID. Це ґрунтувалося на інформації, доступній на ранніх стадіях спалаху.
Тепер, коли стало відомо більше, органи охорони здоров'я Великобританії переглянули найсвіжішу інформацію про COVID-19. Вони визначили, що уточнена інформація свідчить про низький загальний рівень смертності від цієї хвороби.
Консультативний комітет з небезпечних збудників (ACDP - Advisory Committee on Dangerous Pathogens) також вважає, що COVID-19 більше не слід класифікувати як HCID - повідомляє сайт уряду Великобританії.
Якщо простіше, то коронавірусна хвороба COVID-19 отримала належний їй статус звичайного сезонного гострого респіраторного захворювання.
Як бачимо, уряд Великобританії показав реалістичний підхід до життя і повне небажання зруйнувати свою економіку різними безглуздими карантинами.
Так де ж таки правда?