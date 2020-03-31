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 COVID-19: в мире заболели 785,9 тыс. чел., умерли - 37,8 тыс. чел., выздоровели - 165,9 тыс. чел.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 31 марта во всем мире зарегистрировали 785 979 случая заражения коронавирусом, 30 марта инфицированных было 722 435 человек. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Победили болезнь за это время 165 889 человек. Также во всем мире зарегистрировали 37 810 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 3 164 человек, только в Нью-Йорке скончались 914 человек. Число выздоровевших достигло 5 896.

В Италии за это время заболели 101 739 человек. В то же время умерли 11 591, вылечились 14 620 человек.

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Испания сообщает о 87 956 инфицированных. Среди них 16 780 выздоровели, умерли 7 716 человек.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Китае. Во Франции умерли 3 030, в Германии - 645, в Великобритании – 1 411, в Иране – 2 757, в Нидерландах – 865, Бельгии - 513, в Турции - 168.

COVID-19: в мире заболели 785,9 тыс. чел., умерли - 37,8 тыс. чел., выздоровели - 165,9 тыс. чел. 01

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 8 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3185583
 
 
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Ну всьо. Коронавирус уже не остановить. Кто играл в Plague inc. тот поймет...
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Ну всьо. Коронавирус уже не остановить. Кто играл в Plague inc. тот поймет...
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За минулу добу у Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від коронавірусу та не виявили нових хворих на COVID-19.
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Китай скрывает реальное положение дел. Комуняки...
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А может вирус на энной територии просто поражает некий процент людей и прокатившись по коронозависимым, остальных "не трогает"? Во всяком случае я не вижу другого способа, как Китай, запушенную! (среагировал же не сразу) вирусную инфекцию передающуюся воздушно-капельным путём, мог остановить по другому!?
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она больше путём втирания в собственную слизистую передаётся. через ручки дверей, поручни, кнопки банкоматов, лифтов, домофонов, упаковку продуктов и т.д.
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Каждую секунду в мире кто-то умирает (десятки, сотни людей)... Оёёй!!! На планете эпидемия!!! под названием жизнь. Количество выздоравливающих от короны 4/5, а от туберкулёза - никто не выздоравливает; туберкулёз просто залечивается, и человек всю оставшуюся жизнь должен опасаться рецедива. Идите нахер со своим ко-ко-короным вирусом!!! Кстати, как теперь добраться в Киев, чтобы "помайданить"?
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Починаючи з 19 березня 2020 року COVID-19 вилучено зі списку інфекційних захворювань з важкими наслідками (HCID) - з причини низької смертності.

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Про це повідомляє офіційний сайт уряду Великобританії www.gov.uk.

Станом на 19 березня 2020 року COVID-19 більше не вважається інфекційною хворобою з важкими наслідками (HCID - High consequence infectious diseases) у Великобританії - інформує урядовий сайт.

У січні 2020 року була зроблена попередня рекомендація щодо класифікації COVID-19 як HCID. Це ґрунтувалося на інформації, доступній на ранніх стадіях спалаху.

Тепер, коли стало відомо більше, органи охорони здоров'я Великобританії переглянули найсвіжішу інформацію про COVID-19. Вони визначили, що уточнена інформація свідчить про низький загальний рівень смертності від цієї хвороби.

Консультативний комітет з небезпечних збудників (ACDP - Advisory Committee on Dangerous Pathogens) також вважає, що COVID-19 більше не слід класифікувати як HCID - повідомляє сайт уряду Великобританії.

Якщо простіше, то коронавірусна хвороба COVID-19 отримала належний їй статус звичайного сезонного гострого респіраторного захворювання.

Як бачимо, уряд Великобританії показав реалістичний підхід до життя і повне небажання зруйнувати свою економіку різними безглуздими карантинами.

Так де ж таки правда?
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