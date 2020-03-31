 COVID-19: в мире заболели 785,9 тыс. чел., умерли - 37,8 тыс. чел., выздоровели - 165,9 тыс. чел.. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Победили болезнь за это время 165 889 человек. Также во всем мире зарегистрировали 37 810 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 3 164 человек, только в Нью-Йорке скончались 914 человек. Число выздоровевших достигло 5 896.

В Италии за это время заболели 101 739 человек. В то же время умерли 11 591, вылечились 14 620 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12,3 тыс. человек находятся на самоизоляции в Закарпатской области, - замглавы ОГА Шинкарюк

Испания сообщает о 87 956 инфицированных. Среди них 16 780 выздоровели, умерли 7 716 человек.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании и Китае. Во Франции умерли 3 030, в Германии - 645, в Великобритании – 1 411, в Иране – 2 757, в Нидерландах – 865, Бельгии - 513, в Турции - 168.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 8 - выздоровели.