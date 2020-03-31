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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
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Все про:карантин (1802) работа (452) Шмыгаль Денис (182)

 Украина не может себе позволить полгода не работать. После Пасхи будем решать, какой из двух сценариев запускать, - Шмыгаль

Правительство понимает, что у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", и потому карантин из-за коронавируса, возможно, будет значительно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения: нужно запускать экономику страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки. <...> Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто смотреть дома и смотреть телевизор", - сказал он.

Премьер заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка: "Действительно, из-за карантина мы вынуждены были остановить много малого и среднего бизнеса, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы принимаем бюджет чрезвычайной ситуации, - Шмыгаль

По словам главы Кабмина, после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо "китайский" (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо "более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований" (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т.д.).

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

17 марте ввели карантин в Украине, 25 марта его продлили до 24 апреля, одновременно был введен режим чрезвычайной ситуации в Украине.

Экс-министр экономики Милованов считает, что в Украине без работы могут остаться 170 000-500 000 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3185580
 
 
 Топ комментарии
 
Верните Гончарука. Он обещал 40% роста экономики за 5 лет. А этот Шмыгаль какой-та жлоб и паникер мягкотелый Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1094 Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9916
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благоглупость. 73% - они бессмертные какие-то. Украина не может себе позволить полгода не работать. После Пасхи будем решать, какой из двух сценариев запускать, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9025
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ЕСТЬ ТРЕТИЙ ВАРИАНТ Вас зелебобиков ублюдков повесить расстрелять закопать кого вирус подберет раздать каждом по малюсенькой подушечке финансовой половина от Бени населения половина от всего кубла Слуг.. после ночного шоу я спмотрел прямое вклчюение канал рада как они додавливали Закон про землю стефанчук вообще оказался редкостным выбл..ком.. а еще типа из тернополя а оказалось у нас в жжжвской Одессе таких пид..ов никогда не водилось и сбеглыся сам Бубочка в бронемаске и прочая шобла не покзали финальное голосовение по фракция камеры не снимали сзади чтобы не показать какой пустой зал и интересно октуда взялось 265 голсоов если там было от силы 150...
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Цей закон не легітимний. Він був проголосований з порушеннями і Юлька обіцяла подати позов в Конституційний суд.
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Верните Гончарука. Он обещал 40% роста экономики за 5 лет. А этот Шмыгаль какой-та жлоб и паникер мягкотелый Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1094 Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9916
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Вспомнился анекдотец. Был популярен примерно полвека назад
- Я опять хочу в Париж.
- Как, ты там уже побывала?
- Нет уже хотела.
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Напомнили))
- Абрам, где ви купили такое шикарное пальто?
- Таки в Париже.
- А это далеко от Бердичева?
- Да тыщи две километров таки будет.
- Надо же! Такая глушь, а так хорошо шьют!
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Этот анекдот звучит несколько иначе: "Снова хочется в Париж!" "Вы бывали в Париже?" "Нет, но уже хотелось!"
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Він укотив на самокаті в далекі краї. Натворив шкоди і зник.
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Но на пасху можно будет посетить храм, посвятить яйца и облобызать иконы? Может отменить ее нахрен в этом году? Украина не может себе позволить полгода не работать. После Пасхи будем решать, какой из двух сценариев запускать, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1594
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лично для себя я уже давно отменил все праздники. стал чувствовать себя гораздо лучше после этого.
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в переносном смысле. не пью уже скоро будет 40 лет как.
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Нахрєн,треба відміняти в Україні пуйломовних окупантських свинособак,а не Великдень.
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Угу.Главное не перепутать и не посвятить иконы и облобызать яйца.
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Почему полгода? Карантинные меры можно будет отменять в начале июня!
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А для того, чтоб каждый раз чрезвычайно не "бороться" с очередной эпидемией нужно раз и навсегда принять САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ КОДЕКС законов, где все четко будет прописано, все правила и алгоритмы, мера ответственности и реальные механизмы контроля!
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Команде ЗЕтварей уже все равно, ходите на работу, умирайте. Главное, зеленая сопля выполнила все то что от него ожидали хозяева и для чего его продвинули в президенты. Земельку продали а там уже пох***
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парашенка, сцявик и зегнида получили, чего хотели, теперь дохните Лохи,
идите на три весёлых буквы на работу
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Тепер зелеботи і порохоботи одне ціле.
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С нами власть поступила так, как это любят делать мусора. Вначале кладём всех мордой на асфальт, потом начинаем не спеша думать. Мусорью так удобней. Спасибо вам душевное зелебобики 73%-ные!
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а парашенка не желаешь поблагодариьь ?
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я так понимаю, ты имел в виду "поблагодарить" в кавычках. не желаю. это не его про*б.
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это победа мародёра и членограя
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сцявик это вообще подстилка, желаю ему полных стадионов
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То вже будуть не твої проблеми,сценарист.
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не носите маски если вы не больны-(CNN)World Health Organization officials Monday said they still recommend people not wear face masks unless they are sick with Covid-19 or caring for someone who is sick.
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нашим долбодятлам ВОЗ не указ. вчера бы я просто не смог купить еды без маски.
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Инкубационный период до 3х недель, в это время у вас нет никаких симптомов, н овы уже заражаете окружающих.
Более того - болезнь может проходить вообще бессимптомно!

Другими словами - ты НЕ знаешь - болен ли ты и заразен ли ты или нет!
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Продажу земли протянули - карантин можно отменять...
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Премьер проснулся от анабиоза. А зачем вообще сейчас карантин объявили, чтобы ВР не мешали землю продавать? А метро для чего останавливали, чтобы потом годами его запускать?
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Паника лучшая подруга смерти,прислали видео из Сирии,там ИХТАМНЕТы кремлевского Хмыря дохнут десятками и лежать в черных пакованах прямо на полу,потом их сжигают в походных крематориях...
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Шо там мєлочіться ! Давай вже після Проводів !(Та там і до Троїці дотягнуть можна...)
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лучше уже с Нового Года начинать. ну а с какого - вопрос третий.
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Пасха не тот "ограничительный срок" что может считаться точкой отсчета... За ней "красная горка", потом "первомай", потом 75 летие окончание войны в Европе. Уж если и брать дату к которой нужно "привязываться " то это скажем так 15 мая ( не раньше) Хотя в своем выступлении премьер и озвучил - " два - три месяца", а вот после них будем посмотреть.!!!! Простая математика - карантин введен с 12 марта, берем три месяца, это 12 июня ( если же два месяца то 12 мая) Ну и еще по поводу "умирания с голоду", украинцы за последние два с половиной десятилетия пережили несколько сильных кризисов, когда и пенсии носили частями, и зарплаты выдавали " продуктами" и полки были полностью пусты, и работы не было.. Но с голоду ни кто не умер. Поэтому конечно нужно будет затянуть пояса, членам семьи помогать друг другу и т.д ( тут главное не заболеть, у нас же как " дороже здоровья только его лечение"). И жить надеждой что это все закончится за пол года ( как то реально меньший срок выглядит сильно оптимистично) А вот если дольше.., тогда и наступит настоящая проблема. ( особенно если будет неурожайный год), а беда как известно не приходит одна. ( в нашем случае - война- непрекращающаяся агрессия- неопытная мало профессиональная власть- экономический кризис - пандемия- обнищание людей - разобщенность внутри страны и т.д.). Надежда умирает ( как известно ) последней. Поэтому будем жить!!!
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Воно то так ...але дехто прогнозує восени другу хвилю пандемії
ПС ))) Теж думає карантин ще на місяць мінімум . .
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Заходи в Ютьюб и набирай : Короновавирус в Сирии убивает убийц
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Найкращий сценарій це нові вибори. А вас грати копняками до кордону, щоб люди вас не порвали на британський прапор.
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Вы верьте в телевизор больше,вам там нарисуют политиков высшего пилотажа...Не только Зелю... Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9959
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Главное карантин да девятого мая продержать. Чтобы падлы сепарские не поехали на парад к *****
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..Так а чё(кац) ..*Жопоблок мертвячука * у повному складі і зараз туди відправити ..
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Политика это МИФ,Матрица,а СССр никогда не существовали...
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Закон о земле приняли, теперь можно и карантин снимать.
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Не было ни Гитлера ни Сралина,это все Миф
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карты вскрыты, Вакарчук - подонок, это известно давно,
Порошенко - барыжная отрыжка,
ну а Клован/Членограй это вишенка на тортике Рошен
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А Юлі я не вірю. Виходить, що у ВР нема жодної нормальної політичної сили. Тому треба вибори.
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Якщо так, то такий народ сам буде винуватий у продажу землі.
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ЮВТ ? свин и членограй со сцявиком больше доверия вызывают ?
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"Виходить, що у ВР нема жодної нормальної політичної сили. Тому треба вибори"
А на горизонті є нормальна політична сила, щоб замінити ці, що зараз в Раді?
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эти были против, ибо понимали, что проголосуй они с членограем и свином заодно, то
попадут в дерьмо на шару, а так они , по сути , герои
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Якщо би їм заплатили, то всі би проголосували за цей закон. Тому нормальних у ВР нема.
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экономику нужно запускать.

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Запускать кого?
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Економіку вже запустили, бо нею ніхто не займається.
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Путлер Капут Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 109и и нефть по 10 за бочку...РАБссия дохляк,привет Принцу Саудитов Салману..
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Бедные твои родственники и соседи. Самоизолируйся
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Так легко спалился,чувак... Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9250крыса кремлевская...
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Есть видео где Додон и Путлер возлагают венок на могиле неизвестного солдата,там венки сделаны из 2 цифр 88,на латинице это означает Хайль Гитлер.Так кто там победил в войне? Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1432
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порошенко слыгался с клованом, чего ещё ?
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Аха и поделили бабло твое нажитое непосильным трудом на диване
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Скабеева упрашивала помню ....,Всё кто угодно только не Порошенко.... Україна не може собі дозволити пів року не працювати. Після Великодня вирішуватимемо, який із двох сценаріїв запускати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 61Быдло выбрало жаль не 99 %
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Вирус будет решать какой режим дальше, а не Шмыгаль.
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шмыга клал на вирус, теперь карлить на членограя и пецю
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