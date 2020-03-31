 Украина не может себе позволить полгода не работать. После Пасхи будем решать, какой из двух сценариев запускать, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки. <...> Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто смотреть дома и смотреть телевизор", - сказал он.

Премьер заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка: "Действительно, из-за карантина мы вынуждены были остановить много малого и среднего бизнеса, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы принимаем бюджет чрезвычайной ситуации, - Шмыгаль

По словам главы Кабмина, после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо "китайский" (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо "более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований" (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т.д.).

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

17 марте ввели карантин в Украине, 25 марта его продлили до 24 апреля, одновременно был введен режим чрезвычайной ситуации в Украине.

Экс-министр экономики Милованов считает, что в Украине без работы могут остаться 170 000-500 000 человек.