 Украина не может себе позволить полгода не работать. После Пасхи будем решать, какой из двух сценариев запускать, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки. <...> Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто смотреть дома и смотреть телевизор", - сказал он.
Премьер заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка: "Действительно, из-за карантина мы вынуждены были остановить много малого и среднего бизнеса, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается".
По словам главы Кабмина, после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо "китайский" (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо "более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований" (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т.д.).
В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
17 марте ввели карантин в Украине, 25 марта его продлили до 24 апреля, одновременно был введен режим чрезвычайной ситуации в Украине.
Экс-министр экономики Милованов считает, что в Украине без работы могут остаться 170 000-500 000 человек.
- Я опять хочу в Париж.
- Как, ты там уже побывала?
- Нет уже хотела.
- Абрам, где ви купили такое шикарное пальто?
- Таки в Париже.
- А это далеко от Бердичева?
- Да тыщи две километров таки будет.
- Надо же! Такая глушь, а так хорошо шьют!
идите на три весёлых буквы на работу
Более того - болезнь может проходить вообще бессимптомно!
Другими словами - ты НЕ знаешь - болен ли ты и заразен ли ты или нет!
ПС ))) Теж думає карантин ще на місяць мінімум . .
Порошенко - барыжная отрыжка,
ну а Клован/Членограй это вишенка на тортике Рошен
А на горизонті є нормальна політична сила, щоб замінити ці, що зараз в Раді?
попадут в дерьмо на шару, а так они , по сути , герои
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Запускать кого?