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 Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль

Рынок Украины, как и рынок всех стран, не был готов к такому массовому использованию медицинских масок из-за коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Сегодня страны стали в очередь к производителям за этим продуктом. Две недели назад я встретился с ассоциациями-производителями масок. Мы договорились и на сегодня у нас производят точно больше полумиллиона масок ежедневно", - сообщил он.

Однако Денис Шмыгаль отметил, что этого не достаточно, поэтому Украина вынуждена закупать маски, чтобы насытить рынок, медучреждения, аптеки.

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"Я вас уверяю, что производство масок в Украине сегодня продолжается и наращивается. Мы контролируем это ежедневно и общаемся с нашими производителями", — добавил он.

Напомним, ранее из Китая в Украину доставили 1,8 млн медицинских масок, 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов и другие средства защиты.

Источник: https://censor.net.ua/n3185577
 
 
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А если менять, как рекомедуют, через 2 часа... Предположим, находимся на улице 8 часов. Предположим активного населения 10 миллионов. Итого нужно 40 млн. Дядя Шмыга, ты дурак?
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Наша влада старається , але внутрішні вороги (порошенківці) палки в колеса вставляють.
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