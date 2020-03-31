 Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения и один боевую травму на Донбассе. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Двенадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, по позициям Объединенных сил в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы выпустив всего 22 мины.

Рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Защитников Авдеевки захватчики обстреляли четыре раза - из 82-мм минометов - 14 мин, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи н.п. Шумы, ранены двое воинов, - штаб ОС

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды обстрелял защитников Песков.

По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку от Марьинки - из стрелкового оружия.

"Используя имеющиеся огневые средства, военнослужащие Объединенных сил вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг шесть раз обстрелял позиции украинских защитников.

По защитникам Новотошковского и Новгородского противник из минометов калибра 120 мм выпустил 29 мин и применил станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку от Новолуганского и Луганского враг обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Хутор Вильный оккупанты применили 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По защитникам Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

Вчера, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центра ОС.



