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 Болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов

Больного коронавирусной инфекцией нардепа Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие у него COVID-19 еще неизвестны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам шахов в своем видеообращенири в  Facebook

Он заявил: "Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы".

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Напомним, 18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185573
 
 
 Топ комментарии
 
Після одужання від короновірусної інфекції людина ще 8 днів може інфікувати інших цією хворобою.
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Совет форумчанПравила форума
 
что-то рано вышел из аквариума этот разносчик инфекции..
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Після одужання від короновірусної інфекції людина ще 8 днів може інфікувати інших цією хворобою.
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Пусть походит возле Верховной Рады и подождёт ответов анализов
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8 дней инфецированный может быть ещё опасен... Хотя нашим на это плевать
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хунта вылечила? - прокашляйся- передумай....
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т.е. он там палату занимал без подтверждения того, что у него реакция на коронавирус? Профилактически полежал недельку на дармовщину, пока кто то реально нуждался?
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Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы".

Каких еще "более тяжелых" в палату? Ведь официально заболевших в области больше нет... Или кто-то брешет????
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..пора Сирожа не Куршавелку, снег там белый и солнце яркое, шашлычок под соточку опять же... Болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов - Цензор.НЕТ 6974
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