 Болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам шахов в своем видеообращенири в Facebook
Он заявил: "Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы".
Напомним, 18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.
Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.
Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.
Каких еще "более тяжелых" в палату? Ведь официально заболевших в области больше нет... Или кто-то брешет????