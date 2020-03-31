 Сейчас в Александровской больнице Киева двое тяжелых пациентов, которым проводится оксигенация, - главврач Антоненко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написала в Фейсбуке.

Антоненко отметила: "Хотелось порадовать, но ...Оба пациента на ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) крайне тяжелые. Одному из них именно сейчас проводится диализ. Два месяца назад мы боролись за жизнь больного, у которого были аналогичные осложнения на фоне диагностированного гриппа А. Он выжил и выздоровел. И это дает нам всем надежду!

Сейчас ночь, но в больнице кипит работа. К спасению тяжелых больных приобщены не только инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, но и герои "невидимого фронта" - лаборанты, без которых невозможно ни диагностировать, ни правильно лечить ни одно заболевание! Сейчас они и в день, и ночью на посту.

Видели бы вы, как они радуются каждому негативному тесту на COVID-19! Низкий поклон вам, работники лаборатории АКБ!

На сегодня в Александровской клинической больнице Киева в инфекционных отделениях всего находится 60 больных, с подтвержденных COVID-19 - 39, с подозрением - 21 с пневмонией - 37.

Еще раз призываю! Не допустите развертывания трагических сценариев, не доводите до нашего с вами знакомства именно в эти страшные времена - оставайтесь дома!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пациентов с COVID-19 38, с подозрением - 14, в реанимации - 4, из них 2 на кислородном обеспечении, - главврач Александровской больницы Антоненко. ФОТО









На фото 1, 2 больному с ЭКМО проводится диализ.

На фото 3, 4 работника лаборатории.