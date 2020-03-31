 Сейчас в Александровской больнице Киева двое тяжелых пациентов, которым проводится оксигенация, - главврач Антоненко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написала в Фейсбуке.
Антоненко отметила: "Хотелось порадовать, но ...Оба пациента на ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) крайне тяжелые. Одному из них именно сейчас проводится диализ. Два месяца назад мы боролись за жизнь больного, у которого были аналогичные осложнения на фоне диагностированного гриппа А. Он выжил и выздоровел. И это дает нам всем надежду!
Сейчас ночь, но в больнице кипит работа. К спасению тяжелых больных приобщены не только инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, но и герои "невидимого фронта" - лаборанты, без которых невозможно ни диагностировать, ни правильно лечить ни одно заболевание! Сейчас они и в день, и ночью на посту.
Видели бы вы, как они радуются каждому негативному тесту на COVID-19! Низкий поклон вам, работники лаборатории АКБ!
На сегодня в Александровской клинической больнице Киева в инфекционных отделениях всего находится 60 больных, с подтвержденных COVID-19 - 39, с подозрением - 21 с пневмонией - 37.
Еще раз призываю! Не допустите развертывания трагических сценариев, не доводите до нашего с вами знакомства именно в эти страшные времена - оставайтесь дома!"
На фото 1, 2 больному с ЭКМО проводится диализ.
На фото 3, 4 работника лаборатории.
Герои сейчас кассиры и таксисты, они не выбирали себе ответсвенную и опасную работу в отличии от врачей.
Но, на помощь приходят герои...
А потом, от них сторонятся, как от чумных...