 Мы принимаем бюджет чрезвычайной ситуации, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Дениса Шмыгаля.

В сообщении отмечается: "Представленный Правительством проект бюджета - это необходимый шаг для преодоления коронавируса. Мы работали совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме.

Это бюджет чрезвычайной ситуации. Мы сохранили практически все основные расходы. Предлагаем создать Фонд для борьбы с COVID-19 и наполнить его +97,1 млрд грн. Мы четко прописываем, куда именно будут тратиться средства: это поддержка людей, поддержка медиков, закупка лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиями. Только эта борьба завершится - все расходы развития вернем.

К сожалению, не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями. Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, за неделю мы примем улучшенную версию документа".

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