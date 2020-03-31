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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4453) Шмыгаль Денис (173)

 Мы принимаем бюджет чрезвычайной ситуации, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отредактированный бюджет - это бюджет чрезвычайной ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Дениса Шмыгаля. 

В сообщении отмечается: "Представленный Правительством проект бюджета - это необходимый шаг для преодоления коронавируса. Мы работали совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме.

Это бюджет чрезвычайной ситуации. Мы сохранили практически все основные расходы. Предлагаем создать Фонд для борьбы с COVID-19 и наполнить его +97,1 млрд грн. Мы четко прописываем, куда именно будут тратиться средства: это поддержка людей, поддержка медиков, закупка лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиями. Только эта борьба завершится - все расходы развития вернем.

К сожалению, не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями. Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, за неделю мы примем улучшенную версию документа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без поддержки международных финорганизаций Украина рухнет в пропасть дефолта, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3185567
 
 
 Топ комментарии
 
Чрезвычайная ситуация - это все вы. Вы хуже коронавируса.
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Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке.
Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский.
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Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке.
Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский.
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24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды". Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.
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Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.
Отмечается, что в странах, где не принята вакцинация БЦЖ, больше всего пострадавших от COVID-19.
Исследователи проанализировали данные о заболеваемости в США, Иране, Италии, Бельгии, Нидерландах и других европейских государствах, где либо никогда массово не применялась вакцина БЦЖ, либо ее начали использовать относительно недавно. В этих странах уровень заболеваемости коронавирусом оказался в четыре раза выше, чем в среднем по миру. Показатели смертности также превысили данные по другим странам.
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Защищал Стерненко, ломал "Сетку", врач-отец на "Миротворце". Чем известен новый глава Минздрава Максим Степанов
https://strana.ua/news/258294-maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-hlave-minzdrava-biohrafija.html
Родился в России, отец на "Миротворце"
Максиму Степанову 45 лет. Он уроженец небольшого города Сковородино далекой Амурской области. Но детство и юность провел в городе Славянске Донецкой области. Окончил Донецкий медицинский университет по специальности "Хирургия". Сам он из семьи медиков. Его отец - известный врач в Славянске: главврач центральной городской больницы (в советские времена - больница имени Ленина).
Позже отец был депутатом городского совета Славянска. В сентябре 2015 года он попал на сайт "Миротворец" - за то, что якобы помогал сепаратистам Стрелкова-Гиркина.
"На сессии 28.04.2014 г. голосовал за создание т.н. "Славянской народной дружины", позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение т.н. "референдума о независимости ДНР", - описывается "преступление" Степанова-старшего на "Миротворце".
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Чрезвычайная ситуация - это все вы. Вы хуже коронавируса.
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Когда Порох вам оставил $ 20 лярдов ЗВР, и даже некоторый экономический рост - не было никакой чрезвычайной ситуации.
А как только вы взяли власть - так всё посыпалось.

Зебильё, ведь мы вас предупреждали. Не жалуйтесь теперь, если сами променяли Гетмана на клоуна.
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Так може вони саме на це розраховували?
Що клоуни розвалять Економіку, Армію, а потім: «Путін пріді ! Путін, спасі !» ?
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Не. Они просто идиоты. Сейчас, конечно, они кинутся за помощью к кому угодно, чтобы спасти свои паршивые шкуры. Но ! У РФ нет денег, после обвала цен на нефть.
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Нажаль, зостається варіант, що користуючись, практично втратою керування Україною нинішньої влади, заради, такого ласого шматка, путін може ізискать рєзєрви, і покласти на своїх холопів.
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Я не думаю что они потянут затяжной военный конфликт. ВСУ окажут сопротивление; оно постепенно перерастёт в партизанское сопротивление. Длительную войну им не выдержать.
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у меня лишняя лопата есть - пойдешь со мной закапывать международный заговор банкиров?
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Нет. Нужно просто восстановить независимые финансовые системы.
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а еще просто нужно перестать стрелять и болеть воспалением легких - де то я уже слышал....
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пусть будет так...
лапки сложим - все муйня, само заживет - проснемся и все наладилось...
не наладится, скока не спи пока шевелиться не начнем....
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"восстановить независимые финансовые системы" ?
вы от серьезно сейчас?
они независимые, финансовые, де? когда были?

финансовым потокам нужна власть иначе бабки остановятся.
власти нужно бабло.
финансы + власть = коррупция.
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Про це повідомляє офіційний сайт уряду Великобританії www.gov.uk.

Станом на 19 березня 2020 року COVID-19 більше не вважається інфекційною хворобою з важкими наслідками (HCID - High consequence infectious diseases) у Великобританії - інформує урядовий сайт.

У січні 2020 року була зроблена попередня рекомендація щодо класифікації COVID-19 як HCID. Це ґрунтувалося на інформації, доступній на ранніх стадіях спалаху.

Тепер, коли стало відомо більше, органи охорони здоров'я Великобританії переглянули найсвіжішу інформацію про COVID-19. Вони визначили, що уточнена інформація свідчить про низький загальний рівень смертності від цієї хвороби.

Консультативний комітет з небезпечних збудників (ACDP - Advisory Committee on Dangerous Pathogens) також вважає, що COVID-19 більше не слід класифікувати як HCID - повідомляє сайт уряду Великобританії.

Якщо простіше, то коронавірусна хвороба COVID-19 отримала належний їй статус звичайного сезонного гострого респіраторного захворювання.

Як бачимо, уряд Великобританії показав реалістичний підхід до життя і повне небажання зруйнувати свою економіку різними безглуздими карантинами.
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ети напринимают....
бюджет? - разорвем любой!
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В случае, если цена на нефть будет оставаться на уровне 25 долларов за баррель, Россия сможет протянуть не больше 6-12 месяцев. Об этом в интервью РБК сказал замминистра энергетики России Павел Сорокин, сделав мрачный прогноз о будущем российской экономики.

Таким образом, Москва пересмотрела собственный прогноз, согласно которому с нынешними ценами на нефть Россия якобы могла протянуть несколько лет.

Согласно новым оценкам, российских финансовых запасов в Фонде национального благосостояния надолго не хватит. Особенно серьезный удар ждет российские нефтяные компании, поскольку стоимость в 25 долларов добывающая отрасль России сможет выдерживать только 6-12 месяцев.

При этом эксперты отметили, что цена может упасть и ниже 20 долларов, что еще быстрее добьет российскую экономику.

Союз развалил Афган, рашу добьет вирус мировой паники. Красиво мировое правительство решает глобальные проблемы.
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