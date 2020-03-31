 Корниенко: Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен

Об этом народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"То, на что ждала Украина, свыше 10 лет - мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен, возможно даже сегодня, возможно, после полуночи, уже на следующие сутки", - заявил он.
Корниенко уточнил, что планируется принять земельную реформу с пакетом поправок: с июля 2021 по январь 2024 рынок земли будет доступен только для физических лиц, а также продавать не более 100 гектар в одни руки.
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Родился в России, отец на "Миротворце"
Максиму Степанову 45 лет. Он уроженец небольшого города Сковородино далекой Амурской области. Но детство и юность провел в городе Славянске Донецкой области. Окончил Донецкий медицинский университет по специальности "Хирургия". Сам он из семьи медиков. Его отец - известный врач в Славянске: главврач центральной городской больницы (в советские времена - больница имени Ленина).
Позже отец был депутатом городского совета Славянска. В сентябре 2015 года он попал на сайт "Миротворец" - за то, что якобы помогал сепаратистам Стрелкова-Гиркина.
"На сессии 28.04.2014 г. голосовал за создание т.н. "Славянской народной дружины", позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение т.н. "референдума о независимости ДНР", - описывается "преступление" Степанова-старшего на "Миротворце".
Еще и "преступление" в кавычках - точно, текст писали гужва с ленкой-бондаренкой(жаба и гадюка).
Что бы просто, без протестов, организовать дерибан земли.
Не удивлюсь, если под шумок короновируса, ещё примут и сдачу Украины пуйлу.
Походу при цене нефти в 20 бакинских Ымперия бензоколонки усё, если тенденция продержится хотя бы годик.
Интересно сколько "нэзависимых государств" получится с паРашки.
почему московиты с ОПЗЖ, шуфричи, медведчуки, рабиновичы так резко против продажи земли и саботируют этот закон всеми силами?
Они отстаивают интересы украинского народа, да?
И еще один нюанс, если все-таки будет продажа земли иностранцам, те как то могут сильно "озаботится" если на их собственность придут "зеленые человечки".
такое ощущение, что у них других проблем нет.
Мнение народа спрашивал? Нет!
А почему вы решили что сейчас будет что-то по другому?
Еще не приняли закон о референдуме, так что проводить нечего.
Поживем-увидим.
Без всякого закона, с мораторием.