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 Корниенко: Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен

Вскоре депутаты проголосуют за отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Об этом народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"То, на что ждала Украина, свыше 10 лет - мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен, возможно даже сегодня, возможно, после полуночи, уже на следующие сутки", - заявил он.

Корниенко уточнил, что планируется принять земельную реформу с пакетом поправок: с июля 2021 по январь 2024 рынок земли будет доступен только для физических лиц, а также продавать не более 100 гектар в одни руки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "ЕС" проголосует за рынок земли только в случае запрета на продажу госземель, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3185566
 
   
 Топ комментарии
 
За здачу України, на жаль, після 5 років війни з окупантом, проголосувало 73%.
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Украина этого не ждала, однако.
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Такое впечатление, что для этого и была развязана вся истерия вокруг короновируса.
Что бы просто, без протестов, организовать дерибан земли.
Не удивлюсь, если под шумок короновируса, ещё примут и сдачу Украины пуйлу.
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Защищал Стерненко, ломал "Сетку", врач-отец на "Миротворце". Чем известен новый глава Минздрава Максим Степанов

https://strana.ua/news/258294-maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-hlave-minzdrava-biohrafija.html

Родился в России, отец на "Миротворце"
Максиму Степанову 45 лет. Он уроженец небольшого города Сковородино далекой Амурской области. Но детство и юность провел в городе Славянске Донецкой области. Окончил Донецкий медицинский университет по специальности "Хирургия". Сам он из семьи медиков. Его отец - известный врач в Славянске: главврач центральной городской больницы (в советские времена - больница имени Ленина).
Позже отец был депутатом городского совета Славянска. В сентябре 2015 года он попал на сайт "Миротворец" - за то, что якобы помогал сепаратистам Стрелкова-Гиркина.
"На сессии 28.04.2014 г. голосовал за создание т.н. "Славянской народной дружины", позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение т.н. "референдума о независимости ДНР", - описывается "преступление" Степанова-старшего на "Миротворце".
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Эта помойка - страна.уа еще и уважаемого Стерненко сюда влепила? Интересно, хоть слово правды в остальном тексте есть?
Еще и "преступление" в кавычках - точно, текст писали гужва с ленкой-бондаренкой(жаба и гадюка).
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Такое впечатление, что для этого и была развязана вся истерия вокруг короновируса.
Что бы просто, без протестов, организовать дерибан земли.
Не удивлюсь, если под шумок короновируса, ещё примут и сдачу Украины пуйлу.
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За здачу України, на жаль, після 5 років війни з окупантом, проголосувало 73%.
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Целый год сдают-сдают, сдают-сдают, сдают-сдают - все никак не сдадут.
Походу при цене нефти в 20 бакинских Ымперия бензоколонки усё, если тенденция продержится хотя бы годик.
Интересно сколько "нэзависимых государств" получится с паРашки.
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вы суки сначала раздайте как говорится в земельном кодексе.
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Так вас по количеству не хватает сейчас для голосилки)поэтому это отменяется на раз два
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Там еще же не имели права его на внеочередном принимать, только на очередном, так что это незаконно все, ждем отмену через КС
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Тебя Корниенко найдут и приведут на елку раньше, чем наступит Новый год
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вопрос...
почему московиты с ОПЗЖ, шуфричи, медведчуки, рабиновичы так резко против продажи земли и саботируют этот закон всеми силами?
Они отстаивают интересы украинского народа, да?
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Да нет, заботятся о своих вложениях. У Метверчины и Новинского самые большие земельные участки в Украине. И что-то мне подсказывает, что действующем моратории на продажу земель, с документами на землю не все гаразд.
И еще один нюанс, если все-таки будет продажа земли иностранцам, те как то могут сильно "озаботится" если на их собственность придут "зеленые человечки".
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кто о чем, а зебилы про землю.
такое ощущение, что у них других проблем нет.
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Запас просрали, який їм залишив Грося, ось тепер і мають проблему.
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Какой к черту запас? Что забыл как твой Грося грабил евробляхеров чтобы пенсионерам пенсии добавить по 100 гривень?
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Ты дебил? Продажи земли требует МВФ. Предлагаешь послать МВФ нах***? МВФ еще требовала борьбы с коррупцией. Но как помним и Петя и ЗЕ ето требование категорически откинули. Ну значит продавайте землю
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Сьогодні на Слабоді слова Юлька казала що ці потвори розпродадуть все.
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А она не рассказывала почему она сегодня не голосовала за антибенин закон?
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Референдум будет только в больном воображении зедебилов
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хорошие дела после полуночи...в зраде... никогда не делались...
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Никто от этого не умрет, потеряется только одна из свобод граждан, которые должны бы защищать эту свободу жизнью, как предки - с оружием в руках. Нет ничего проще - потерять, но сложно приобрести. Ведь нет ничего проще разрешить какократическую власть, которая абсолютно бесполезна государству. Но как сложно её ампутировать.
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МВФ-не Украина....Украина в отличие от МВФ этого НЕ ЖАЖДАЛА.
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Да пора всем кто проголосует за этот закон в землю.
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Зелохи, где обещанные референдумы, которые обещал проводить ваш осел оманский?
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Вместо референдумов - в Париже простил газпрому более 20млрд...
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Все так, реХферендумы проводил? Нет!
Мнение народа спрашивал? Нет!

А почему вы решили что сейчас будет что-то по другому?
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Какие рехферендумы в 2014? Война уже в разгаре была... Он вообще обещал референдумы? А клован точно обещал!
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Обещаного три года ждут, в нашем случае пять.
Еще не приняли закон о референдуме, так что проводить нечего.
Поживем-увидим.
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А вы интересовались, сколько тыщ гектаров у того самого литвина(там толи на зятя, толи на невестку), мертвячука, да любую мразь возьмите...
Без всякого закона, с мораторием.
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