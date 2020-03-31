 Рада проголосовала закон о продаже земли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На голосование прибыл президент Владимир Зеленский.
Из фракции "Слуга народа" "за" проголосовало 206 депутатов из 213 присутствующих. 2 - "против", 2- "воздержалось", 3 - не голосовало.
Перед самим голосованием нардеп из "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что правки "ЕС" учтены и они будут голосовать за этот законопроект. Фракция дала 23 голоса при одном воздержавшемся.
Законопроект также поддержало 13 депутатов из фракции "Голос", 12 из группы "Довіра" и пятеро внефракционных.
Перед голосованием за законопроект выступил глава профильного комитета Николай Сольский.
"За" проголосовало 259 народных депутатов. Закон был принят в целом.
Во время голосования фракция ОПЗЖ блокировала трибуну, протестуя против принятия этого закона.
После голосования председательствующий закрыл внеочередное заседание ВР.
Потом Зе.Команда украдет этот кредит.
Потом Зе.Команда на украденные деньги скупит землю.
Нарид потом будет возвращать долги МВФ и останется без земли.
Ограбленные дважды - вторая серия.
думай.ТЕ