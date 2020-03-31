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 Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке, - Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса

Президент Владимир Зеленский не собирается реагировать на скандал с обнародованием видеозаписей, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.

Об этом заявила в комментарии Главкому пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы хотите, чтобы президент реагировал на каждый пост в Фейсбуке?" - ответила она на вопрос журналиста "Главкома" о том, следует ли ожидать реакцию на скандальное видео от главы государства.

В ответ на уточняющие вопросы "Главкома" Мендель трижды повторила: "Президент что, должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке?", после уточняющих вопросов сказала: "Я вас услышала" и положила трубку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Театр абсурда", - нардеп от СН Гео Лерос рассказал о вызове в ГБР

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос направил копии опубликованных им видеозаписей в НАБУ.

Также читайте: Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185564
 
 
 Топ комментарии
 
Що ж він тоді на відео Федини і Звіробій з фейсбуку реагував?
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НА КАКОЙ ПОМОЙКЕ НАШЛИ ЭТУ ТУПУЮ СОСКУ ?
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Гнида хитросделанная, это конец твоему членограю
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НА КАКОЙ ПОМОЙКЕ НАШЛИ ЭТУ ТУПУЮ СОСКУ ?
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На квартальной. Там где забракованные сценарии выступлений выбрасывали
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Зеленський любить хабарі. Він взагалі продукт какократії, найгірший з найгірший. Тому справедливість для нього по боку.
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Вы воры ! Вы воруете украинскую землю
За это вас будет судить украинский народ
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Що ж він тоді на відео Федини і Звіробій з фейсбуку реагував?
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Ну тоді воно дуже багато памперсів використало. Обидно понимаешь.
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Це пряме звинувачення президента країни в корупції! Про що меле ця шабалка?!
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а шо ж они не по сценарию постят - откуда бубочке знать, как реагировать? злые люди....
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"ОН ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!" - девиз всего правления Зе-Осла.
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Очевидно, що збрехав. Люди влаштовані так, що вірять всіляким обіцялкам. А Зеленський все життя на сцені чи в кіно. Для нього наобіцяти - як роль зіграти. Це навіть не стиль життя, а вироблений психотип. Він же нічого не вміє зробити. Значить дурити - єдиний спосіб дійти до якоїсь мети. Навіть якщо вона настільки дебільна, що він навіть не може зрозуміти, внаслідок гладкомозкості, для чого вона.
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В кращому, для вас, випадку ви всі сядете.
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Ж и д о в к а грязнорота знову Бубочку захищає!
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Тут цікаво поспостерігати за реакцією Зе-скота. Чи для них торгівля держ посадами, так, гімно собаче
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Президент на прямі докази не реагує, зате ГБР відразу виконує команду "фас".
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Какой Фейсбук ? Есть официально поданное заявление В САП. Такой посыл от пресс-секретаря говорит только о том,что не сдаст его ЗЕ, все силы будет прилагать к отбеливанию
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Они просто издеваются над народом эти слуги дьявола
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чёта ржу... Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке, - Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса - Цензор.НЕТ 2008 а вот на слова Федыны и Звиробий он яка гучна реакция...як "вибирково"...
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Казьол твій президент. Нікого не чує і чути не хоче.
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-"В ответ на уточняющие вопросы "Главкома" Мендель трижды повторила: "Президент что, должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке?", после уточняющих вопросов сказала: "Я вас услышала" и положила трубку."...
усё-завтра "Главком" будуть абыскивать...палиция с сабакой придёть... Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке, - Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса - Цензор.НЕТ 2218

Источник: https://censor.net.ua/n3185564
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"Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных(!) людей в мире, - Мендель / Ермак: В Украине появился сильный, харизматичный лидер, который обещает и выполняет приоритетные запросы общества. Я уверен - Владимир Зеленский станет, как минимум, одним из самых влиятельных (!) лидеров в Европе./на другие посты комик -пианист
реагировать не должен.
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Як би ви не відмазували, а цей агент фуйла зламався, несіть наступного
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ПРАВИЛЬНО. Президент. Артисты, они такие ранимые. Все смотрят: А что люди скажут? Понравилась игра писюном по роялю или нет?
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На такие посты ХОТИМ и ДОЛЖЕН. Иначе зачем он нужен?
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Это для обслуги «янелоха», кремляди клоуну по-крупному отстегивают в Омане, например
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