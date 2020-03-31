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 Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса: Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке

Президент Владимир Зеленский не собирается реагировать на скандал с обнародованием видеозаписей, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.

Об этом заявила в комментарии Главкому пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы хотите, чтобы президент реагировал на каждый пост в Фейсбуке?" - ответила она на вопрос журналиста "Главкома" о том, следует ли ожидать реакцию на скандальное видео от главы государства.

В ответ на уточняющие вопросы "Главкома" Мендель трижды повторила: "Президент что, должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке?", после уточняющих вопросов сказала: "Я вас услышала" и положила трубку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Театр абсурда", - нардеп от СН Гео Лерос рассказал о вызове в ГБР

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос направил копии опубликованных им видеозаписей в НАБУ.

Также читайте: Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185564
 
 
 Топ комментарии
 
Що ж він тоді на відео Федини і Звіробій з фейсбуку реагував?
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Це пряме звинувачення президента країни в корупції! Про що меле ця шабалка?!
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НА КАКОЙ ПОМОЙКЕ НАШЛИ ЭТУ ТУПУЮ СОСКУ ?
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как скажете. вы в спаме.
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лол, это не просто "пост в фейсбуке". Дело попахивает коррупцией прямо у носа президента,мендель включила дурочку, перед собой не стыдно, нормально все?
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Президент вже давно не реагує , тому така проблема з Кабінетом Міністрів . Можливо міністерські портфелі роздавали не за професійною ознакою , а за спроможністю відслюнявити немаленький кеш , через один знакомий человек, у которого есть знакомий товаровед , а у того имеется виход на более влиятельного чечка ...Згадується пародія одного шановного сатирика-еврея за часів СРСР . Стільки років , а нічого не міняється , хоч ти десять ДБРів напридумуй ....Ми ж пани , а це не панське діло реагувати за дописами холопів у фейсбуках . От якби через кеш , то може і засвербіло би десь , панночки і пани .
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Треба щоб МВФ звернув увагу на торгівлю посадами.
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патамушта надо вопрос формулировать по федынски:
Не считаете ли Вы, что факты коррупции изложенные в видео, непосредственно угрожают жизни Зеленского?
Нет?
От него всё отскакивает?
Пуленепробиваемый?
Тогда ждем проверяющие специально оборудованные команды.
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А чого реагувати - ну розвели братішки лохів-корупціонерів (чесна людина лапувку за посаду не пропонує), ну трохи погрались в кастінг, самі ж казали, що оцю МандЄль з-поміж 4000 кандидаток обирали. Головне, що братішки обіцяли ЗЮ через свого грушного папашку з Москви допомогти заглянути в очки ХЛА, і майже виконали обіцянку. Не їхня вина, що ХЛО засцяло їхати в Оман і відправило замість себе Патрушева, бо не шпигун воно, а жандарм, яке ловило радянських офіцерів за яйця на курвах, позичених у "штазі".
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леросу куда двинуть бы - братья, шо не причем, вроде и найти грохнуть могут - именно потому, шо они не причем....
особенно тот - убитый порохом наповал....
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Ты правда думаешь, что Лерос это сам провернул? Серьйозно?
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вся ета зеленая метушня - противна до скользу....
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точна?
пуф - та вылезай уже из под стола и не бойся, сынок, ето не повестка..
когда шины зажгут - прячь маму риму и папу саню, на ростов - а их, шины, зажгут....
смотри давай, квартальный, не опоздай.....
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Единственное слово, которое пройдет цензуру - это офигеть от такого заявления. Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке, - Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса - Цензор.НЕТ 1927 Правильно, не царское это дело обращать внимание на то, что его окружение торгует должностями на ресторанном аукционе. Аууууу....... ,лохторат, быстренько хором что-нибудь спойте про коррупцию пАпередников.
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Ну правильно -
- что бы закончилась война, Украине просто нужно перестать стрелять,
- а что бы не было туберкулеза, в Украине просто нужно закрыть тубдиспансеры!...
Л - логика! А вы не понимаете, потому что Т - тупые!
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Всі ist yude, окрім самокатчика. Ну про нього Ви вже сказали - *** він і є ***, але з кучею бабла жере імбір кілограмами на Таїті
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не разгонятесь - то шо наш рыжий рулит, и неплохо на самом деле, по вирусу - ни в коем случае не делает его проукраинцем....
он кацапский - и если бы его не сдерживал Сенат он бы уже с ****** взасос....
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в Канадии у Трюдо, если и есть какая соска, то не такая публичная и не такая ротатая....
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про шмендель можна казати що іноді краще сосати аніж говорити. хоча ні, завжди
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Врешті обізвалась жовта диня, гарбузова господиня.
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Тоесть на пост писюхи о том что ее собачку не выпускают с Китая, президент реагирует, а то что приближеного к главе ОП обвиняют в торговле должностями, это не достойно президентского внимания... ********* цырк. Клоун уходи!!!
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Нифига ж себе причастность главы ОП к торговле госдолжностями просто "каждый пост"
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Вислюк Зе особисто підписував заяви проти Звіробій та Федини.
А чому він особисто не може підписати заяву проти зрадників та корупціонерів Сивохи та братів Єрмаків? Питання риторичне.
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Правда, Лєнка у "красівому платтячку" з діточками вже тиждень у Швеції. Бо її коханий зробив країну небезпечною.Тому ніде не засвітилася.
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Истерики.
Истерика номер 26 Шарий на говно исходит от принятия законов под МВФ. а он так ждал дефолта
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Курица тупая! САП и ДБР начали расследование ближайшего окружения Презика, а он не реагирует. КЛОУН!
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Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке, - Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса - Цензор.НЕТ 5194
Вовсю крутим вертим мои верные "Cлуги" вовсю и всех и тех наивных 73,22% долба@бов - идиотов, пока не так горячо....
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На пост в фейсбуке может и не обязан реагировать. А на вызов в ГБР нардепа из своей монокоалиции в связи с компроматом на главу своей же АП не должен?
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А как же "страна в смартфоне"?!
И чойта ему фейсбук так быстро разонравился, тож за шею не оторвешь.
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Про пленки Ермака полная тишина по всем каналам.
Табу!!
В любой нормальной стране-это была бы топ новость номер один.
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Значит президент страны Украина поручил Ермакам торговать должностями..
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Ну если обнародовае ФАКТОВ и кумовства и коррупции на высших государственных должностях, тупо называть каким-то постом в фейсбуке, то этому быдлу можно скормить всё! Главное делать это с гордым видом - я вам ничего не должен. Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці, - Мендель про публікації "слуги народу" Лероса - Цензор.НЕТ 8243
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Шкода , що не білявка ,а то б усі пазли зійшлися . Де таких недолугих набирають.
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Президент не может... Президент - импотент.
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ЭТА ПЯТЬ !Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці, - Мендель про публікації "слуги народу" Лероса - Цензор.НЕТ 9122 Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці, - Мендель про публікації "слуги народу" Лероса - Цензор.НЕТ 7758
Ситуация, когда Президент, должен снять с себя полномочия и уйти нахрен - ОН НЕ ОБИРАЕТСЯ РЕАГИРОВАТЬ НА ВСЯКУЮ ЕРУНДУ!!!

Это уровень! Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці, - Мендель про публікації "слуги народу" Лероса - Цензор.НЕТ 9122 Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці, - Мендель про публікації "слуги народу" Лероса - Цензор.НЕТ 3818
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Реакція мандельки однозначно свідчить про те, що брати єрмаки діяли з відома або й за розпорядженням зеленського. І можливо, ділилися з ним хабарями.
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моника заховалося под одеялом...
и накрылось юбкой мамомки мандель.))))
выдающийся политик ))))
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а собстваенно что особенного в том что еврей моника организовало магазин, в котором за продавцов сидят друганы и их родственники?
уж для мандель это буднично )))
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Цій Мандель і за щоку дати гидко - чувирло бомжатне. А членоЄрмака тільки на це і тягне - в камеру його - там люди чуткі та добрі - поможуть йому з амінокислотами
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Похоже Зеля только на бумаге президент и по факту ничего не решает. Смотря со стороны Порох, при вех своих просчетах и недостатках, был более эффективным руководителем.
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