 Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса: Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке

Об этом заявила в комментарии Главкому пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы хотите, чтобы президент реагировал на каждый пост в Фейсбуке?" - ответила она на вопрос журналиста "Главкома" о том, следует ли ожидать реакцию на скандальное видео от главы государства.
В ответ на уточняющие вопросы "Главкома" Мендель трижды повторила: "Президент что, должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке?", после уточняющих вопросов сказала: "Я вас услышала" и положила трубку.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос направил копии опубликованных им видеозаписей в НАБУ.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Не считаете ли Вы, что факты коррупции изложенные в видео, непосредственно угрожают жизни Зеленского?
Нет?
От него всё отскакивает?
Пуленепробиваемый?
Тогда ждем проверяющие специально оборудованные команды.
особенно тот - убитый порохом наповал....
пуф - та вылезай уже из под стола и не бойся, сынок, ето не повестка..
когда шины зажгут - прячь маму риму и папу саню, на ростов - а их, шины, зажгут....
смотри давай, квартальный, не опоздай.....
- что бы закончилась война, Украине просто нужно перестать стрелять,
- а что бы не было туберкулеза, в Украине просто нужно закрыть тубдиспансеры!...
Л - логика! А вы не понимаете, потому что Т - тупые!
он кацапский - и если бы его не сдерживал Сенат он бы уже с ****** взасос....
А чому він особисто не може підписати заяву проти зрадників та корупціонерів Сивохи та братів Єрмаків? Питання риторичне.
Истерика номер 26 Шарий на говно исходит от принятия законов под МВФ. а он так ждал дефолта
Вовсю крутим вертим мои верные "Cлуги" вовсю и всех и тех наивных 73,22% долба@бов - идиотов, пока не так горячо....
И чойта ему фейсбук так быстро разонравился, тож за шею не оторвешь.
Табу!!
В любой нормальной стране-это была бы топ новость номер один.
Ситуация, когда Президент, должен снять с себя полномочия и уйти нахрен - ОН НЕ ОБИРАЕТСЯ РЕАГИРОВАТЬ НА ВСЯКУЮ ЕРУНДУ!!!
Это уровень!
и накрылось юбкой мамомки мандель.))))
выдающийся политик ))))
уж для мандель это буднично )))