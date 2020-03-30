 Первый случай выздоровления от коронавируса зафиксирован во Львовской области, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Львовской ОГА.

В сообщении отмечается: "выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. У 50-летней женщины диагностировали COVID-19 после того, как она вернулась из Германии. Она находилась на амбулаторном лечении.

В сообщении приводят слова и. о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрея Васько, о том, что первый результат теста на коронавирус у этой женщины оказался положительным, а второй и третий тест - отрицательными.

"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине", - цитирует слова Васько пресс-служба Львовской ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий