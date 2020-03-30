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 Рада рассмотрит законопроект с поправками в госбюджет-2020 через 7-8 дней, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр заявил  в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы хотим, чтобы доктора, которые сегодня стоят на страже жизни и здоровья наших граждан и часто рискуют своей жизнью и здоровьем, получали не меньше, чем получают солдаты на передовой. Это важно для нас, и это требование также будет прописано в этом законе, надеюсь проголосовано, или даже уверен, что будет проголосовано через 7-8 дней", - сказал Шмыгаль

Премьер отметил, что к сегодняшнему заседанию парламента не все депутаты имели возможность ознакомится с документом.

Как сообщалось, ранее в понедельник законопроект № 3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" народные депутаты отправили на подготовку к повторному первому чтению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185561
 
 
 Топ комментарии
 
Стефанчука на елку !!! За наглое проталкивание закона про землю
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За закон про землю ВСЕХ ПРОГОЛОСОВАВШИХ В ТЮРЬМУ !!!!
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Депутаты Снимайте лица находящихся в зале и скидывайте эти видео в интернет
Чтобы украинцы видели кого потом на елку приглашать 😁😁😁
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Стефанчука на елку !!! За наглое проталкивание закона про землю
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Интересно сколько продержится этот Шмыгаль ? Месяца три ?Меньше ?
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БЛА-БЛА-БЛА.Это программа,стратегия и тактика президетна Зеленского Владимира Александроаича.И он думает,что рукописи горят?
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Депутаты Снимайте лица находящихся в зале и скидывайте эти видео в интернет
Чтобы украинцы видели кого потом на елку приглашать 😁😁😁
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Могли бы и Донбасс освободить, лучше момента не будет, у кацапов там жесть с этим вирусом, плюс ***** думает как референдум не просрать... Идеальный момент
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«янелох « говнокомандующий,четырежды откосивший ,даст команду 😂?
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За закон про землю ВСЕХ ПРОГОЛОСОВАВШИХ В ТЮРЬМУ !!!!
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Че ж почекає. Нагальне на сьогодні землю продати. Тільки спробуйте. Не дражніть людей, вони і так вже на межі.
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Против всех кто проголосует за закон про землю НАДО ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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Во власти бардак, в стане бардак - карантин называется. Кто ворует, кто болеет, кто дурью мается. У одного Зеленского заветная мечта - перекинуть через пуй Украину - сдать России, распродать этих украинцев и их землю, оставить их ни с чем, потому что они над ним смеялись всю жизнь, начиная с рождения. А тут ещё коронавирус подвалил, как спасательный круг. Вот и старается во всю, ширяется дурью, потеет за двоих. Хорошо, что маска на морде - а то б все увидели, как оно превращается в Оно.
Рада розгляне законопроєкт із поправками до держбюджету-2020 через 7-8 днів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3317
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