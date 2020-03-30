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 СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь

В Монастырисском районе Тернопольской области 30 марта количество больных коронавирусом достигло 58, в том числе 27 медиков и один учитель.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.

"На 21 час 30 марта в районе инфицированных коронавирусом уже 58 человек. Из них в Монастырисках – 36. Среди медперсонала заболели 27 медиков, один учитель, пятеро детей", - отметил Дронь.

СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь 01

Отметим, что по состоянию на утро 30 марта по всей Тернопольской области количество больных коронавирусом было 60 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь

Источник: https://censor.net.ua/n3185560
 
 
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Статистика по медикам просто шокирует.. После 20 тыс заболевших, лечить будет некому..

Создайте условия для всего медперсонала, не повторяйте ошибок других стран.. А, нет, это же зебилы у власти, о чем я
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А может власть считает, что заболевших медиков можно запереть в больнице и они будут вынуждены лечить там и себя и других.
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многолетняя медицинская реформа Супрун в действии
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Да тут все постарались, и нынешние, и прошлые
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На календарь посмотри, почти год как Супрун не у дел.
Или у нее контрольный пакет акций министерства здравоохранения?
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Переболевшие врачи получат иммунитет. И Вообще, если бы можно было надёжно изолировать инфицированных, было бы логичным производить под контролем врачей намеренное заражение добровольцев не входящих в группу риска. Но нереально. Слишком сложно. К сожалению. Для скорейшего прохождения пандемии нужно достаточное число людей получивших иммунитет.
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27(!!!) медиков, это - полный ПИСЕЦ!!!
Значит даже у медиков непосредственно работающих в инфекционной больнице с больными нет НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ!

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Это вот ТАК выглядит "защита" наших медиков?
Уже даже для простых "прохожих по городу" давно сказали, что эти "масочки" - самоуспокоение и полная ПРОФАНАЦИЯ.
А про защитные очки и перчатки, медики наверное, даже и не слышали?
СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 3696
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Часто бачив наплювательське відношення медиків до санітарних норм,особливо у районах чи селах- прийти до хворої дитини і прямо у верхньому одязі почати огляд, не мити руки і т.д. купити захисниз окулярів напевне не є проблемою але надіти..
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58 подтвержденных и из них 27 медиков Да уж... зевласть была готоваСOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 5135
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Боже, это просто невозможно читать!!!
брак пробірок і шпателів для забору!!! аналізи не оброблялись неділю...
и сразу вспоминается смелянский с его 2млн зарплаты, дура шлапак которой 32 тыс -то не гроши, коболев и ко..
У медиков брак пробірок і шпателів .....
все заражены!
у меня просто слов нет...
может куда-то деньги им перевести? хоть на пробирки и шпатели??.......
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..автоматчики для барыг нужны...из за таких мелочей проданных кем то, гибнут люди ...ну не с*ки? СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і п'яти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 4397
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А це от роками не реагування на те, що під час будь якого звернення до лікарень писались списки того, що власноруч необхідно придбати до ватки включно. Будь яке звернення до лікаря - список. І воно все десь дівалось по Києвам. СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і п'яти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 8371
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тобто районна лікарня вибула з обойми фактично вся. інші лікарі та медсестри захворіють на протязі цієї неділі.
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27 медиков... занавес...
кто лечить то будет??? (и их в том числе)
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"Через брак пробірок та шпателів для збору зразків не можем протестувати всіх контактних.МОЗ не реагує на запити потреб"(С)
МОЗ!Вам позакладало вуха ?Чи й пробірок в Україні вже нема?При такій кількості хворих вас вже спаралізувало в тому МОЗ,а що буде,якщо станеться гірший сценарій(не дай Боже)?
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Не робіть з лікарів виробів з одноразовим використанням, дайте їм захисні засоби!
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