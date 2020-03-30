EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Здоровье
  8278  156
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (185) карантин (1802) COVID-19 (2589) коронавирус (1165) маски (3)

 Нет подтверждений, что массовое ношение масок потенциально полезно, но доказано, что люди их носят неправильно, - ВОЗ

Только люди с симптомами COVID-19 или ухаживающие за больными должны носить медицинские маски.

Об этом в очередной раз заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Нет никаких специфических доказательств, что массовое ношение масок как-то потенциально полезно. Однако есть доказательства, что люди неправильно носят маски", - заявил исполнительный директор программ по чрезвычайным ситуациям в области здоровья ВОЗ Майк Райан.

"Кроме того, существует проблема огромного глобального дефицита масок и других медицинских средств", - добавил он. В частности, от этого больше всего страдают медицинские работники, ухаживающие за больными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко

Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове подчеркнула, что маски нужно использовать медицинским работникам и людям, которые ухаживают за больными COVID-19, ведь они непосредственно контактируют с вирусом, в отличие от остальных людей.

Представители ВОЗ отметили: вирус не исчезнет сам собой. Карантинные меры необходимы, однако также правительства стран должны усилить свои усилия по преодолению пандемии.

Напомним, карантинные меры в Украине предусматривают рекомендацию на ношение масок в закрытых помещен

Как заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, носить маски - "рекомендация государства", но из-за их отсутствия полиция может провести только профилактическую беседу. "Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.

Также читайте: Минздрав: Здоровым людям не надо носить маски, если только они не оказывают помощь больному COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3185558
 
   
 Топ комментарии
 
Ну зачем пистеть?
В Словакии в масках и перчатках все . В магазинах транспорте на улице.
И они ВЗЯЛИ ЭПИДЕМИЮ ПОД КОНТРОЛЬ
200 заражённых и нет смертей
Сегодня начали открывать непродуктивные магазины
 показать весь комментарий
 
поголовное ношение масок- как минимум приблизительно на 30% меньше зараженных
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
очень плохая манипуляция. у меня уже в 11 лет на неё был иммунитет. может раньше... давно это было...
 показать весь комментарий
 
Да мне глубоко начхать на ваш иммунитет . Вы просто оказались скандальным дураком
 показать весь комментарий
 
Ну а тут бачиш що он Андрей Дидовик розповідає. При тому стверджує що вже перехворів і хизується що спеціально інфікував оточуючих.
 показать весь комментарий
 
 
він хворий скоріше всього. Тільки психічно.
 показать весь комментарий
 
 
В чехии тоже не встретиш никого без маски,и там такой проблемы нет как в Италии где умирает 800-1000 в день
 показать весь комментарий
 
 
самое грустное, что вирус очень хорошо прилипает к гляделкам.
 показать весь комментарий
 
 
Я бы по другому сформулировал - массовое ношение масок полезно, если все носят их правильно. Люди неделю носят одну маску, носят маски под носом, постоянно мусолят их грязными руками.
 показать весь комментарий
 
 
маска - это хрень...
Нужна она лишь для того, чтоб если на тебя кашлянет какой-нить поц, то есть вероятность, что тебе в ***** прилетит не 100% его сопли, а процентов 60. То есть снизится возможная доза инфектанта.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, собственно, согласен... Но крайне желательны еще и очки типа консервов Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5753 Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7734
 показать весь комментарий
 
нет. она снижает реакцию и сужает поле зрения. корона - далеко не единственная опасность в этой жизни.
 показать весь комментарий
 
Но маска прикрывает тока 3 порта. Остается еще 4 порта, включая очи и вуха. Ясен херувим, в уши - тампоны, очки на очи. Ну и на член - кондом... поди знай, как далеко заведут обсуждения достоинств той или иной маски вон с той бимбо...
 показать весь комментарий
 
 
тут еще для некоторых надо прикрыть еще один порт - задний шоколадный Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6551
 показать весь комментарий
 
 
ну не знаю... разве что, если голожопым ходишь...
 показать весь комментарий
 
 
А откуда я знаю заражен или нет?Если носят все то и зараженные не распространяют вирус так активно!
 показать весь комментарий
 
 
Красавец этот Майк Райан. Откуда коронавирус взялся и как его лечить ВОЗ не в курсе. Какие лекарства и продукты могут помочь, а какие навредить ..тоже не знают. То парацетамол можно то нельзя, и вот опять можно. Сегодня говорят одно - завтра другое. Вчера говорят что все под контролем и пандемии нет, сегодня - пандемия ..спасайся кто как может. Вчера - не выходите без масок и перчаток - сегодня ..фактов нет. Зато знают что маски носят неправильно. Что они вообще несут? Там хоть какая то последовательность есть? Что скажут завтра?
 показать весь комментарий
 
 
Не скажи, мир будоражат - будь здоров.
 показать весь комментарий
 
 
С таким бюджетом как у них, можно себе позволить что бы о них вспоминали все у кого есть деньги, что бы этот бюджет пополнить.
Если про них не будут вспоминать то исчезнут как динозавры.
 показать весь комментарий
 
 
Парацетамол це як анальгін коли болить зуб.
 показать весь комментарий
 
Давно усім відомо що ВООЗ сміттєва організація яка складаться з профанів. Якщо згідно їх рекомендацій макси не допомагають, то чого ВООЗ рекомендує носити їх медичним працівникам? Яка логіка?
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, гляньте на Корею, Японию, там фиг найдете человека без маски, я лучше буду верить им...
 показать весь комментарий
 
 
Японцы вообще любители масок. Не знаю, насколько это правильно и как аукнется в будущем.
 показать весь комментарий
 
Считается, что примерно 40% человеческой ДНК состоит из остатков древних вирусов, которые в разные этапы инфицировали клетки наших предков.
Некоторые учёные полагают, что некогда, на заре зарождения жизни, у вирусов и всех живых существ на Земле был общий предок.
На латыни слово «virus» означает «яд».
Многие из образований в наших клетках являются на первый взгляд бесполезными, что объясняется в том числе тем, что это - вирусы, которые благополучно прижились внутри нас на разных этапах эволюции.
Большинство из внедренных в наш геном древних вирусов не существуют в природе в наше время. В 2005 году французские ученые начали работу по "воскрешению" одного из таких вирусов. Один из воскрешенных таким образом вирусов под кодовым названием Феникс оказался нежизнеспособным. Видимо, не все так просто.

Источник: https://vseznaesh.ru/28-veshhej-o-kotoryh-vy-ne-znali-virusy
 показать весь комментарий
 
У украинцев просто такой доход, что маска - это средство, чтобы сэкономить. Особенное если они в аптеках по доллару штука.
 показать весь комментарий
 
Странно, что до этой поры нет на улицах идиотов в общевойсковых противогазах, как то было осенью 2009-го в период истерики "Тамифлю".
 показать весь комментарий
 
 
Лучше всё же носить маску - ведь не будешь от каждого тела, которое рядом с тобой проходит, требовать справку, что у неё ковидки нет...)
 показать весь комментарий
 
 
А в Германии не все ,но все организовано и под контролем ! Нет расистских нападок и люди помогают друг-другу ! Метро не закрывают
 показать весь комментарий
 
 
Носи , не носи , а будет так -
слесарь Вася пойдёт в самоизоляцию , по направлению семейного врача , с кем этот слесарь подписал декларацию .
В больничку , на койки , где лечат , пойдёт местная власть , судьи , менты и авторитетные решалы с бабками .
Их будут лечить , а слесарь Вася крякнет в самоизоляции , без пыли и шума .
Потому что деклараций много , а ИВЛ мало , на всех рассчитано не было .
Собственно , для этого реформы и проводились .
Принца Чарльза вылечили , а 30-летний заробитчанин из Каховки крякнулся .
А маски - это так , для антуража и создания атмосферы ...
 показать весь комментарий
 
 
Прямо голографічна картинка всієї цієї системи
 показать весь комментарий
 
а герои по несколько дней одну и ту же Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5843
 показать весь комментарий
 
 
А вдруг я в супермаркете или в подьезде столкнусь с носителем вируса? Не, я лучше в маске похожу
 показать весь комментарий
 
 
неверная логика. можно встретиться и с чем-то похуже. и вероятность выжить в этом случае маска резко снижает.
 показать весь комментарий
 
Сколько сразу сторонников "здорового образа жизни" сбежалось!
Маски - фигня, карантин - фигня!
Неужели для вас придурков, пример Италии, Испании и Китая, это не показатель?
Эти страны объединяет одно: везде положили ...уй на эпидемию и жили делая вид что все ок.
 показать весь комментарий
 
 
Тут важно понимать , что власти , повторяю - ВЛАСТИ Италии , Испании и Китая рассчитывали лечится у себя в стране , а не в клинике Шаритэ .
Поэтому они не проводили дурацких псевдо-реформ в своих странах , а должной мере тратили бюджетные средства на медицину и оборудование .
Разницу видишь ?
 показать весь комментарий
 
Если бы ВОЗ была действительно ВОЗ, то вирус остался бы в Китае!
 показать весь комментарий
 
 
"Нет никаких специфических доказательств, что массовое ношение масок как-то потенциально полезно. Однако есть доказательства, что люди неправильно носят маски", - заявил исполнительный директор программ по чрезвычайным ситуациям в области здоровья ВОЗ Майк Райан.Источник: https://censor.net.ua/n3185558

Як саме потрібно носити?
 показать весь комментарий
 
Капля ймовірного кашляючого хворого в його масці затримається , а от до маски нехворого приближеного до ймовірного хворого без маски, капля лише всмокчеться, ВІДСТАНЬ ВІДСТАНЬ ВІДСТАНЬ! й без насосоного всмоктування маскою а з легким диханням .
 показать весь комментарий
 
 
Часник забезпечить потрібну відстань. Всі відвертатимуться.
 показать весь комментарий
 
ВОЗ зашкварилось уже с Китаем.... На своих поступках показало свою бесполезность - почти такой же уровень как ООН. Можно теперь, не брать во внимание что лепечет этот господин.
 показать весь комментарий
 
 
Ну когда выходит человек из магазина, снимает маску грязными руками, потом теми же руками открывает машину и т.д., то это точно не правильно.
 показать весь комментарий
 
Цікаві ублюдки. Інкубаціонний період до 28 днів. 8-10 днів після зникнення симптомів ще є носі вірусу. 60%-80% - без симптомів або помірені симптоми. Тобто, 80-90% людей не знають навіть що вони вже заразні чи носії.

А дебільна воз каже не носити маски і видихати повітря на 1.5 метри навкруги.
 показать весь комментарий
 
 
Досить того що якщо всі будуть в масках і бодай митимуть руки-захворіє в рази менше людей.
Та що я мелю?- В десятки разів менше.

 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх