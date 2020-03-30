 Нет подтверждений, что массовое ношение масок потенциально полезно, но доказано, что люди их носят неправильно, - ВОЗ

Об этом в очередной раз заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Нет никаких специфических доказательств, что массовое ношение масок как-то потенциально полезно. Однако есть доказательства, что люди неправильно носят маски", - заявил исполнительный директор программ по чрезвычайным ситуациям в области здоровья ВОЗ Майк Райан.

"Кроме того, существует проблема огромного глобального дефицита масок и других медицинских средств", - добавил он. В частности, от этого больше всего страдают медицинские работники, ухаживающие за больными.

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Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове подчеркнула, что маски нужно использовать медицинским работникам и людям, которые ухаживают за больными COVID-19, ведь они непосредственно контактируют с вирусом, в отличие от остальных людей.

Представители ВОЗ отметили: вирус не исчезнет сам собой. Карантинные меры необходимы, однако также правительства стран должны усилить свои усилия по преодолению пандемии.

Напомним, карантинные меры в Украине предусматривают рекомендацию на ношение масок в закрытых помещен

Как заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, носить маски - "рекомендация государства", но из-за их отсутствия полиция может провести только профилактическую беседу. "Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.

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