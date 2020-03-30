 Нет подтверждений, что массовое ношение масок потенциально полезно, но доказано, что люди их носят неправильно, - ВОЗ

Об этом в очередной раз заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Нет никаких специфических доказательств, что массовое ношение масок как-то потенциально полезно. Однако есть доказательства, что люди неправильно носят маски", - заявил исполнительный директор программ по чрезвычайным ситуациям в области здоровья ВОЗ Майк Райан.
"Кроме того, существует проблема огромного глобального дефицита масок и других медицинских средств", - добавил он. В частности, от этого больше всего страдают медицинские работники, ухаживающие за больными.
Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове подчеркнула, что маски нужно использовать медицинским работникам и людям, которые ухаживают за больными COVID-19, ведь они непосредственно контактируют с вирусом, в отличие от остальных людей.
Представители ВОЗ отметили: вирус не исчезнет сам собой. Карантинные меры необходимы, однако также правительства стран должны усилить свои усилия по преодолению пандемии.
Напомним, карантинные меры в Украине предусматривают рекомендацию на ношение масок в закрытых помещен
Как заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, носить маски - "рекомендация государства", но из-за их отсутствия полиция может провести только профилактическую беседу. "Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.
Нужна она лишь для того, чтоб если на тебя кашлянет какой-нить поц, то есть вероятность, что тебе в ***** прилетит не 100% его сопли, а процентов 60. То есть снизится возможная доза инфектанта.
Но не для всех
Организация-импотент.
Если про них не будут вспоминать то исчезнут как динозавры.
Некоторые учёные полагают, что некогда, на заре зарождения жизни, у вирусов и всех живых существ на Земле был общий предок.
На латыни слово «virus» означает «яд».
Многие из образований в наших клетках являются на первый взгляд бесполезными, что объясняется в том числе тем, что это - вирусы, которые благополучно прижились внутри нас на разных этапах эволюции.
Большинство из внедренных в наш геном древних вирусов не существуют в природе в наше время. В 2005 году французские ученые начали работу по "воскрешению" одного из таких вирусов. Один из воскрешенных таким образом вирусов под кодовым названием Феникс оказался нежизнеспособным. Видимо, не все так просто.
Источник: https://vseznaesh.ru/28-veshhej-o-kotoryh-vy-ne-znali-virusy
слесарь Вася пойдёт в самоизоляцию , по направлению семейного врача , с кем этот слесарь подписал декларацию .
В больничку , на койки , где лечат , пойдёт местная власть , судьи , менты и авторитетные решалы с бабками .
Их будут лечить , а слесарь Вася крякнет в самоизоляции , без пыли и шума .
Потому что деклараций много , а ИВЛ мало , на всех рассчитано не было .
Собственно , для этого реформы и проводились .
Принца Чарльза вылечили , а 30-летний заробитчанин из Каховки крякнулся .
А маски - это так , для антуража и создания атмосферы ...
https://www.youtube.com/watch?v=vXFSW3Apt9U
Маски - фигня, карантин - фигня!
Неужели для вас придурков, пример Италии, Испании и Китая, это не показатель?
Эти страны объединяет одно: везде положили ...уй на эпидемию и жили делая вид что все ок.
Поэтому они не проводили дурацких псевдо-реформ в своих странах , а должной мере тратили бюджетные средства на медицину и оборудование .
Разницу видишь ?
Як саме потрібно носити?
А дебільна воз каже не носити маски і видихати повітря на 1.5 метри навкруги.
Та що я мелю?- В десятки разів менше.