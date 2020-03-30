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 Пассажира авиарейса "Доха-Киев", помещенного на обсервацию в отель "Козацький", госпитализировали с повышенной температурой, - Нацполиция

Пассажир авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле "Козацький", госпитализирован с повышенной температурой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"На обсервацию в отель "Козацький" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили сегодня, 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура тела. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские", - говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в понедельник вечером.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирус.

"В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент", - подытожили в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепалки с правоохранителями и отказы от обсервации: в отеле "Козацкий" в Киеве никак не могут решить вопрос вернувшихся с Бали туристов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3185557
 
 
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а вчера эта толпа жамкалась друг о дружку и орала "фОшизды! не пускают нас в город к людям!"
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нее.. "эти" - не будут... у "этих" - "фОшизды" виноваты во всем...
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а вчера эта толпа жамкалась друг о дружку и орала "фОшизды! не пускают нас в город к людям!"
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А завтра будут на йолках вэшать кого следует
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нее.. "эти" - не будут... у "этих" - "фОшизды" виноваты во всем...
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А де ті люди ,яких вивезли двома рейсами з НьюЙрку (більше 700 чоловік!!!)? Сьогодні вже кожна друга смерть у США від корони - це саме у НьюЙорку ,вчора була кожна третя
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Що , тільки з людьми з Дохи роблять а-ля Новосанжарський хайп?
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моє власне дослідження відомої он-лайн таблиці ,https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
на прикладі Нью-Йорку й штату Огайо- в першому померлих більше 1200 в другому 30 чоловік , але ріст тих 30 померлих лише в одних й тих самих декількох (менше 6міст) маленьких містах штату Огайо від 1го до 3-х--5-ти за останні ДВА!!! тижні. То що буде в транзитному Києві , навіть якщо він й не НьюЙорк
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Козацький! Зрозумію, якщо за "Козацький " він сам платить. Інакше селіть в ОП на обсервацію.
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Люди бежали из отеля в центре Киева, где должны были оставаться на карантине после возвращения с Бали. Видео побега опубликовано на странице «Киев Оперативный» в Facebook.
На кадрах видно группу туристов с детьми, спешно покидающую здание гостиницы. Как говорится в подписи к видео, после заселения на принудительный карантин люди стали жаловаться на нечеловеческие условия: холод, ржавую воду и дорогое питание - 1200 гривен в день. Многие даже заявили о готовности выплатить штраф за нарушение правил обсервации, который составляет от 17 до 34 тысяч гривен.
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Находящиеся на карантине граждане, эвакуированные из Катара, пригрозили начать голодовку. Об этом сообщает «Страна.ua».
Они отказались заходить в гостиницу, которую им предоставили для прохождения карантина. По словам вернувшихся в Украину, если их будут удерживать, они объявят голодовку. Люди требуют, чтобы их отпустили проходить карантин дома.
"То, что нам предлагают, неприемлемо. И если бы мы знали, что произойдет с нами, когда мы приедем, мы бы никогда в жизни сюда не приехали за те деньги, которые мы потратили", - заявила одна из эвакуированных.
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За те деньги которые потратили... Дайте угадаю, летели МАУ?)
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Себя от холода страхуя....На той дохе дал маху я, она не греет абсолютно.
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кто нибудь постучите нашим дыбильным Главкому, нач.штабу и министру обороны...

Юрий Бутусов
2 год ·

Немедленно запретить общие построения в воинских частях! Это угроза массового заражения коронавирусом
Ко мне обращаются военнослужащие с критикой организации службы в период карантина, и на это стоит обратить внимание Верховного Главнокомандующего и Офиса президента.
На период карантина ВСУ сосредоточили личный состав в пунктах постоянной дислокации.

И ежедневно, а во многих частях - и по несколько раз в день, проходят построения всего личного состава - под различными поводами. Построение - это само по себе уродливое порождение советской армии из 18-летних срочников, когда детей надо было держать под постоянным контролем нянек-командиров. Но для профессиональной армии это полный бред, таких постоянных построений нет нигде в НАТО, и только в украинской армии, где десятки лет поколения генералов внедряют пресловутые "стандарты НАТО", это уродство продолжает процветать.
В результате сотни людей постоянно собирают вместе в тесном строю. Они дышат, кашляют, чихают друг на друга, и, конечно, у них нет средств и приказа находиться всем в свежих масках, их никто не выдает, да и не по уставу.
На период эпидемии респираторной инфекции следует принять все меры к рассредоточению воинских частей, исключить общие построения вообще, исключить скопление личного состава без средств защиты органов дыхания, обеспечить безопасную дистанцию передвижений и отдыха. Общие построения - это самые благоприятные условия для массового инфицирования вывода из строя личного состава.
Несмотря на все многочисленные обещания президента Зеленского, отношение к солдату в армии не меняется, это печальный факт.
Сколько раз говорилось и писалось о необходимости запрета постоянных построений в ППД, говорил я об этом и Главкому ВСУ Руслану Хомчаку. Но руководство армии, к сожалению, организации внутренней службы внимания пока не уделяет.
Если честно, какая-то дикость о таких элементарных вещах писать в 21-м веке на шестом году войны под заунывный речитатив о "стандартах НАТО"...
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"хлавнакамандующий" АРМИЮ вовсе похер_л...и до НАТО ох ещё как долго...
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ну вот... а остальные 145 тыс. пролетели мимо обсервации... радуйтесь вместе с нами !
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ну вот...очередной "працесс" пошел...сколько прибывших завтра покажут положительный тест...?! Пасажира авіарейсу "Доха-Київ", розміщеного на обсервацію в готель "Козацький", госпіталізували з підвищеною температурою, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1050 впечатление что нас решили добить не на Востоке-а в центре страны...
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Ну для чего же Вам законодательство? Ради общества и ради себя заморозьте свои рты.Это не на всю Жизнь. Или сохраните сво и не сво жизнь. Пацаны на гибель шли сознательно, за Родину, за Нацию. А Нации- то и нет. Жлобье конченое, мрази. Его, ***** ограничили, две недели посидеть в гостинице-ЭТО СЛОЖНО? *****!
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" Козацький" йому, посеред Київа. А в Нові Санжари, а краще, в голий степ, за колючий дріт так, щоб вежі з кулеметами по периметру. Дебіли!
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Обсервация, мля, теперь все будут заражены от него??? Кто за это ответит? Кто- нибудь, объясните идиотам у власти, что вирус передаётся воздушно капельным путём!!!!! Что людей нельзя собирать в кучи в закрытые помещения!!!!!!!!! Без должной вентиляции, кварцевания, и вообще вне лечебных учреждений.
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