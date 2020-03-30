 Без поддержки международных финорганизаций Украина рухнет в пропасть дефолта, - Шмыгаль

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в такую, не знаю, пропасть финансового дефолта. Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы его, конечно, не хотим, мы не предусматриваем такого развития событий", - сказал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы страна оставалась финансово стабильной и имела уверенную экономическую стратегию преодоления последствий коронавирусной инфекции.

"Этот сценарий для нас является приоритетным", - подчеркнул он.