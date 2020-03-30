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Все про:дефолт (380) МВФ (2851) Шмыгаль Денис (173)

 Без поддержки международных финорганизаций Украина рухнет в пропасть дефолта, - Шмыгаль

Если Украина не получит поддержку международных финансовых организаций для погашения долгов, то будет вынуждена упасть в пропасть финансового дефолта. Но такое развитие событий не запланировано.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в такую, не знаю, пропасть финансового дефолта. Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы его, конечно, не хотим, мы не предусматриваем такого развития событий", - сказал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы страна оставалась финансово стабильной и имела уверенную экономическую стратегию преодоления последствий коронавирусной инфекции.

"Этот сценарий для нас является приоритетным", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3185556
 
 
 Топ комментарии
 
А не проще ли продать ВСЮ ЗЕЛЁ!НУЮ ПЛЕСЕНЬ на мясо, живым весом?
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Зелюки за полгода в стабильной обстановке и при всей полноте власти докерувались до дефолта. По приколу.
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Да затрахали уже своими жутиками!Это так тонко намекают народу,что нужно потерпеть,затянуть пояса,выживать пенсам на 2000т.гр. и т.д..А мы вас будем спасать за зарплату от 100тыс.гр. до 2 миллионов.Если у вас,лядей,урезать зарплаты до вменяемых,уверен,что и без кредита можно обойтись!
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Думаю, что «украинец» зильонский именно такую схему и хочет провернуть
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Міжнародні фінансові організації не підтримують Україну, а знищують її. Нам потрібно реструктуризувати борги, списати значну частину боргу та відтермінувати решту. А міжнародні фінансові організації заганяють Україну у кредитний зашморг.
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