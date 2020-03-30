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 "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса

Назначенный сегодня главой Министерства здравоохранения Максим Степанов призывает отложить политические распри и рассчитывать только на себя и армию медиков.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Скажем прямо: в стране - война. И не только на Востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий - враг уже у дверей. Буквально", — написал Степанов.

Он напомнил, что с момента возникновения коронавируса до заражения 100 тысяч человек прошло 2 месяца, а от 300 до 400 тысяч человек — всего 3 дня.

"Поэтому сегодня политика отошла на второй план. На первом - жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласия и собственные амбиции. Потому что коронавирусу безразлично, кто его жертва - учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы равняет всех", — считает Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Число инфицированных СOVID-19 выросло на 68 и достигло 548 человек, 13 умерло - статистика Минздрава на 22:00 30 марта

По мнению нового главы Минздрава, рассчитывать в этой войне можно только на армию медиков, которых следует экипировать, защитить и организовать.

"Действия МОЗ будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии. Потому что коронавирус пройдет. А у украинской медицины есть еще куча проблем, которые ждут решения", — подчеркнул Степанов.

Он пообещал информировать о ситуации с коронавирусом в режиме онлайн.

"Давайте держаться, самоизолироваться и сохранять здравый смысл", — добавил министр.

Также на Цензор.НЕТ: Носить маски - рекомендация, за их отсутствие в разрешенном месте полиция штрафовать не будет, - глава Департамента коммуникации МВД Шевченко

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения.

Кандидатуру Степанова ВР поддержала со второго раза. Ранее в понедельник за назначение Степанова проголосовали лишь 217 парламентариев при 226 необходимых.

Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

В стране - война. И не только на Востоке, - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса 01В стране - война. И не только на Востоке, - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185555
 
 
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Вікторія Мірошніченко



Новий міністр МОЗ Степанов
-Уродженець Росії.
-Кум Палиці,котрий свого часу був довіреною особою Бєні.
-Колишній керівник Одеської обл,який відмовлявся звільнятися за наказ.Порошенка рік тому.
-Його батько лікар з Слов'янська,опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець".



"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3374

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Это очередная подстилка каламойши. Из гоп-стоп компании палицы, дубинского и прочих
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Mikhail Golub

@golub

·3 ч

Новый министр здравоохранения уже готов воровать в команде с Радуцким

"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3111
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Вікторія Мірошніченко



Новий міністр МОЗ Степанов
-Уродженець Росії.
-Кум Палиці,котрий свого часу був довіреною особою Бєні.
-Колишній керівник Одеської обл,який відмовлявся звільнятися за наказ.Порошенка рік тому.
-Його батько лікар з Слов'янська,опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець".



"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3374

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Mikhail Golub

@golub

·3 ч

Новый министр здравоохранения уже готов воровать в команде с Радуцким

"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3111
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От же ж бл***дь, куда не кинь одни воры, предатели и сепаратисты
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Супрун не подошла...добавили Степанова...через месяц-"павтарим"...?
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как по-французски будет "малёк" (рыбкина детка)?
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Ню! Ню!

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.

басня Крылова «Лебедь, Щука и Рак»
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бла, бла, бла, бла...... ничего нового! Хоть бы один сказал правду, что будет бороться , что бы каждый украинец сдох! Печально , но факт!
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Да министры меняются со скоростью распространения вируса ну и конечно кому война а кома мать родна ...
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Это очередная подстилка каламойши. Из гоп-стоп компании палицы, дубинского и прочих
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Щас начнет создавать министерство по коронавирусу, министерство по маскам и министерство по целофановым мешкам и делить должостя
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Слышь, ты, рептилоид очередной, враги народа Украины - это ваша паршивая шобла, выполняющая приказы своих австрийских хозяев. Вы пытаетесь устроить в Украине такой же 100%-й фашизм как сейчас устроен в Москве. Но украинцы - не россияне. Долго морочить головы людям с помощью макаронного вируса, который нисколько не опаснее гриппа средней тяжести - вам не удастся.
Главное - закрыты границы. От возмездия вам не уйти.
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Если вирус не опасен почему люди мрут с него?
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1) Любая сезонная инфекция даёт некоторый процент тяжёлых осложнений. Каждый год от осложнения после гриппа (скажем, воспаление лёгких) умирает некоторый процент заболевших.
2) Основная масса умерших в Италии - глубокие старики из домов престарелых или госжилья. Старый человек обычно умирает от отказа внутренних органов (multiple organ failure). Схема такая:
- подхватил простудный вирус;
- получил осложнение;
- умер в больнице;
- в паталогоанатомическом заключении записывают "умер от вируса".

Всё, статистика готова.
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Слова написав розумні, судити будемо по справах. Час покаже.
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25Mr.Zorg

Какие же они тупые и убогие. Новый министр здравоохранения, который бывший директор полигрфкомбината, бескорыстно, не публично развозит маски. Правда по возвращению домой, заходит в свой аноним аккаунт Фейсбука и запускает с него рекламу о том какой он бескорыстный мегаволонтёр.



"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 5304

"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 5688

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Хочу поделится видео,где украинка из Италии рассказала как она перенесла болезнь и что она видела в госпитале.
Нас так лечить не будут,возможно Украину ждет настоящая катастрофа
https://youtu.be/fDpu8AU43yc
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Почти 3 недели это слышим - читаем. Увеличьте там как-нибудь инкубационный период, шоли.
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А хто пам'ятає, що в 2009-2010 роках від свинячого грипу в світі померло 200 тисяч людей?
"В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 8441
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провокатор?!.. дурбецело, рвануть на шашлычки в большой компании, вот это и есть настоящая провокация, а потом заразить весь подъезд своего дома..
специально для таких как ты, "которые в танке"..
https://twitter.com/___kolobok___/status/1244353686270345217
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Нех в подъезд выходить когда эпидемия и не заразишься. Шашлык тут не виноват
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У меня все есть заблаговременно и я дома а вот ты чеши свой беспечный затылок...
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Сейчас более актуально - останься дома, чтобы тебя не ограбили разъяренные от голода зебилы.
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довелось, якось таку штуку у руках потримати..у ній навіть маленький ліхтарик вбудований
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Интересный факт:
В ВОЗ не рекомендуют носить маски здоровым людям.

В то же время у нас их желают напялить на всех и каждого. Особенно умиляет, когда идет на встречу какое то тело в засаленой от многодневной носки маске - оно типа там защищено, а не дышит всей той гыдотой, которую ткань за все время собрала (в том числе и вирусами, собранными тканью с воздуха).
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Нет маски - не носи, пусть об этом болит голова у тех кто еще не заболел
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Маску надо менять максимум раз в два часа, а не носить весь день одну и ту же в надежде, что она типо там от чего то "защищает".
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Надо, надо а если ее х где купишь в стране дЫбилов, самому шить???
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не у всех есть 120 грн. в день на этот маскарад. особенно если муудрые власти источника доходов лишили.
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Выходить из дома нужно только в 2 случаях:
1) Для посещения общественных мест, ненадолго, полчаса-час (магазин, аптека,...) - тут маска нужна.
2) Выйти из дома для прогулки в парке или в любом месте, где ты можешь держать дистанцию от людей несколько метров - маска не нужна, и скорее вредна.
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в магазин купить пожрать без неё не пускаютЬ "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7793
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Значит пожрать нужно отменить на время карантина
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я предпочёл переплатить за одну масочку... "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 6108
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Переплачивай больше, на лохах Украина держится...
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Мда, Зеленский. Президент - клоун. Министр - санитарка.
Как то был у меня один знакомый, мне рассказывал, что ты понимаешь - можно поставить любого на любую должность, т.е. незаменимых кадров нет.
Так вот вам и результат - если незаменимых кадров нет - страна оказывается в жопе, волочится сзади всех. Доказывать ничего не надо - результат налицо.
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хм, действительно. На какую другую должность санитара не поставь - он везде кроме как своровать ничего не сможет. Универсальный кадр.
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страна оказывается в жопе

***********
Після президента-клоуна треба буде обрати в президенти проктолога. )))
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Комментарии о нем нехорошие, а мне показалось присутствие здравомыслия в его посте.
Но я привыкла судить по реальным делам.
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тут видимо нужно действительно присмотреться...увидим реальные дела или просто очередная "декорация"...
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очередное зеленое говно на министерской должности.
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"В стране - война. И не только на Востоке".

Ещё одно тупое. Не в стране война, а страна воюет с парашей, которая оккупировала Крым и часть Донбасса. "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3250
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Политика отошла?
В Раде седьмой час ВЕРХОВНА РАДА, во главе с жирдяем Стефанчуком проталкивает закон о продаже земли
ЭТО ПРОСТО ЖУТЬ
всех депутатов , проголосовавших за продажу земли ,надо загнать на елку !!!!
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а на "Зике" Медведчук уже устроил "предвыборную" гонку...уже призывает к "абьединению"... "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7203
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Це той Степанов, який припинив виплачувати малозаспеченим 1400 гривень перед виборами. Яке відношення до медицини має цей поц?
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кстати-а немного ранее на "Цензоре" уже был была статья от Степанова с "возванием" к власти...неужто подействовало...?! или был умный и тонкий "вброс"...?!!! "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 1158
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не нанося друг другу вред -
снуют "спасатели" средь бед,
и в гордом имени "спасатель"
ты помнишь - вклад твой не бесплатен...
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всё расчитывать надо было начинать и делать десятилетиями раньше, не полагаясь на теоретические отчёты, как хорошо в стране постсоветской жить. сегодня, когда техоснащённость больниц современной аппаратурой шікарно смотрится только в тех вчерашних отчётах, врачи не многое могут изменить, не обладая не только современным оборудованием и больницами для наріда, а даже минимумом элементарных средств личной защиты. все шестеро доворовались, финансируя всё в стране крохами со своего стола. сегодня просто пришло время собирать осколки не доворованного старья.
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