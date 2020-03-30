 "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Скажем прямо: в стране - война. И не только на Востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий - враг уже у дверей. Буквально", — написал Степанов.
Он напомнил, что с момента возникновения коронавируса до заражения 100 тысяч человек прошло 2 месяца, а от 300 до 400 тысяч человек — всего 3 дня.
"Поэтому сегодня политика отошла на второй план. На первом - жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласия и собственные амбиции. Потому что коронавирусу безразлично, кто его жертва - учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы равняет всех", — считает Степанов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Число инфицированных СOVID-19 выросло на 68 и достигло 548 человек, 13 умерло - статистика Минздрава на 22:00 30 марта
По мнению нового главы Минздрава, рассчитывать в этой войне можно только на армию медиков, которых следует экипировать, защитить и организовать.
"Действия МОЗ будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии. Потому что коронавирус пройдет. А у украинской медицины есть еще куча проблем, которые ждут решения", — подчеркнул Степанов.
Он пообещал информировать о ситуации с коронавирусом в режиме онлайн.
"Давайте держаться, самоизолироваться и сохранять здравый смысл", — добавил министр.
Также на Цензор.НЕТ: Носить маски - рекомендация, за их отсутствие в разрешенном месте полиция штрафовать не будет, - глава Департамента коммуникации МВД Шевченко
Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения.
Кандидатуру Степанова ВР поддержала со второго раза. Ранее в понедельник за назначение Степанова проголосовали лишь 217 парламентариев при 226 необходимых.
Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.
Вікторія Мірошніченко
Новий міністр МОЗ Степанов
-Уродженець Росії.
-Кум Палиці,котрий свого часу був довіреною особою Бєні.
-Колишній керівник Одеської обл,який відмовлявся звільнятися за наказ.Порошенка рік тому.
-Його батько лікар з Слов'янська,опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець".
все как Зеля любит...
Mikhail Golub
@golub
·3 ч
Новый министр здравоохранения уже готов воровать в команде с Радуцким
https://myrotvorets.center/criminal/stepanov-vladimir-vladimirovich/
і бонус :
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10218494735460790
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.
басня Крылова «Лебедь, Щука и Рак»
Главное - закрыты границы. От возмездия вам не уйти.
2) Основная масса умерших в Италии - глубокие старики из домов престарелых или госжилья. Старый человек обычно умирает от отказа внутренних органов (multiple organ failure). Схема такая:
- подхватил простудный вирус;
- получил осложнение;
- умер в больнице;
- в паталогоанатомическом заключении записывают "умер от вируса".
Всё, статистика готова.
Какие же они тупые и убогие. Новый министр здравоохранения, который бывший директор полигрфкомбината, бескорыстно, не публично развозит маски. Правда по возвращению домой, заходит в свой аноним аккаунт Фейсбука и запускает с него рекламу о том какой он бескорыстный мегаволонтёр.
Нас так лечить не будут,возможно Украину ждет настоящая катастрофа
https://youtu.be/fDpu8AU43yc
специально для таких как ты, "которые в танке"..
https://twitter.com/___kolobok___/status/1244353686270345217
В ВОЗ не рекомендуют носить маски здоровым людям.
В то же время у нас их желают напялить на всех и каждого. Особенно умиляет, когда идет на встречу какое то тело в засаленой от многодневной носки маске - оно типа там защищено, а не дышит всей той гыдотой, которую ткань за все время собрала (в том числе и вирусами, собранными тканью с воздуха).
1) Для посещения общественных мест, ненадолго, полчаса-час (магазин, аптека,...) - тут маска нужна.
2) Выйти из дома для прогулки в парке или в любом месте, где ты можешь держать дистанцию от людей несколько метров - маска не нужна, и скорее вредна.
Как то был у меня один знакомый, мне рассказывал, что ты понимаешь - можно поставить любого на любую должность, т.е. незаменимых кадров нет.
Так вот вам и результат - если незаменимых кадров нет - страна оказывается в жопе, волочится сзади всех. Доказывать ничего не надо - результат налицо.
***********
Після президента-клоуна треба буде обрати в президенти проктолога. )))
Но я привыкла судить по реальным делам.
Ещё одно тупое. Не в стране война, а страна воюет с парашей, которая оккупировала Крым и часть Донбасса.
В Раде седьмой час ВЕРХОВНА РАДА, во главе с жирдяем Стефанчуком проталкивает закон о продаже земли
ЭТО ПРОСТО ЖУТЬ
всех депутатов , проголосовавших за продажу земли ,надо загнать на елку !!!!
снуют "спасатели" средь бед,
и в гордом имени "спасатель"
ты помнишь - вклад твой не бесплатен...