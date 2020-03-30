 "В стране - война. И не только на Востоке", - новый министр здравоохранения Степанов об эпидемии коронавируса

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Скажем прямо: в стране - война. И не только на Востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий - враг уже у дверей. Буквально", — написал Степанов.

Он напомнил, что с момента возникновения коронавируса до заражения 100 тысяч человек прошло 2 месяца, а от 300 до 400 тысяч человек — всего 3 дня.

"Поэтому сегодня политика отошла на второй план. На первом - жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласия и собственные амбиции. Потому что коронавирусу безразлично, кто его жертва - учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы равняет всех", — считает Степанов.

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По мнению нового главы Минздрава, рассчитывать в этой войне можно только на армию медиков, которых следует экипировать, защитить и организовать.

"Действия МОЗ будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии. Потому что коронавирус пройдет. А у украинской медицины есть еще куча проблем, которые ждут решения", — подчеркнул Степанов.

Он пообещал информировать о ситуации с коронавирусом в режиме онлайн.

"Давайте держаться, самоизолироваться и сохранять здравый смысл", — добавил министр.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения.

Кандидатуру Степанова ВР поддержала со второго раза. Ранее в понедельник за назначение Степанова проголосовали лишь 217 парламентариев при 226 необходимых.

Степанов с 2008 по 2010 годы был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. С 2011 по 2016 год - возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". В январе 2017 года Степанов сменил Михеила Саакашвили на должности главы Одесской облгосадминистрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.