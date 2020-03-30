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Все про:Газпром (3021) Польша (5155) PGNiG (1)

 Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Bloomberg.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

29 июня трибунал принял промежуточное решение по делу. Польская компания заявила, что арбитры признали право польского импортера PGNiG требовать снижения цены в контракте на поставку российского газа по газопроводу Ямал - Европа. Но в "Газпром экспорте" заметили, что трибунал не согласился с предложенными польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа - это цены на хабах. "Газпром экспорт" не согласилось с выводами арбитражного трибунала о наличии у трибунала полномочий изменить формулу цены по собственному усмотрению и 1 октября 2018 года обратилось в шведский национальный суд с требованием об отмене первого арбитражного решения от 29 июня 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185554
 
   
 Топ комментарии
 
Трахают козломордых все кому не лень Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 6128 Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 7463
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у Газпрома теперь новое название: "Газпром-Курва"..
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Прохання до Саудівської Аравії; Дожміть козломордих.

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 3384
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Трахают козломордых все кому не лень Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 6128 Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 7463
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Молодці поляки!!! Ще один удар по путінському Лаптьорейху!
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Пойду за поляков сотку дёрну.
А больше делать нечего.
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Хорошая новость. Легче будет заснуть.
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у Газпрома теперь новое название: "Газпром-Курва"..
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Поторопитесь свои деньги забрать пока Газпром не обявил о своем банкротстве
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Прохання до Саудівської Аравії; Дожміть козломордих.

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 3384
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Арабам не победить русню в ценовой войне без поддержки Штатов. А Трамп их поддерживать, обваливая собственную добычу, явно не настроен.
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Норвегія теж наростає обсяги видобутку нафти:


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Уточню. Ни норвегам, ни венесуэльцам, ни арабам не победить русню в ценовой войне без поддержки Штатов. Русня слишком неприхотлива, имеет слишком большие резервы и слишком большое собственное нетопливное производство. Если Трамп не подключится - всё зря.
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Діма , не переживай так за ординців. В осяжному майбутньому будуть відповіді...
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Марин, если бы в в 1939 был бы интернет, Гитлера бы не разбили. Все бы до сих пор ждали пока Рейх рухнет от санкций и постили картинки.
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Щось зовсім не по темі. Та я вас почула, про можливості кремля.
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сегодня вроде пуйло с Трампом "тёрли" по телефону...интересно об чём...? Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 8296
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Це від Трампа мало залежить, сховища переповнюються і треба зрізати видобуток.
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-"і треба зрізати видобуток. "
Це залежить тепер не від кремля ...
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Ваш вираз :
- " і треба зрізати видобуток." , кого стосується ?
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Багато кого. Прогнозують скорочення попиту під час епідемії на 25-35% від "довірусного". А конкретно у моїй відповіді йдеться про тих, про кого в статті по лінку написано Польська PGNiG заявила, що виграла у Газпрому арбітраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 543
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Скоро пісенька С.Слепакова "Хочу быть акционером газпрома" буде викликати жалісливу посмішку. )
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московитам писюны в жопу заталкивают уже все, кому не в падлу..... а Трамп сказал, что санкции х*й снимет.... тем временем, московиты раскопали заначку и заточили пилы на рыжье и камушки.... ))
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головне, що пересічному московиту дістануться тільки "камни", але не ці.
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Молодцы, кремлевскую банду демркратический мир должен уничтожать.
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что курцарбайт? время смотрю появилось
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Интересно менеджеры этой PGNIG по сколько лямов получили премии?
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а вам не кажется, что расея своей наглостью и хамством так всех за*бала, что весь цивилизованный мир решили с ней тупо покончить?
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если б китайцы им тестов не подогнали - на 9 мая диды на палках торчащих из задов маршировали
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Російські свині, швидше купуйте долар, бо скоро буде по 115 рубасіків за один.
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по ниточке , по ниточке , так Рашка-недострана и без- трусов останется .
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Кілька років відсуджували суму = тижневій виручці Газпрома, такими темпами пропливаючий труп ворога доведеться чекати до 4-го тисячоліття.
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Zajebiste! Поляки щось затівають
(оту, яку треба затівати)
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читаешь-и глаз радуется
мелочь-а как приятно
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Там ******* козырял, что у него много золотовалютых резервов и он сможет годик пропетлять с низкими ценами на нефть
Вот поляки эти запасы уже немного уменьшили
А завтра, быть может, какой-нибудь трибунал по бонигу выставит ******* компенсацию на сумму всех его золотовалютных запасов.
А не захочет ******* платить - введут эмбарго на нефть марки уралс добытой из параши Польська PGNiG заявила, що виграла у Газпрому арбітраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 5797
Это называется много ходов очка
Может ******* убраться из донбасса и крыма пока не поздно?
Впрочем и так и так ******* придется оттуда спетлять
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..а наш Рыжий чертила имел на 19 лярдов зелени выиграшных дел у Газмяса и спустил все кацапам..весь кремль неделю бухал на радостях над идиотом, у которого мама любит деньги... Польська PGNiG заявила, що виграла у Газпрому арбітраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 4553...и снова су*еныш ушлый на потоки нехилые присел в Нафтогазе, нах никому не нужном посреднике.. Польська PGNiG заявила, що виграла у Газпрому арбітраж на $1,5 млрд - Цензор.НЕТ 4553
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А тут ще за рішенням щодо ЮКОСа пині треба шукати 50 млрд. USD. Може пиня ще у високосному 2020 втратити все... А взагалі то складається таке враження що цей "короновірус" запущено, щоб по тихому поділити Рашу, бо якщо воювати з нею то загинуло б більше народу. Та й війна 3 світова нікому не потрібна. А тут як "подарочок" і ціни на нафту впали. В раші буде карантин по федерокругах, якраз хороший момент до параду суверенітетів республік.
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