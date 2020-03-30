EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  3231  19
Все про:вуз (744) медицина (1997) высшее образование (92) медреформа (27)

 Ученые-медики, преподаватели и студенты медвузов с 1 апреля не смогут консультировать больных, - доктор меднаук Мироненко

В рамках второго этапа медицинской реформы ученые-медики, преподаватели и студенты медицинских вузов потеряют право лечить и консультировать больных.

Об этом изданию УНН заявила доктор медицинских наук Алла Мироненко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, с 1 апреля доступ в больницы и к больным потеряют ученые-инфекционисты.

"К примеру: при Александровской больнице действует кафедра инфекционных болезней, которую возглавляет Ольга Голубовская. И туда приходят студенты, и практикуют лечение больных. Я не понимаю, как теперь сможет учиться будущий врач, не видя больного. По учебнику? Этого нельзя допустить. Иначе у нас врачей вообще не будет", - сказала Мироненко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун. ВИДЕО

По ее словам, будущие врачи, которые потеряют доступ к клиническим базам.

"За рубежом есть университет и университетские клиники, которые, собственно, содержат университеты. У нас же такого никто не сделал. Когда-то может и наши медицинские университеты будут иметь свои клиники по всем профилям. Но возможно ли и целесообразно ли это сейчас? Не думаю", – добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3185552
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тобто це реальне зменшення кількості медиків та зниження якості нових лікарів.
 показать весь комментарий
 
 
вы хотите что бы на вас тренировались студенты?

И туда приходят студенты, и практикуют лечение больных.Источник: https://censor.net.ua/n3185552
 показать весь комментарий
 
для начала они могут присутствовать только на обходе и при манипуляциях...
но и тренироваться им тоже надо... теория - это одно, а практика - совсем другое и она не менее важна...все будущие медики, любых специализаций, проходят практику в больницах и в моргах.. а как их научить??? и на ком им тренироваться ???
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что запоёшь, если на тебе студент потренируется и у него малость не получится. Ну чучуть.
 показать весь комментарий
 
они тренируются всегда в присутствии врача-наставника...
а как Вы предполагали они проходят практику???
 показать весь комментарий
 
пускай тренируются, но только под прямым контролем практикующих и опытных врачей..., и под их ответственность...
 показать весь комментарий
 
 
Студенти завжди з викладачем практикують, неуч.
 показать весь комментарий
 
 
А студенти не самі. Кожен крок перевіряють.
 показать весь комментарий
 
 
вьі хатите чтаб студентьі тренировались на кошках, а патом пришли вас лечить(аперировать) ? Ну, розумію, що пілота літака ще можна сяк-так підготувати на авіасимуляторі,та й нехай возе пасажирів, але ж не лікаря !
 показать весь комментарий
 
 
Мало того что больниц не будет, но и врачей перестанут учить, будут одни теоретики.
 показать весь комментарий
 
Бред! Лечить не смогу - консультировать! наблюдать, самим учиться - пожалуйста!
 показать весь комментарий
 
Нашо нам ті лікарі ???
Клоуни потрібніші !
 показать весь комментарий
 
 
А давайте еще при записи на прием к врачу введем испытательный срок , скажем месяц , как в загсе, а вдруг больной передумает! Представляете сколько это денег сэкономит в бюджете.
 показать весь комментарий
 
Слава рехформе, слава Супрун. Все до симейных ликарив - те помогут!
 показать весь комментарий
 
 
Начнем с того, что большинство из них в той больнице хрен когда появляется, а консультации все платные.
Студенты максимум учатся делать уколы и ставить капельницы, а больше создают гам и беспорядки.
В больнице скорой помощи на Запорожца - минимум половина помещений пустует (на них висят таблички, что это типо лаборатория хз чего или кабинет хз кого), при этом эти хз кто получают свои полставки.
На весь этаж - одно очко!
В ординаторской нет места для врачей и половина не имеет даже своего стола.

Больные минимум по 8 рыл в палате и в коридорах
Весь первый этаж - сплошные коммерческие аптеки с ценами в два раза выше, чем в аптеке через дорогу от корпуса.
МРТ, узи - тоже по коммерческим ценам и более здоровые добираются своим ходом в другие центры сделать анализы.
Правильно вас, скотов, разгоняют!
 показать весь комментарий
 
 
Цирк на дроте. Все поставили с тог на голову, идиоты!!!!! Впечатление что к власти по очереди приходят пациенты одной и той же палаты в псхбольниуе.
 показать весь комментарий
 
 
Им целіе поселки под Киевом с врачами выделили, слугам то....А народ -работодатель перебьется...В принципе народ заслужил такую медицину...по всем параметрам...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх