 Ученые-медики, преподаватели и студенты медвузов с 1 апреля не смогут консультировать больных, - доктор меднаук Мироненко

Об этом изданию УНН заявила доктор медицинских наук Алла Мироненко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, с 1 апреля доступ в больницы и к больным потеряют ученые-инфекционисты.
"К примеру: при Александровской больнице действует кафедра инфекционных болезней, которую возглавляет Ольга Голубовская. И туда приходят студенты, и практикуют лечение больных. Я не понимаю, как теперь сможет учиться будущий врач, не видя больного. По учебнику? Этого нельзя допустить. Иначе у нас врачей вообще не будет", - сказала Мироненко.
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По ее словам, будущие врачи, которые потеряют доступ к клиническим базам.
"За рубежом есть университет и университетские клиники, которые, собственно, содержат университеты. У нас же такого никто не сделал. Когда-то может и наши медицинские университеты будут иметь свои клиники по всем профилям. Но возможно ли и целесообразно ли это сейчас? Не думаю", – добавила она.
И туда приходят студенты, и практикуют лечение больных.Источник: https://censor.net.ua/n3185552
но и тренироваться им тоже надо... теория - это одно, а практика - совсем другое и она не менее важна...все будущие медики, любых специализаций, проходят практику в больницах и в моргах.. а как их научить??? и на ком им тренироваться ???
а как Вы предполагали они проходят практику???
Клоуни потрібніші !
Студенты максимум учатся делать уколы и ставить капельницы, а больше создают гам и беспорядки.
В больнице скорой помощи на Запорожца - минимум половина помещений пустует (на них висят таблички, что это типо лаборатория хз чего или кабинет хз кого), при этом эти хз кто получают свои полставки.
На весь этаж - одно очко!
В ординаторской нет места для врачей и половина не имеет даже своего стола.
Больные минимум по 8 рыл в палате и в коридорах
Весь первый этаж - сплошные коммерческие аптеки с ценами в два раза выше, чем в аптеке через дорогу от корпуса.
МРТ, узи - тоже по коммерческим ценам и более здоровые добираются своим ходом в другие центры сделать анализы.
Правильно вас, скотов, разгоняют!