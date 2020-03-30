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 Число инфицированных СOVID-19 выросло на 68 и достигло 548 человек, 13 умерло - статистика Минздрава на 22:00 30 марта

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 548 случаев COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. 

В сообщении отмечается: "Подтверждено 548 случаев COVID-19 (По состоянию на 22:00, 30 марта)

Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию".

Число инфицированных СOVID-19 выросло на 68 и достигло 548 человек, 13 умерло - статистика Минздрава на 22:00 30 марта 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185551
 
 
 Топ комментарии
 
Нікого не виникає запитань, що у другому за населенням місті Харкові 1,4 млн населення виявлено лише 1 випадок захворювання? А все тому, що всі випадки приховують.
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Только дауны едут ф Мацкву ... - нормальные люди едут в продвинутые страны ЕС.
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Нікого не виникає запитань, що у другому за населенням місті Харкові 1,4 млн населення виявлено лише 1 випадок захворювання? А все тому, що всі випадки приховують.
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харьковчане едет на заработки в маскву, рагули в ЕС
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Только дауны едут ф Мацкву ... - нормальные люди едут в продвинутые страны ЕС.
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вот эти паразиты которые ездили в ЕС и привезли заразу, которая теперь уложит как минимум 20% населения
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не важно - главное что Масква - это город ********* - и все кто туда едут - ватные ********.
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а в кацапстані "все спокійно"?? А чого тоді москалів на московії примушують до строгого карантину?? )).. Дурненьке ти.
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А в мацкве полная жопа...более тысячи заболевших...карантин...
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А в Италии более 100 000, поэтому сейчас возвращаться из Италии опаснее нежели из Мацквы.
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находиться украинцу в маскве - это быть потенциальным заложником .... лучше умереть в свободной Италии чем быть рабом *****
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Це не так, коли почали повертатися подорожувальники тільки з польщі літаків 10 прибуло а ще з Єгипту стільки ж.
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в мацкве деревяніми платят которие дешевле чем бумага туалетная
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Не говори за всех харьковчан, не все такие ипанутые, чтобы на мацкву ехать.
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Кернесу не вигідно зупиняти громадський транспорт (згадайте як він не бажав зупиняти метро).
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в Києві простіше,- члену рояльному знадобилося сховатися в бункері!..., й заборонили метрополітен по всій країні. Радійте, що член рояльний не в Харкові
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он даже крупнейший в Европе парк развлечений не закрыл, атракционы из-под полы работают, вход в парк не ограничен - будет доить харьковчан до последнего живого !
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Выздоровели только 8. Погибли 13
Статистика из серии ... зашибись(((((((((((((((((((((((((((((((
Что дальше?
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дальше выход на цифры, близкие к средним. если статистика будет нормальной. у Вас некорректная оценка. это связано с тем, что фиксация выздоровления запаздывает.
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Всі лікарі, хто приймає участь в цій оборудкі мають бути негайно звільнені, а хворі мають отримати належну допомогу.
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Нет, тогда будет как в Италии. Лечится люди должны дома, а не превращать больницы в рассадники вируса.
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А в нас і так буде, як в Італії через 3 тижні. Дай мені боже помилятися
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Не буде, італьяшки гуляли до останнього, в нас вже давно карантин. В них після першої сотні пішла лавина, в нас ріст набагато повільніший і в основному за рахунок понаїхавших.
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В статье от 14 декабря 2017 года на сайте Всемирной организации здравоохранения www.who.int сказано: "Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек."
Если посчитать, то мы увидим, что ежемесячно во всем мире от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает -
650 000 : 12 мес. = 54 166 человек.
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И шо? Разделить на 30 это 1805 в день. А ота короны 1805 только в двух странах и самое главное, это число растёт в геометрической прогр.
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От короны умерло 34 тысячи за 2,5 месяца. В среднем по 450 в день.
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Стоїть питання в потрібності збіговиська,цих паразитів! Грип,вже,давно,опанував планету. Ковид19,лише з нею знайомиться! Й він в багато разів коварніший й смертність від нього,незрівняно більша. Так,що нехай чмошники возу засуніть свої довідки,собі в дупу разом з Ковід
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Статистика хворих суттєво покращується,за рахунок померлих. Влада робить успіхи...
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За рахунок померлих, в яких не діагнозують коронавірус через брак тест-систем
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Якщо це правда то ситуація не така вже і погана але повторюсь - якщо це правда.
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если делать массовый тестинг, то картина была бы печальной
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Рост не такой стремительный как в Италии. Этот росто в основном из-за вернувшихся без карантина. Если будем сидеть дома, а не глуять по пикникам, то есть шанс обойтись малой кровью.
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С ноября уже болеют в Украине короновирусом .
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сегодня разговарил с другом ( врач ) говорит .что в ноябре лежало с пневмонией в 4 раза больше обычного и он уверен . что то и был КВ .
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а,ось,тут,ніякої певності... Ексгумацію на цвинтарях неробили,недосліджували й неоприлюднювали. Прийнято на віру,як,достовірне...
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Ага... с ноября 2014... Но злочинна влада скрывала.
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Во первых, не хватает тестов. Во вторых, больные болеют дома, не хотят в изоляторы, вылечиваясь дома самостоятельно, по ходу заражая других. И в третьих, куча народу посто поняла, что им уже коронавируса не избежать. И им пофиг. Пьют водку, жрут шашлык как перед смертью. Ну и полиция помогает - водку пить.
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Кырыл лещенко, соегадина, говорит, что карантин это зло, пусть все ходят
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есть только один путь остановить распространение эпидемии. всем больным на коронавирус приходит в городе Киеве, на улицу Банковую, где находится офис Преза Зеленского. Даже если его там не будет, то распространение вируса замедлится, потому что его там не будет...
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Пока неадекватность в статистике продолжается: число умерших опережает количество выздоровевших. Это давно уже не начало эпидемии в стране.
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Сегодня выезжала в город. Одесса просто пустая. Одесситы молодцы. Это вам не мокши **********, которые бросились отмечать путинские 'выходные' по кабакам и шашлыкам. Уважаю и люблю. Вместе мы сила. Нужна просто временная изоляция нас друг от друга. И все! Неделя даже строгого карантина способна радикально обрезать крылышки этой креслевско- уханьской заразе.
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А чего тогда процент смертности на Украине такой большой??
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