 Число инфицированных СOVID-19 выросло на 68 и достигло 548 человек, 13 умерло - статистика Минздрава на 22:00 30 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

В сообщении отмечается: "Подтверждено 548 случаев COVID-19 (По состоянию на 22:00, 30 марта)

Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию".