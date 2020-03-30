 Число инфицированных СOVID-19 выросло на 68 и достигло 548 человек, 13 умерло - статистика Минздрава на 22:00 30 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
В сообщении отмечается: "Подтверждено 548 случаев COVID-19 (По состоянию на 22:00, 30 марта)
Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию".
Статистика из серии ... зашибись(((((((((((((((((((((((((((((((
Что дальше?
Если посчитать, то мы увидим, что ежемесячно во всем мире от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает -
650 000 : 12 мес. = 54 166 человек.