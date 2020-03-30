 Конец эпохи монобольшинства: как Зеленский ломал собственную фракцию через Коломойского. ВИДЕО

Как "антиколомойский" закон, запрещающий возвращать владельцам национализированных банков расколол самую большую фракцию парламента?
Испортятся ли после этого отношения между Владимиром Зеленским и Игорем Коломойским?
И какие последствия будут иметь "пленки Ермака" для президента в частности и Зе-команды в целом?
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А теперь ей что0то не так.
Жри - ТЕ
Он шо, своей харизмой стал президентом ?
А Бене этот закон ваще пох ?
Он не проводит перерегистрацию депутатов
А их в зале не хватает конкретно
Думаю, сейчас принимает со всех сторон, потом зализывать раны будет.
Адам Смит
Прошло 90% марта.
Бюджет выполнен на 77% от плана, в т.ч. по таможне - на 74%.
Дыра - ₴22 млрд.
ПДВ компенсирован всего на 10 млрд при расчетных ~20.
Квартал (без 2 дней): выполнение 83%, недовыполнение - ₴40 млрд.
А тут еще карантины до лета...
Будут печатать! Будет 30+
Каждая нация, должна сама освобождать себя от скверны, что бы Холокост не повторялся.
У стефанчука стало играть очко
Гнать его в шею из Рады