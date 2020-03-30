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Все про:большинство (71) Слуга народа (770) Данилюк-Ярмолаева (16)

 Конец эпохи монобольшинства: как Зеленский ломал собственную фракцию через Коломойского. ВИДЕО

В новом выпуске проекта "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует конец эпохи монобольшинства, который сегодня ознаменовали несколько знаковых голосований.

Как "антиколомойский" закон, запрещающий возвращать владельцам национализированных банков расколол самую большую фракцию парламента?

Испортятся ли после этого отношения между Владимиром Зеленским и Игорем Коломойским?

И какие последствия будут иметь "пленки Ермака" для президента в частности и Зе-команды в целом?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Источник: https://censor.net.ua/n3185550
 
   
 Топ комментарии
 
зєлєнський лялька коломойського. Такі в них відносини були, такими вони й залишаться.
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Єта "журналитка" через расхожее место вывернулась, шоб только не Порох.

А теперь ей что0то не так.

Жри - ТЕ
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Думаю, що у Валоді тож є страх, думаю він не хоче долі Овоща
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зєлєнський лялька коломойського. Такі в них відносини були, такими вони й залишаться.
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Ибо он его породил ,он его (если надо ) укакошит,компромата на 🤡🤢 припасено немерено
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Только дураки верят в то, что Зеленский человек Коломойского, он ставленник МВФ-Сороса и выполняет их установки, продажа украинской земли-это их требование.
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то-то монику зелоха так расхваливали на г+г ))
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Єта "журналитка" через расхожее место вывернулась, шоб только не Порох.

А теперь ей что0то не так.

Жри - ТЕ
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Думаю, що у Валоді тож є страх, думаю він не хоче долі Овоща
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а кто эту напалечную куклу спрашивать будет ?

Он шо, своей харизмой стал президентом ?
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У них нет страха.Думают шо небожители.Правда Янык тоже так думал.Майдан срача хорошего дал😂
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По всей видимости и очень даже логично - этот закон протягивается, чтобы протянуть закон о краже земли. Такой себе жидовский хитрый ход. Кого там кто поломал? Ещё одна "великая" хитрость от летучей жабы.
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да ты шо ! )))

А Бене этот закон ваще пох ?
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А ты спроси у Бени, он честно тебе все расскажет.
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а в этом случае надо ещё что-то спрашивать ?
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Стефанчука под суд
Он не проводит перерегистрацию депутатов
А их в зале не хватает конкретно
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Жирного стефанчука гнать из Рады , бо он пытается украсть землю у украинцев
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Зеленский, как раненый в яйца кабан, то мечется беспорядочно, то затихнет, отлеживается.
Думаю, сейчас принимает со всех сторон, потом зализывать раны будет.
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Адам Смит

Прошло 90% марта.
Бюджет выполнен на 77% от плана, в т.ч. по таможне - на 74%.
Дыра - ₴22 млрд.
ПДВ компенсирован всего на 10 млрд при расчетных ~20.
Квартал (без 2 дней): выполнение 83%, недовыполнение - ₴40 млрд.
А тут еще карантины до лета...
Будут печатать! Будет 30+
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А со стороны казалось так легко, когда Петя продавливавл евро-законы пачками, работая день и ночь...
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Зеля і далі на 💯% людина єврея коломийського. А Єрмак на 100% людина російських окупантів.
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Предупреждал ведь его гетман Петро Порошенко - "куда ты лезешь??"
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Зебилы даже название своей сраной "партии" у Сралина спёрли, а вы пытаетесь им впарить наличие каких-то мозгов.
Конец эпохи монобольшинства: как Зеленский ломал собственную фракцию через Коломойского - Цензор.НЕТ 1208
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При усіх варіантах сьогоднішня монобільшість довго не протримається та і нові міністри скоро будуть у нових корупційних скандалах.
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Видео-доказательства вероятнее всего, преднамеренная подстава организованная группой лиц с целью заставить Зеленского работать в интересах Коломойского. Почему эти видео-доказательства появились в преддверии голосования за закон о банковском секторе, а не значительно раньше?
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И вновь^большевики",и вновь от них смердит смертью
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Когда смотришь на то, что творят такие как Зеленский и Коломойский , начинаешь понимать почему их соплеменников так не любят другие народы, и даже немецкий в середине 20 века.
Каждая нация, должна сама освобождать себя от скверны, что бы Холокост не повторялся.
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Думаю, що у Валоді тож є страх, думаю він не хоче долі Овоща
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Смотрю Раду
У стефанчука стало играть очко
Гнать его в шею из Рады
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посмотрел видео и такая мысль пришла, а что если таким образом Ермак пытается на ходу соскочить с Кремлевского поезда? типа "ну купил Мерина, не подумал..., ну зашкварился, ну не шмогла я".... или он слишком туп для этого? что скажете?
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