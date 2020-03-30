 Конец эпохи монобольшинства: как Зеленский ломал собственную фракцию через Коломойского. ВИДЕО

Как "антиколомойский" закон, запрещающий возвращать владельцам национализированных банков расколол самую большую фракцию парламента?

Испортятся ли после этого отношения между Владимиром Зеленским и Игорем Коломойским?

И какие последствия будут иметь "пленки Ермака" для президента в частности и Зе-команды в целом?

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