 Сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили на два месяца, - прокурор Зузак

Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, информирует Цензор.НЕТ.

Продлить сроки досудебного следствия в отношении подозреваемых Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко просили следователи Нацполиции, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд рано. Он отметил, что все трое подозреваемых на данный момент отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них - от психологической и антропологической экспертиз.

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В то же время адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали протест относительно этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым, срок которой истекает в начале апреля.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.