 Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям

Как сообщили "Цензор.НЕТ" в ВСП, ни один суд не прекратил выполнять свою функцию в условиях карантина, суды осуществляют рассмотрение дел, в том числе и тех, которые возникли в связи с нарушением правил карантина.
В ВСП напомнили, что на сегодняшний день в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров: из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5192, из которых лишь 4751 судья имеет полномочия на осуществление правосудия. В 23% судов, в основном первого уровня, незаполненными остаются около 50% и более штатных должностей судей.
В своем консультативном заключении Высший совет правосудия также подчеркнул, что любые меры должны быть законодательно обоснованными, подкрепленные соответствующими расчетами и соответствовать принципу правовой определенности.
Несмотря на то, что в госбюджете отдельно определяются расходы на содержание судов с учетом предложений Высшего совета правосудия, этот орган не был привлечен к разработке предлагаемых Кабмином изменений.
ВСП также обратил внимание, что в соответствии со статьей 130 Конституции Украины размер судейского вознаграждения определяется Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и не может определяться другими нормативно-правовыми актами. При этом, Конституционный Суд Украины неоднократно и последовательно указывал на то, что особый порядок финансирования судов является одной из конституционных гарантий независимости судей.
В своем консультативном заключении Высший совет правосудия отметил, что, понимая ответственность государства перед каждым гражданином, не поддерживает законопроект № 3279 в части дополнения Закона Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" статьей 29 и обращается в Верховную Раду Украины с предложением воздержаться от принятия положений, которые будут нарушать конституционные гарантии независимости судей.
- при помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни... что вы можете сказать в свое оправдание???
- очень смешно! подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать...
разогнать бы их к **..ям (а лучше на урановые рудники)
- Кто это? Тяжелое наследие кучмовского режима?! - Да нет же. Это судьи. Практически сироты. А им бидолагам еще ВР хочет и зарплату урезать
В 2020 году судьям местных судов должны были поднять оклады до 30 минимальных заработных плат (60 810 грн), а судьям апелляционных судов и высшего специализированного суда до 50 минимальных заработных плат (101 350 грн).
Помимо этого, судьи могут получать квартиры от государства, отдых в санаториях и лечение за казенный счет, увеличенный отпуск до 55 дней, солидные пенсии и т.д. И все это за счет налогоплательщиков.
А особо ушлые не гнушаются злоупотреблять своими правами на льготы. Многие судьи получают квартиры, потом разводятся, и получают еще одну, прописывают родственников третью и т.д. Учитывая стоимость жилья, особенно в центре столицы, получается не плохая "прибавка" к зарплате.
Слева - «Арест неправедного судьи Сисамна»; справа - «Казнь неправедного судьи Сисамна»
Але й це говорить, як важко проходить судова реформа... Кадрів не вистачає...
Де чесні юристи в якості волонтерів в судах?
От вам і проблеми в судовій реформі. Які вирішуються на протязі поеоління... Принаймі, чиновничого покоління.
Стефанчука в тюрьму
судей местных судов - с 25 до 30 прож. мин. (т.е. с 48 025 грн. до 63 060 грн.);
судей апелляционных судов с 40 до 50 прож. мин. (т.е. с 76 840 грн. до 105 100 грн.).
Оклады судей Верховного Суда (далее - ВС) после принятия указанного закона составляли 75 прож. мин. (более 140 тыс. грн.), что с учетом различных надбавок позволяло им получать около 250 - 300 тыс. грн. ежемесячно.
А вот как реагируют на проблемы с к-вирусом в странах, где люди - главная ценность.
"Министерство финансов Кипра в понедельник издало указ, предписывающий всем лицензированным банкам на Кипре приостановить сбор платежей по кредитам, включая проценты, до конца года.
В соответствии с указом правом на приостановление являются физические лица, субъекты публичного права, самозанятые лица и корпорации, которые по состоянию на 29 февраля с.г. просрочили свои платежи по кредитному договору не более чем на 30 дней.
Указ охватывает период с 30 марта по 31 декабря 2020 года.
Понятно, что уже в понедельник банки получали заявки от заемщиков.
Заинтересованные заемщики могут подать заявление в свой банк по почте, электронной почте или факсу.
В соответствии с этой схемой сумма приостановленных платежей по основной сумме, а также проценты за рассматриваемый период не будут подлежать немедленному погашению до 31 декабря.
По истечении срока действия указа платежи в рассрочку и проценты возобновляются, и в то же время считается, что срок погашения автоматически продлен до девятимесячного периода.
Министерство финансов заявило, что эти временные меры применяются к финансовым организациям, таким как банки, компании по сбору кредитов, компании по управлению кредитами, страховые компании и корпорация Land Development Corporation."
и когда они откроют свой поганый рот ...............