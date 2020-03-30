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 Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям

Высший совет правосудия на внеочередном заседании утвердил консультативное заключение к законопроекту "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3279), которым предусмотрено сокращение размера судейского вознаграждения.

Как сообщили "Цензор.НЕТ" в ВСП, ни один суд не прекратил выполнять свою функцию в условиях карантина, суды осуществляют рассмотрение дел, в том числе и тех, которые возникли в связи с нарушением правил карантина.

В ВСП напомнили, что на сегодняшний день в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров: из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5192, из которых лишь 4751 судья имеет полномочия на осуществление правосудия. В 23% судов, в основном первого уровня, незаполненными остаются около 50% и более штатных должностей судей.

В своем консультативном заключении Высший совет правосудия также подчеркнул, что любые меры должны быть законодательно обоснованными, подкрепленные соответствующими расчетами и соответствовать принципу правовой определенности.

Несмотря на то, что в госбюджете отдельно определяются расходы на содержание судов с учетом предложений Высшего совета правосудия, этот орган не был привлечен к разработке предлагаемых Кабмином изменений.

ВСП также обратил внимание, что в соответствии со статьей 130 Конституции Украины размер судейского вознаграждения определяется Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и не может определяться другими нормативно-правовыми актами. При этом, Конституционный Суд Украины неоднократно и последовательно указывал на то, что особый порядок финансирования судов является одной из конституционных гарантий независимости судей.

В своем консультативном заключении Высший совет правосудия отметил, что, понимая ответственность государства перед каждым гражданином, не поддерживает законопроект № 3279 в части дополнения Закона Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" статьей 29 и обращается в Верховную Раду Украины с предложением воздержаться от принятия положений, которые будут нарушать конституционные гарантии независимости судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд зарплаты судей и работников судов недофинансирован на 80%, попросили Кабмин и ВР срочно отреагировать, - замглавы ВСП Маловацкий

Источник: https://censor.net.ua/n3185548
 
 
 Топ комментарии
 
бывает и молотком судейским стукнуть сил нет..
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Каста неприкасаемых жрецов взбунтовалась Мало эти упыри с пожизненными должностями и заоблачными пенсиями получают Падлы хоть бы для отвода глаз прохрюкали что они вместе со страной
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А этим сукам все мало. Пусть идут в больницы волонтерами. Кто останется живым, тому и премия.
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нидіють.. і хрін останній без солі доїдають
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колядовать разучились,нищеброды ?😢
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давайте жиборобасам судьям продажным снизим с 50тыс до 3 а врачам медсёстрам и медперсоналу повысим до 30-50.
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за меньше чем 200 000 гривень в месяц разве можно прожить судье?
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урезайте-говорят-пенсии! а то зажрался народишко понимаешь-ли..
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бывает и молотком судейским стукнуть сил нет..
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***
- при помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни... что вы можете сказать в свое оправдание???
- очень смешно! подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать...
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Вот мы нос то Америке и утрем. Если не открытиями и экономикой, то уж судьями точно.
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вроде старая зарплата кобелева тоже годилась для утирания носа
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вдвое меньше и без премий Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 2864 маме в Америке еле на туалетную бумагу хватаИт Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 2864
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было 30 миллионов в месяц, стало 15. Но в Штатах щас бумаги днем с огнем... Хотя мама уже наверное прилетела. Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 4961
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А этим ***** все мало. Пусть идут в больницы волонтерами. Кто останется живым, тому и премия.
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Цинично-ублюдлочная наглость "судей" Украины просто выводит из с**я ..
разогнать бы их к **..ям (а лучше на урановые рудники)
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на уранових рудниках уран знаходиться в стані, який не наносить шкоди здоров'ю.
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похер ..пусть кайлом помашут ..хотя фон все равно есть
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Каста неприкасаемых жрецов взбунтовалась Мало эти упыри с пожизненными должностями и заоблачными пенсиями получают Падлы хоть бы для отвода глаз прохрюкали что они вместе со страной
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Им не надо урезать , их надо просто их лишать. Они у них всеравно на завтраки.
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послушайтесь высший совет кривосудия. пожалейте судей. самая обездоленая часть населения. практически сироты. им тогда и черный сухарик не будет за шо купить...
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Шо такое? Деткам с внуками на молочишко не хватает? Так вперёд, на окружную, занятие то привычное.
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нужно выравнивать зарплаты. Врач ничуть не ниже судьи. Госслужащий не выше врача, а даже ниже. И ниже инженера или другого профи, потому что инженер или врач запросто справятся с обязанностями госслужащего, а наоборот - нет.
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Врач даже при всем желании не принесет столько вреда, сколько судья.
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Отож...Лікарі рятують людське життя та здоров'я - отримують копійки. А обслуга вельможів - має шалені зарплати.
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но врач, а не с дипломом врача а знаний как у санитарки
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Новый министр Минздрава - как раз несостоявшаяся санитарка. Ты в точку. За что ж ем зряплату то платить? За откаты - вот кто зелепупе нужен - не врачи, а казнокрады.
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просят не урезать зарплаты, а прирезатьсудей
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Возьмите меня исполнителем. Готов на полставки!
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шо...злодюги в мантіях? на ікру, мерси, елітних шльондр не вистачає??...Чи олігархи мало хабарів дають за потрібні для них рішення...Виродки!!! А на 10-12 тисяч жити не пробували???І це ще не мінімум тих, коштів, на які живуть люди, що мантулять кожного дня від зарплатні до зарплатні...А зараз взагалі 700 тисяч безробітних добавилося під час пандемії...
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Які ж вони злодюги?!? Це трутні, які живуть виключно за рахунок інших і виключно для себе і своїх висерів. Це ті покидьки, які не дають ніяких шансів цій країні сформуватись як цивілізована і правова держава останні 20 років і підточують країну з середини обслуговуючи виключно олігархів і їх холуїв. І вся країна буде свідком як парламент, прикормлений тими ж олігархами окрім хабарів цим пройдисвітам відірве ласий шматок від державного бюджету на утримання бананового кривосуддя.
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не нравиться??????????????? ИДИТЕ НА,,,,,,УЙЙ!!!!!!!!!!!!! на стройку
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какую стройку? о чем вы? там максимум - кондуктор в трамвае.....
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Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 6898
- Кто это? Тяжелое наследие кучмовского режима?! - Да нет же. Это судьи. Практически сироты. А им бидолагам еще ВР хочет и зарплату урезать
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Дуже влучний приклад, саме такими виродками їх і бачить вся країна.
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На сегодняшний день, зарплаты судей составляют:для судей местных судов - 25 прожиточных минимума (50 675 грн);для судей апелляционных судов и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов (81 080 грн)

В 2020 году судьям местных судов должны были поднять оклады до 30 минимальных заработных плат (60 810 грн), а судьям апелляционных судов и высшего специализированного суда до 50 минимальных заработных плат (101 350 грн).

Помимо этого, судьи могут получать квартиры от государства, отдых в санаториях и лечение за казенный счет, увеличенный отпуск до 55 дней, солидные пенсии и т.д. И все это за счет налогоплательщиков.

А особо ушлые не гнушаются злоупотреблять своими правами на льготы. Многие судьи получают квартиры, потом разводятся, и получают еще одну, прописывают родственников третью и т.д. Учитывая стоимость жилья, особенно в центре столицы, получается не плохая "прибавка" к зарплате.
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да там падлюки всегда жировали на эту дрянь никто денег не жалел!!
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А эти картины должны висеть в кабинете каждого судьи, как напоминание!
Слева - «Арест неправедного судьи Сисамна»; справа - «Казнь неправедного судьи Сисамна»

Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 7979
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А почему бы этим ублюдкам не подрабатывать проститутами и проститутками на Окружной, в Киеве?
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З другої сторони, "на сегодняшний день в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров: из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5192, из которых лишь 4751 судья имеет полномочия на осуществление правосудия" - це, може бути, і правда. У всяк випадку - близько правди.
Але й це говорить, як важко проходить судова реформа... Кадрів не вистачає...

Де чесні юристи в якості волонтерів в судах?
От вам і проблеми в судовій реформі. Які вирішуються на протязі поеоління... Принаймі, чиновничого покоління.
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Стефанчука под суд - сколько депутатов в Раде ?
Стефанчука в тюрьму
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в позапрошлом году мы засеяли 100га. пшеницы - все съели мыши, в прошлом году мы засеяли 200га. пшеницы - все съели мыши, в этом году мы засеем 400га. пшеницы - пусть они подавятся, ссуки!!!
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Судді вирішили, що переносит. З рідною країною можуть лише радощі, горе переносити - не для них. Чисто, як кокетливі жіночки у деяких сім'ях:клянутся "бути і в горі, і в радості, і в багатств і в бідності", але при натякає на почаиюток бідності одразу ж збирають чювалізи.
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Помню несколько лет назад у одной судейской семейки из Харькова были отрезаны головы.....по-моему настало время повторить эту акцию во всех городах Украины. Как вы считаете?
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Не подобається,нехай звільняються,ніхто не тримає і вмовляти не буде. Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 6694
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оооооооооооооооооо....это уже таки песня!!!..сословие колядников-нищебродов запело... Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 7753спасите наши телеса от голода.. Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям - Цензор.НЕТ 7753 ..***, ни стыда ни совести, ни морали, ничего за душой, барабаны- -пустозвоны...
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Судьи - самая паразитирующая каста в нашей державе. и еще просят... принимая множество незаконных, преступных решений именем Украины, они хотят еще больше з\п... - паразиты общества.
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Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 02.06.2016 г. (петина судейская реформа) предусмотрел постепенное ежегодное повышение окладов судей с 2017 по 2020 год. В результате, с 01.01.2020 г. оклады повысились таким образом:
судей местных судов - с 25 до 30 прож. мин. (т.е. с 48 025 грн. до 63 060 грн.);
судей апелляционных судов с 40 до 50 прож. мин. (т.е. с 76 840 грн. до 105 100 грн.).
Оклады судей Верховного Суда (далее - ВС) после принятия указанного закона составляли 75 прож. мин. (более 140 тыс. грн.), что с учетом различных надбавок позволяло им получать около 250 - 300 тыс. грн. ежемесячно.
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сироты бедные..да вы все милионеры и воры..самое последнее падло это продажный судья..а у нас честных нет.. вы позор нацыи
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Уверен, что зеленая плесень этих подонков услышит.
А вот как реагируют на проблемы с к-вирусом в странах, где люди - главная ценность.
"Министерство финансов Кипра в понедельник издало указ, предписывающий всем лицензированным банкам на Кипре приостановить сбор платежей по кредитам, включая проценты, до конца года.
В соответствии с указом правом на приостановление являются физические лица, субъекты публичного права, самозанятые лица и корпорации, которые по состоянию на 29 февраля с.г. просрочили свои платежи по кредитному договору не более чем на 30 дней.
Указ охватывает период с 30 марта по 31 декабря 2020 года.
Понятно, что уже в понедельник банки получали заявки от заемщиков.
Заинтересованные заемщики могут подать заявление в свой банк по почте, электронной почте или факсу.
В соответствии с этой схемой сумма приостановленных платежей по основной сумме, а также проценты за рассматриваемый период не будут подлежать немедленному погашению до 31 декабря.
По истечении срока действия указа платежи в рассрочку и проценты возобновляются, и в то же время считается, что срок погашения автоматически продлен до девятимесячного периода.
Министерство финансов заявило, что эти временные меры применяются к финансовым организациям, таким как банки, компании по сбору кредитов, компании по управлению кредитами, страховые компании и корпорация Land Development Corporation."
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если у вас возможны дела в суде, таки надо подумать, стоит ли им снизить зарплату, ведь они своё по любасу захочет получить, а так по копеечки со всех, всё же не так ка одного раздеет.
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нам нужен Самуэль Кольт.
и когда они откроют свой поганый рот ...............
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а кому тогда? врачам медсёстрам? жиробасовские судьи только о своём жирке и беспокоятся
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так,їм не можна скорочувати премії,вони ж у доповідній записці так і написали ,що є першим редутом проти наступу коронавірусу,прям оборонці сталінграду )
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В Украине отсутствует правосудие поэтому урезание зарплат никак не скажется на качестве того чего нету в природе
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А судья не такой же человек как остальные? А как пенсионер может прожить на 1500 грн. ?
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