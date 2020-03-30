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 Находиться на детских площадках и устраивать пикники на природе запретили во Львове

Городской штаб по противодействию коронавирусу во Львове запретил на время карантина находиться на детских и спортивных площадках.

Мобильные группы, которые создаст горсовет, будут ходить по городу и штрафовать за нарушение карантинных мероприятий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Также во Львове запрещено употреблять пищу и напитки в парках, скверах, заходить в общественный транспорт, супермаркеты, рынки, аптеки без масок.

Городской штаб рекомендует торговым заведениям перейти на безналичную оплату, а гражданам - выходить из дома с документами, удостоверяющими личность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Носить маски - рекомендация, за их отсутствие в разрешенном месте полиция штрафовать не будет, - глава Департамента коммуникации МВД Шевченко

В то же время в городе разрешена работа сервисных центров мобильных операторов, оптик и компаний по ремонту компьютерной техники.

С 30 марта во Львове начали экспресс-тестирование на коронавирус водителей общественного транспорта, медиков, социальных работников. Во время этого у водительницы трамвая обнаружили подозрение на коронавирусную инфекцию. У нее взят анализ для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая может достоверно определить наличие или отсутствие коронавирусной инфекции.

Во Львовской области 4 мобильные группы в составе семейного врача и медсестры начали массовое тестирование на COVID-19 людей, которые вернулись из-за границы в течение двух последних недель. Также будут тестировать и тех, кто с ними контактировал.

Также читайте: Массовое тестирование на коронавирус стартует во Львове. Первыми проверят водителей общественного транспорта, медиков и соцработников

Напомним, по состоянию на 30 марта во Львовской области зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3185547
 
 
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Цікаво коли Львівяни почнуть ******* ті мобільні групи ,а потім і андрійка долю?
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ніяких груп не буде. Ну може якісь невидимі.
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В настоящее время в Швеции продолжают работать рестораны, развлекательные центры, кинотеатры, бары, а люди продолжают собираться большими компаниями. Запретили только собрания с количеством людей более 500.

В понедельник бывший государственный эпидемиолог Швеции, советник ВОЗ Йохан Гизеке призвал граждан выходить на улицы и дышать свежим воздухом, брать термосы с горячим кофе и отправляться на пикники, соблюдая разумную дистанцию. По его словам, постоянное нахождение в домах очень вредно для здоровья.
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В Италии, Испании и отчасти во Франции, в начале эпидемии так и поступали: гуляли, ходили в кафе, шарились по магазинам.
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В Италии и Испании с самого начала приняли неправильную стратегии борьбы с короновирусом. Уверен, нынешние министры может через год, а может через 10 сядут за то, что убили тысячи людей. В Германии эпидемия началась одновременно с Италией и до сих пор все под контролем, потому что там нормальная власть и нормальное правительство. Кстати, судя по высказываниям наших работающих врачей, выбрана стратегия отличная от Италии, так что есть надежда, что ******* такого у нас не будет.
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Львів саме прогресивне місто в плані недопущення та подолання епідемії.
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Уже год президентства Зеленского, или для тебя время остановилось?
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Хай вони домене підходять. Задую балоном, для початку. Це від коронавірусу їх швиденько вилікує.
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