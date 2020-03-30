 Находиться на детских площадках и устраивать пикники на природе запретили во Львове

Мобильные группы, которые создаст горсовет, будут ходить по городу и штрафовать за нарушение карантинных мероприятий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Также во Львове запрещено употреблять пищу и напитки в парках, скверах, заходить в общественный транспорт, супермаркеты, рынки, аптеки без масок.

Городской штаб рекомендует торговым заведениям перейти на безналичную оплату, а гражданам - выходить из дома с документами, удостоверяющими личность.

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В то же время в городе разрешена работа сервисных центров мобильных операторов, оптик и компаний по ремонту компьютерной техники.

С 30 марта во Львове начали экспресс-тестирование на коронавирус водителей общественного транспорта, медиков, социальных работников. Во время этого у водительницы трамвая обнаружили подозрение на коронавирусную инфекцию. У нее взят анализ для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая может достоверно определить наличие или отсутствие коронавирусной инфекции.

Во Львовской области 4 мобильные группы в составе семейного врача и медсестры начали массовое тестирование на COVID-19 людей, которые вернулись из-за границы в течение двух последних недель. Также будут тестировать и тех, кто с ними контактировал.

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Напомним, по состоянию на 30 марта во Львовской области зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусом.