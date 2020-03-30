 "Театр абсурда", - нардеп от СН Гео Лерос рассказал о вызове в ГБР

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне сегодня позвонили и вызвали на допрос в ГБР.

Позвольте я процитирую театр абсурда, который происходит:

"Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти". Поправлю, что должности он продавал, это есть на видео", — написал Лерос.

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Он напомнил, что глава ОП Ермак пообещал обратиться с заявлением в Государственное бюро расследований.

"В итоге ГБР на меня, а не на коррупционеров возбудило уголовное дело по 4 статьям, процитирую две самые циничные:

- ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

- ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия", — написал Лерос.

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"То есть, то, что зафиксировано на пленках, не имеет значения, оказывается, что раскрывать коррупционеров - разглашение гостайны. Ни для кого в этой стране коррупция не является тайной, а последствия ее действительно тяжелые", - подытожил он.

Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос направил копии опубликованных им видеозаписей в НАБУ.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.