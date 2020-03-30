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Все про:ГБР (1056) Лерос Гео (43) Ермак Денис (8)

 "Театр абсурда", - нардеп от СН Гео Лерос рассказал о вызове в ГБР

Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший записи, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на разные госдолжности, прокомментировал возбуждение дела по факту публикации записей.

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне сегодня позвонили и вызвали на допрос в ГБР.

Позвольте я процитирую театр абсурда, который происходит:

"Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака - проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти". Поправлю, что должности он продавал, это есть на видео", — написал Лерос.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Жулики, нарезка... Меня и брата облили грязью", - Денис Ермак

Он напомнил, что глава ОП Ермак пообещал обратиться с заявлением в Государственное бюро расследований.

"В итоге ГБР на меня, а не на коррупционеров возбудило уголовное дело по 4 статьям, процитирую две самые циничные:

- ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

- ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия", — написал Лерос.

Также на Цензор.НЕТ: Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"

"То есть, то, что зафиксировано на пленках, не имеет значения, оказывается, что раскрывать коррупционеров - разглашение гостайны. Ни для кого в этой стране коррупция не является тайной, а последствия ее действительно тяжелые", - подытожил он.

Театр абсурда, - нардеп от СН Гео Лерос рассказал о вызове в ГБР 01Театр абсурда, - нардеп от СН Гео Лерос рассказал о вызове в ГБР 02

Напомним, в воскресенье, 29 марта Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос направил копии опубликованных им видеозаписей в НАБУ.

Читайте также: Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/n3185541
 
   
 Топ комментарии
 
ибо обвинить брата ермака-это как обвинить зелю мудака.
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Влада сама себе знищує, якщо відкриває такі політично мотивовані справи.
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Где зеленый вафел визжащий что Свинарчуки должны сидеть в стране и весна придеть сажать будем?
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между тем, пока Украина занята скандалами, у московитов события разворачиваются странным образом: Путина изолировали в Сочи, всех приезжих оттуда выселяют, а в столицу заходит военная техника. Ничего не напоминает???
https://www.youtube.com/watch?v=XPxeP7hAhgQ
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Портніков правильно написав: "Зеленський ні в чому не винен. Він просто клоун, якому дали покерувати. Винні ті, хто за нього топив". Лерос! Це не мародерський шоколад їсти. Тут реально можуть посадити.
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Интересно получается но, для того чтобы вызвать Лероса на допрос, имеются вполне логические основания.
1 - Почему так называемые видео-доказательства которые предоставил Лерос, появились именно в предверии голосования за земельный закон и за закон о банковском секторе? Где Лерос был раньше и почему не публиковал это раньше?
2 - Какие гарантии что эти видео, не преднамеренная подстава, чтобы давить на Зеленского в случае преднамеренного или непреднамеренного вредительства интересам Коломойского?
Я ЗА Пороха и против ЗЕ но справедливости ради, в этой ситуации стану ЗА Зеленского.
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сиди на бутылке ровно "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 2032 не твоего ума это дело - вопросы задавать "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 281
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Я так понимаю, что наш зеленый любимец лохтората изобрел новый способ борьбы с коррупцией: всех, кто посмеет раскрыть коррупцию, будут сажать. Нет новостей о коррупции - нет коррупции! Гениально!!!
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...зелень плеснявая, так кто барыга?..где вопли?..упыри гребанные.. "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 7766...
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Президент України Володимир Зеленський "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook". Так на скандал із братом глави ОП Андрія Єрмака відреагувала спікерка гаранта Юлія Мендель, коли її запитали про реакцію Зеленського на публікацію відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює призначення на державні посади.
"Президент що, повинен реагувати на кожен пост у Facebook?" - відповіла Мендель.
Після цього прессекретарка ще двічі повторила цю фразу, ніби стверджуючись у цій думці...
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зато на Федину и Звиробий у него реакция "гончей"...
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так там же лично его бесценную душонку зацепило...пасцану обидно стало!))))
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мля...громада...! такое впечатление что мы так уверенно возвращаемся в 2013...уже даже не возникает сомнений...ото "здобули"...! такого маразма и тупости не ожидал от "ныне властвующих"... "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 876
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порошенко поддержал в голосовании зеленского.
арест для порошенко отменён.
у них рука руку моет.
Они слабаки со всеми этими прокуратурами.
Держись Гео Лерос.
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А Зеленский с Ярмаком видимо решили делать вид что ничего не происходит. Мол через время утихнет и все забудут) Да не, фиг там, не забудут.
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очередной "спехтахль"...для 73%...мож апять "схавають"...
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СРОЧНАЯ НОВОСТЬ.
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG выиграла в арбитраже у российского "Газпрома" 1,5 млрд долларов.
Рассмотрение дела длилось пять лет.
"PGNiG выиграла иск к "Газпрому" относительно цены на газ. Мы считаем, что сумма, которую "Газпрому" нужно будет уплатить, составляет 1,5 млрд долларов США (около 6,2 миллиарда злотых)", - сообщила польская компания в Twitter.
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Если это мудилу Ермака не закроют, а не просто отставка, Зеле жопа большая и жирная...
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Чувак, ты часть того абсурда, который создали 73% населения страны...
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Еще до выборов говорил что в Украине образуется дует подобный кремлевскому где путин и медведев только в Украине будет Зеленский, Порошенко и это правильно.
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Кацап, да ты сегодня в ударе! Бутылка, на которой ты сидишь, уже достигла мозга? "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 2711
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Это не театр абсурда, это цирк клоунов!
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Никогда не упускал из виду сценарий подставы в любой из жизненных ситуаций. Если Зеленского подставили, значит это кому то выгодно. А выгодно это было тому, чьи интересы сегодня были отодвинуты на задний план. Думайте! В конце - концов.
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а разве мрнику НУЖНО подставлять???
у него это классно получается и без сторонней помощи )))
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А те, що ДБР очолює риг, а його перший заступник- адвокат януковича, і що ці істоти розслідують справи Майдана, це не " театр абсурду"? Чого ви очікували? Зеленський з єрмаком повернули їх у владу. Риги за них будуть землю гризти, поки не захоплять владу остаточно. Плювати вони хотіли на весь дибілізм відкриття таких справ і на те, як вони виглядають
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Интуиция подсказывает что добром все это не закончится.Когда то в Украине была Колиивщина а теперь может начаться Коломойщина.А вообще похоже нужно всем готовиться к всеобщим внеочередным выборам.Может я и неправ,но как говорится,поживем- увидим.
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Такая квалификация - бред полный.

Какое вмешательство в деятельность госдеятеля ???? Брат чиновника - госдеятель ?
И какая тут гостайна ???

При этом надо понимать, что логика уголовно-процессуального кодекса Портнова (2012) в том, что орган СЛЕДСТВИЯ обязан внести заявление в Единый реестр досудебных расследований и изобразить какие-то следственные действия, а уже потом будет это производство закрывать за отсутствием состава или события преступления.
Так что такая квалификация есть в первую очередь демонстрация "уровня" того юриста, который писал это заявление Ермаку.
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ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия", ,,,,для кого повлекло тяжкие последсвия, и как и чем их измеряют эти последсвия? "Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР - Цензор.НЕТ 3479
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ЗЕ-ОРДА, ви *обнулись, чи що!? Чому проти Єрмаків не відкрита справа!? Що нехай дальше крадуть? Провокація хабара повинна бути введена в ранг закону, такі записи повинні братися до уваги слідством і судом та розслідуватися. Інакше цю заразу не подолати. Зебіли, ви що на стороні корупціонерів і хабарників!? А Лерос молодець що розворушив це осине гніздо. А ці оси його тепер жалять.
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ЗЕ-ОРДА, ви *обнулись, чи що!? Чому проти Єрмаків не відкрита справа!? Що нехай дальше крадуть? Провокація хабара повинна бути введена в ранг закону, такі записи повинні братися до уваги слідством і судом та розслідуватися. Інакше цю заразу не подолати. Зебіли, ви що на стороні корупціонерів і хабарників!? А Лерос молодець що розворушив це осине гніздо. А ці оси його тепер жалять.
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Паяц уже переплюнул в цинизме даже зэка-шапкокрада, шо мы уже приехали, или еще будем искать дно?
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