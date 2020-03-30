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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2412) Емец Илья (45)

 В дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач, - Емец после отставки с главы Минздрава

Экс-министр здравоохранения Илья Емец выступил с заявлением после своего увольнения с поста главы Минздрава.

Как передает Цензор.НЕТ, об текст заявления разменщен на официальном телеграм-канале Минздрава Коронавірус Інфо 

В тексте отмечается: "Уважаемые украинцы! Как я пришел на должность министра, я откровенно говорил, что являюсь профессиональным врачом и медицинским управленцем, что я пришел с четким видением реформы здравоохранения, которая должна была завершиться введением государственного медицинского страхования. Ведь это продолжение существующей реформы, с некоторыми эволюционными изменениями и элементами передового мирового опыта, это система, которая работает по принципу win-win как для пациентов, так и для врачей.

Мы только начали работу в этом направлении. Впрочем, основные усилия сразу пришлось бросить на борьбу с коронавирусом. И я очень хорошо понимаю, что такое борьба за спасение человеческих жизней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада уволила Емца с должности главы Минздрава и Уманского с поста главы Минфина

Я спасаю жизни людей всю свою профессиональную карьеру. Я начинал, когда процент смертности от операций составил около 24%, когда каждой четвертой семье приходилось сообщать горькую весть. За время работы нам удалось уменьшить этот процент до 1%. Я знаю, о чем говорю. С 2003 года моя клиника является образцом даже по международным стандартам, в ней мы все равно помогаем детям и пожилым людям.

Жизнь человека является моим основным приоритетом не только последние 25 дней. Это мое кредо на всю жизнь.

Люди важны. А для их спасения особое значение приобретает профессия врачей. Врачи находятся в эпицентре болезни. Каждый день они выходят на работу и рискуют собственной жизнью, чтобы спасти ваши. Пример зараженных медицинских работников на Тернопольщине - яркое тому подтверждение. Поэтому я очень прошу всех украинцев: уважайте и берегите врачей, четко выполняйте их советы и рекомендации! Именно от них зависит судьба миллионов людей.

Так сложилось, что с сегодняшнего дня решением парламента мои полномочия как Министра здравоохранения прекращены. Я принимаю этот выбор и в дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач и руководитель медицинского учреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун. ВИДЕО

Обращаясь к политикам и народных избранников, хочу напомнить, что человек, его жизнь и здоровье являются высшей ценностью нашего государства. Это и есть настоящий смысл работы государства. Всегда помните, что политические распри пройдут, а утраченные человеческие жизни не вернешь.

В эти тяжелые времена не имеют никакого значения чьи-то личные политические амбиции. Поэтому прошу отложить все споры, разногласия и политические игрища и дать решительный бой настоящему, невидимому врагу - коронавирусу. С первого дня на посту я предупреждал о серьезности угрозы COVID-19. Сегодня, я надеюсь, эту угрозу полностью осознали все, как представители власти, так и простые люди.

Поэтому я желаю ответственным должностным лицам мудрости принимать эти нелегкие времена правильные и смелые решения. И всем украинском желаю быть здоровыми!

Берегите себя и своих близких. Борітеся - поборете!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец не писал заявление об увольнении. Он настроен работать до тех пор, пока не выполнит свои задачи, - пресс-секретарь главы Минздрава

Источник: https://censor.net.ua/n3185540
 
   
 Топ комментарии
 
ТЫ, ВОНЮЧАЯ СУКА, А НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВРАЧ ! КАЖДЫЙ УКРАИНСКИЙ ПЕНСИОНЕР ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМОЧИТЬ В СОРТИРЕ ТЕБЯ И ТВОИХ ВЫРОДКОВ!
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Этому депилу голову свою нужно лечить в психиатрической клинике а не пациентов ))
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Путлер ввел в Москву ИХТАМНЕТов ЧВК Вагнер,видать хреновы дела у Хмыря КГБэшного...
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Он забыл добавить - "пациентов моложе 65 лет".
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Уже началась статистика.Счёт начинает идти на десятки.
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Боюсь , что скоро пойдет на сотни.. тысяч.. Спасибо зебилам, сделали это вместе..
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ТЫ, ВОНЮЧАЯ ****, А НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВРАЧ ! КАЖДЫЙ УКРАИНСКИЙ ПЕНСИОНЕР ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМОЧИТЬ В СОРТИРЕ ТЕБЯ И ТВОИХ ВЫРОДКОВ!
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Этому депилу голову свою нужно лечить в психиатрической клинике а не пациентов ))
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истинный доктор смерть - но привел его Зеленский!
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Так а сколько он тем министром пробыл? Никто ничего не успел нуслышать. У Зеленского просто бзик случился. Обосрался ишак говорить со взрослым дядей.
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Путлер ввел в Москву ИХТАМНЕТов ЧВК Вагнер,видать хреновы дела у Хмыря КГБэшного...
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Это уже третьего министра здравоохранения кинули! Три недели продержался! Где книга рекордов? Запишите! В дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач, - Емец после отставки с главы Минздрава - Цензор.НЕТ 5786
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чисто напоминалово - если 65+ - даже не напрягайся, не трать силы, спасатель уев...
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кто еще во время эпидемии меняет министров? (особенно МОЗ)...
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Как-то легко Доктор Смерть пытается отпетлять В дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач, - Емец после отставки с главы Минздрава - Цензор.НЕТ 1514
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Свят-Свят-Свят мене від такого дохтура. Не приведи Господи, щоб таке лікувало мене, або когось з моїх близьких.
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Пану Емцу - удачи и спасибо за смелость.
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и награда за смеелость, а пестни?

да похер какой, шо б тока об шом б то там пеелось...
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Вікторія Мірошніченко



Новий міністр МОЗ Степанов
-Уродженець Росії.
-Кум Палиці,котрий свого часу був довіреною особою Бєні.
-Колишній керівник Одеської обл,який відмовлявся звільнятися за наказ.Порошенка рік тому.
-Його батько лікар з Слов'янська,опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець".

В дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач, - Емец после отставки с главы Минздрава - Цензор.НЕТ 87
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Добавьте, что эта отвратительная рожа в 2003-2004 гг, работала замначальника налоговой Украины и отвечала за взятки по возврату НДС (тогда это составляло 20-25 % от суммы НДС).
Вы верите, что эта погань теперь будет спасать граждан Украины от к-вируса?
Ага! Счас! Это - очередной хапуга, который пришел грабить, расхищать, приводить к корыту таких же подлецов, как и он сам.
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25Mr.Zorg


Какие же они тупые и убогие. Новый министр здравоохранения, который бывший директор полигрфкомбината, бескорыстно, не публично развозит маски. Правда по возвращению домой, заходит в свой аноним аккаунт Фейсбука и запускает с него рекламу о том какой он бескорыстный мегаволонтёр.



В дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач, - Емец после отставки с главы Минздрава - Цензор.НЕТ 6331

В дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач, - Емец после отставки с главы Минздрава - Цензор.НЕТ 3253

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Этого морального урода в 2011 году выгнали из медицины за НЕПРОФЕСИОНАЛИЗМ. а теперь оно такое тут заявляет.
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! Как я пришел на должность министра, я откровенно говорил, что являюсь профессиональным врачом и медицинским управленцем, что я пришел с четким видением реформы здравоохранения, - "Вам больше 60? денег для Вашего лечения от министерства здравоохранения Емца ,Вам не полагается,обратитесь в похоронное бюро...."
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Напевно возомнив себе Амосовим, нехай памперси готує.
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