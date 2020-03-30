 В дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач, - Емец после отставки с главы Минздрава

Как передает Цензор.НЕТ, об текст заявления разменщен на официальном телеграм-канале Минздрава Коронавірус Інфо
В тексте отмечается: "Уважаемые украинцы! Как я пришел на должность министра, я откровенно говорил, что являюсь профессиональным врачом и медицинским управленцем, что я пришел с четким видением реформы здравоохранения, которая должна была завершиться введением государственного медицинского страхования. Ведь это продолжение существующей реформы, с некоторыми эволюционными изменениями и элементами передового мирового опыта, это система, которая работает по принципу win-win как для пациентов, так и для врачей.
Мы только начали работу в этом направлении. Впрочем, основные усилия сразу пришлось бросить на борьбу с коронавирусом. И я очень хорошо понимаю, что такое борьба за спасение человеческих жизней.
Я спасаю жизни людей всю свою профессиональную карьеру. Я начинал, когда процент смертности от операций составил около 24%, когда каждой четвертой семье приходилось сообщать горькую весть. За время работы нам удалось уменьшить этот процент до 1%. Я знаю, о чем говорю. С 2003 года моя клиника является образцом даже по международным стандартам, в ней мы все равно помогаем детям и пожилым людям.
Жизнь человека является моим основным приоритетом не только последние 25 дней. Это мое кредо на всю жизнь.
Люди важны. А для их спасения особое значение приобретает профессия врачей. Врачи находятся в эпицентре болезни. Каждый день они выходят на работу и рискуют собственной жизнью, чтобы спасти ваши. Пример зараженных медицинских работников на Тернопольщине - яркое тому подтверждение. Поэтому я очень прошу всех украинцев: уважайте и берегите врачей, четко выполняйте их советы и рекомендации! Именно от них зависит судьба миллионов людей.
Так сложилось, что с сегодняшнего дня решением парламента мои полномочия как Министра здравоохранения прекращены. Я принимаю этот выбор и в дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач и руководитель медицинского учреждения.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Емец о причинах своего увольнения: Наша идея медреформы не понравилась оппонентам в лице Супрун. ВИДЕО
Обращаясь к политикам и народных избранников, хочу напомнить, что человек, его жизнь и здоровье являются высшей ценностью нашего государства. Это и есть настоящий смысл работы государства. Всегда помните, что политические распри пройдут, а утраченные человеческие жизни не вернешь.
В эти тяжелые времена не имеют никакого значения чьи-то личные политические амбиции. Поэтому прошу отложить все споры, разногласия и политические игрища и дать решительный бой настоящему, невидимому врагу - коронавирусу. С первого дня на посту я предупреждал о серьезности угрозы COVID-19. Сегодня, я надеюсь, эту угрозу полностью осознали все, как представители власти, так и простые люди.
Поэтому я желаю ответственным должностным лицам мудрости принимать эти нелегкие времена правильные и смелые решения. И всем украинском желаю быть здоровыми!
Берегите себя и своих близких. Борітеся - поборете!"
да похер какой, шо б тока об шом б то там пеелось...
Вікторія Мірошніченко
Новий міністр МОЗ Степанов
-Уродженець Росії.
-Кум Палиці,котрий свого часу був довіреною особою Бєні.
-Колишній керівник Одеської обл,який відмовлявся звільнятися за наказ.Порошенка рік тому.
-Його батько лікар з Слов'янська,опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець".
Вы верите, что эта погань теперь будет спасать граждан Украины от к-вируса?
Ага! Счас! Это - очередной хапуга, который пришел грабить, расхищать, приводить к корыту таких же подлецов, как и он сам.
Какие же они тупые и убогие. Новый министр здравоохранения, который бывший директор полигрфкомбината, бескорыстно, не публично развозит маски. Правда по возвращению домой, заходит в свой аноним аккаунт Фейсбука и запускает с него рекламу о том какой он бескорыстный мегаволонтёр.