 В дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач, - Емец после отставки с главы Минздрава

Как передает Цензор.НЕТ, об текст заявления разменщен на официальном телеграм-канале Минздрава Коронавірус Інфо

В тексте отмечается: "Уважаемые украинцы! Как я пришел на должность министра, я откровенно говорил, что являюсь профессиональным врачом и медицинским управленцем, что я пришел с четким видением реформы здравоохранения, которая должна была завершиться введением государственного медицинского страхования. Ведь это продолжение существующей реформы, с некоторыми эволюционными изменениями и элементами передового мирового опыта, это система, которая работает по принципу win-win как для пациентов, так и для врачей.

Мы только начали работу в этом направлении. Впрочем, основные усилия сразу пришлось бросить на борьбу с коронавирусом. И я очень хорошо понимаю, что такое борьба за спасение человеческих жизней.

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Я спасаю жизни людей всю свою профессиональную карьеру. Я начинал, когда процент смертности от операций составил около 24%, когда каждой четвертой семье приходилось сообщать горькую весть. За время работы нам удалось уменьшить этот процент до 1%. Я знаю, о чем говорю. С 2003 года моя клиника является образцом даже по международным стандартам, в ней мы все равно помогаем детям и пожилым людям.



Жизнь человека является моим основным приоритетом не только последние 25 дней. Это мое кредо на всю жизнь.



Люди важны. А для их спасения особое значение приобретает профессия врачей. Врачи находятся в эпицентре болезни. Каждый день они выходят на работу и рискуют собственной жизнью, чтобы спасти ваши. Пример зараженных медицинских работников на Тернопольщине - яркое тому подтверждение. Поэтому я очень прошу всех украинцев: уважайте и берегите врачей, четко выполняйте их советы и рекомендации! Именно от них зависит судьба миллионов людей.



Так сложилось, что с сегодняшнего дня решением парламента мои полномочия как Министра здравоохранения прекращены. Я принимаю этот выбор и в дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач и руководитель медицинского учреждения.

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Обращаясь к политикам и народных избранников, хочу напомнить, что человек, его жизнь и здоровье являются высшей ценностью нашего государства. Это и есть настоящий смысл работы государства. Всегда помните, что политические распри пройдут, а утраченные человеческие жизни не вернешь.

В эти тяжелые времена не имеют никакого значения чьи-то личные политические амбиции. Поэтому прошу отложить все споры, разногласия и политические игрища и дать решительный бой настоящему, невидимому врагу - коронавирусу. С первого дня на посту я предупреждал о серьезности угрозы COVID-19. Сегодня, я надеюсь, эту угрозу полностью осознали все, как представители власти, так и простые люди.

Поэтому я желаю ответственным должностным лицам мудрости принимать эти нелегкие времена правильные и смелые решения. И всем украинском желаю быть здоровыми!

Берегите себя и своих близких. Борітеся - поборете!"

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