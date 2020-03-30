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 Носить маски - рекомендация, за их отсутствие в разрешенном месте полиция штрафовать не будет, - глава Департамента коммуникации МВД Шевченко

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте не является основанием для штрафа.

Об этом в эфире hromadske заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он сказал, что это "рекомендация государства" - носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

"Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Столичных любителей шашлыков будут штрафовать за нарушение карантина, - советник заммэра Попенко. ФОТО

За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - отметил представитель МВД.

Напомним, по состоянию на 30 марта полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина людей (статья 44 Административного кодекса Украины). Открыто 33 уголовных производства - 19 за нарушение санитарных правил (по статье 325 Уголовного кодекса Украины) и 14 за нарушение карантинных мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3185539
 
   
 Топ комментарии
 
..Підар...!? А де ці маски ? Носить маски - рекомендация, за их отсутствие в разрешенном месте полиция штрафовать не будет, - глава Департамента коммуникации МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 8830.

Вони повинні бути на кожному кутку .
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Осталось только определить разрешенные места. Заканчивайте уже эту Аваковскую клоунаду.
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с этим как раз понятно. есть такие площадочки в лесу.
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..Підар...!? А де ці маски ? Носить маски - рекомендация, за их отсутствие в разрешенном месте полиция штрафовать не будет, - глава Департамента коммуникации МВД Шевченко - Цензор.НЕТ 8830.

Вони повинні бути на кожному кутку .
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Получить бесплатно маски от Пороха в любой аптеке можно предъявив такую карту
Носити маски - рекомендація, за їхню відсутність у дозволеному місці поліція не штрафуватиме, - глава Департаменту комунікації МВС Шевченко - Цензор.НЕТ 655
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Оденьте маски кроликов , слонов и алкоголиков ...
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поэтому маски все вывезли что бы не штрафовать и распространять вирус.
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у меня рядом с "Сільпо" есть. самая дешёвая - 30 гр.
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в будмене брал 179 грн за 10 штук... думал лопухнулся - ан нет!
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меня голодного тормознули на входе в "Сільпо", поэтому пошёл в ближайшую аптеку. падлы, кароч.
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за 30 грн це не маски, це тряпочки з петельками. Вони не від чого не захищають ні вас, ні інших. Маски це 3М, коштують близько 200 грн і вище. Є варіації з клапаном, без і т.д.
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тримав у руці fffp3 виробництва харківського(гірше китайського) БУК - клапани стрьомні, перекошені, ледь приклеєні.... тож.... краще вже тряпочку пропарювати утюгом , та хоч у сольовому розчині простірувати - чим таке
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Тобто усі ці карантині заходи не є обов'язковими. Для чого тоді не працює транспорт, підприємства...?
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тобто -у нас карантин-але хоч голі ходіть-вже по барабану..
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Чтобы ********, которые не понимают что карантин это прежде всего их безопасность - не лезли в транспорт дабы погулять по крещатику и покурить кальян с певком.
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"а сапоги нужно чистить для вашей же гигиены" (с)
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Ты свои кацапские кальяны к нам не приплетай.
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- тим більше , що від вірусу проста маска взагалі ніяк не захищає !
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Никого не слушайте и носите везде, кроме как под ясным солнышком. Большие молекулы влаги они прекрасно задерживают. А в них концентрация вируса выше всего.
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А Вы пробовали в этом наморднике хоть час походить? Молекулы воды, кстати, очень маленькие.
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и дышать трудно, а тем более разговаривать
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и без полиции таким бьют морды и выбрасывают отовсюду и будут продолжать , никто не хочет заразиться из-за уродов
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как вы уже задолбали...
масок нет и не предвидится - носить их уже оказывается не обязательно...
не тест-систем - а они примитивны и иногда ошибаются...но вы их не требуйте, а то не хватит
хреново вам - не торопитесь беспокоить врача...здох - а чего ж так поздно вскинулся????
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а как попасть в магазин? в транспорт? в аптеку (за той же маской...поинтересоваться есть ли? ну чисто поржать) ?
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сравнивать живых и мертвых ... ну-ну. любитель черного юмора.
свою бабушку в гробу на фото помести и себя, празднующего Новый год.
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Если прилепить скотчем ко лбу конфекту - порохоботов вирус не возьмёт !
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масок в аптеках нет! купить можно у спекулянтов в киосках
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солнышко-то убивает микробы и вирусы - люди вырвались на свежий воздух. а то через недели сидения в бетоне гемоглобин упадет и иммунитет снизится. заточение в бетоне тоже вредно , в тюрьме и то зеки гуляют 2 раза в день. почему об ЭТОМ врачи не говорят.
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