 Носить маски - рекомендация, за их отсутствие в разрешенном месте полиция штрафовать не будет, - глава Департамента коммуникации МВД Шевченко

Об этом в эфире hromadske заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он сказал, что это "рекомендация государства" - носить маски, но из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

"Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - сказал Шевченко.

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За шашлыки, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, также пока штрафовать не будут.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - отметил представитель МВД.

Напомним, по состоянию на 30 марта полицейские составили 2967 административных протоколов за нарушение правил карантина людей (статья 44 Административного кодекса Украины). Открыто 33 уголовных производства - 19 за нарушение санитарных правил (по статье 325 Уголовного кодекса Украины) и 14 за нарушение карантинных мероприятий.