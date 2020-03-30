 Украинского активиста Приходько этапируют из оккупированного Крыма в РФ, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова сообщает "Крымская солидарность".
Отмечается, что на 9 апреля на 10:00 назначена дата первого судебного заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.
"Олега Приходько обвиняют по следующим статьям УК РФ: ст.30 ч.1 и ч.1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ч.1 статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение взрывчатых веществ) и ч.1 статьи 223.1 УК РФ (изготовление взрывчатых веществ). В ближайшее время Олег Приходько будет этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону", - сказал адвокат.
На данный момент он находится в СИЗО-1 города Симферополя, в той же камере. "Выглядит бодро, критических жалоб и замечаний на здоровье и условия содержания - нет. Лекарства передают своевременно", - прокомментировал адвокат.
По словам адвоката, украинский политзаключенный передает всем слова благодарности за поддержку его и его семьи, а также всех политзаключенных. Он намерен доказывать свою невиновность и абсурдность предъявленных обвинений.
"Несмотря на мои политические взгляды, несогласие с оккупацией Крыма, о чем я говорил и говорю открыто, у меня никогда даже в голову не приходило подрывать кого-то. Терроризм и насилие - это зло. А уголовное дело в отношении меня - это месть за мои политические взгляды ", - попросил передать свои слова общине Олег Приходько.
Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько.
8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.
В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.