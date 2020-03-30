 После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь

Об этом в эфире hromadske рассказал заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят, и будут приняты на работу другие", - рассказал он.

Он допускает, что вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, одновременно на сегодня медиков достаточно.

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"Работает 10 врачей, которые задействованы в переоборудованной больнице на инфекционный госпиталь, и примерно 15 медсестер", - уточнил Дронь.

Напомним, в Монастырисском районе Тернопольской области по состоянию на утро 28 марта коронавирус обнаружили у 21 медицинского работника. Впоследствии COVID-19 выявили еще у 4 медиков. Всего в районе инфицированы 47 человек, один из которых скончался.