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 После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь

В Монастырисском районе Тернопольской области несколько работников среди сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом.

Об этом в эфире hromadske рассказал заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят, и будут приняты на работу другие", - рассказал он.

Он допускает, что вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, одновременно на сегодня медиков достаточно.

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"Работает 10 врачей, которые задействованы в переоборудованной больнице на инфекционный госпиталь, и примерно 15 медсестер", - уточнил Дронь.

Напомним, в Монастырисском районе Тернопольской области по состоянию на утро 28 марта коронавирус обнаружили у 21 медицинского работника. Впоследствии COVID-19 выявили еще у 4 медиков. Всего в районе инфицированы 47 человек, один из которых скончался.

Источник: https://censor.net.ua/n3185536
 
   
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да нет..., там обещали хорошие доплаты...
и наверное защитой их уже обеспечили...
Просто спасать жизни людей под риском оказалось не их призванием...
Случайные люди...
Уйдут - не жалко...
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virus pokazet kto jest kto i nado potom budet ocenit samix lucix.Samije lucije oni dolzny polucat zarplati kak prezident
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Це тільки лікарі!!! А ви уявляєте що твориться в районі з сотнями людей яких ці лікарі обслуговували??? Ось це і правдива статистика але на жаль тільки по одному району!!!
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Пишите письма мелким почерком скоту радуцкому...и копию главзебилу...это они оставили медиков без средств защиты...
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РАБссия ввела химические войска в Москву....маршал ШойХУ в шоке...
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Просто логично. Лично я для себя решил, что в нашей стране медицины нет, и обращаться я никуда не буду, бо буде ще гірше.
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