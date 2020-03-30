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 Морякам других стран запретили сходить на берег в портах Украины

В морских портах Украины действует запрет оставлять пределы пункта пропуска членам экипажей иностранных судов, которые не являются гражданами Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Администрации бердянского морского порта.  

В сообщении отмечается: "Это решение Государственной пограничной службы Украины принятое на выполнение распоряжение Правительства о запрещении на пересечения государственной границы Украины иностранными гражданами и лицами без гражданства. Оно усиливает внедренные санитарные мероприятия для противодействия распространению коронавирусной инфекции в портах и доказано Южным региональным управлением Госпогранслужбы.

Для обеспечения выполнения Распоряжения Правительства пограничный контроль судов и идентификация лиц осуществляются пограничниками непосредственно возле трапа судна. Кроме того, на борт иностранных судов допускается лишь обслуживающий персонал с обязательными средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что запрещение на пересекание государственной границы Украины иностранными гражданами не касается внешнеэкономической деятельности предприятий. Следовательно грузовые операции и экспорт, импорт, транзит продукции через морские порты в настоящий момент происходит в штатном режиме с учетом комплекса противоэпидемических мероприятий. Согласно распоряжению Правительства временно закрытыми являются лишь пункты пропуска в морских портах Усть-Дунайск и Скадовск.

Украинские морские порты в своей работе придерживаются всех необходимых и определенных Министерством здравоохранения мероприятий, рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, из борьбы с коронавирусной инфекцией и международных медико-санитарных правил".

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Источник: https://censor.net.ua/n3185535
 
 
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моряк вразвалочку сошел на берег...
как будто он открыл пятьсот Америк
.....
... но нет...это в следующий раз ....у нас карантин...
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Кремлёвский Фюрер уже подумывает передать пол Крыма Украине, но Украине нужен весь Крым Морякам других стран запретили сходить на берег в портах Украины - Цензор.НЕТ 5766
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Наверное Президент Зеленский согласится на половину Крыма
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Польська державна нафтогазова компанія PGNiG виграла в арбітражі в російського "Газпрому" 1,5 млрд доларів. (С)
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И правда, не надо нам неграждан! Нам и граждан уже навезли!
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