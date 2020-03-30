 "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".
Приступить к производству дезинфицирующего средства "Укрспирт" получил право после того, как парламент 30 марта поддержал соответствующий законопроект. Теперь под эти цели будут работать дополнительные заводы предприятия.
"Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы", - сообщил и.о. председателя ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.
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Как сообщалось ранее, Верховная Рада 30 марта принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".
Документ, в частности, предусматривает временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса.
Кабинет министров Украины ввел временный запрет экспорта спирта на период до 1 июня 2020 года.
Укрспирт на прошлой неделе подписал 106 договоров о продаже спирта украинским производителям средств дезинфекции и антисептиков. До 30 июня 2020 на предприятии действует упрощенная процедура закупки спирта: покупателям (юридическим лицам или ФОПам) нужно подписать упрощенный договор с государственным предприятием, оплатить счет - и сразу же можно приезжать на завод и забирать приобретенный спирт. Такой механизм действует в случае, если покупателю не нужно более 1000 литров спирта в квартал.
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На днях в ГП "Укрспирт" в работу были дополнительно запущены 4 завода, всего сейчас работают 14 заводов; их совокупная мощность - 26 тыс. декалитров спирта в сутки.
Емец. Рождение 21 февраля 1956 (64 года)
Воркута́, Коми АССР, РСФСР, СССР
2010-2011 гг. - Министр здравоохранения Украины. При президенте Виктор Янукович
гривень на 7 за литр подорожал бы.
Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Укринформу в пресс-служба ведомства.
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса Президента Украины", - сказали в бюро.
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Сведения в Едрей внесены Офисом Генерального прокурора по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом:....."?
Нах ваш спирт!
🤣
И короновируса уже не будет, а спиртовые заводы будут работать в три смены...
Єдине що вбиває вірус, це МИЛО.