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Все про:Укрспирт (147) антисептик (5)

 "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков

Государственное предприятие "Укрспирт" до 30 апреля будет изготавливать дезинфицирующее средство, которое станет основой для производства антисептиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

Приступить к производству дезинфицирующего средства "Укрспирт" получил право после того, как парламент 30 марта поддержал соответствующий законопроект. Теперь под эти цели будут работать дополнительные заводы предприятия.

"Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы", - сообщил и.о. председателя ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Бюрократический барьер" и нехватка сырья, - главный санврач Ляшко назвал причины дефицита антисептиков

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 30 марта принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

Документ, в частности, предусматривает временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса.

Кабинет министров Украины ввел временный запрет экспорта спирта на период до 1 июня 2020 года.

Укрспирт на прошлой неделе подписал 106 договоров о продаже спирта украинским производителям средств дезинфекции и антисептиков. До 30 июня 2020 на предприятии действует упрощенная процедура закупки спирта: покупателям (юридическим лицам или ФОПам) нужно подписать упрощенный договор с государственным предприятием, оплатить счет - и сразу же можно приезжать на завод и забирать приобретенный спирт. Такой механизм действует в случае, если покупателю не нужно более 1000 литров спирта в квартал.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На днях в ГП "Укрспирт" в работу были дополнительно запущены 4 завода, всего сейчас работают 14 заводов; их совокупная мощность - 26 тыс. декалитров спирта в сутки.

Источник: https://censor.net.ua/n3185533
 
 
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Бодягу... Ну тобто все на що і спроможна державна компанія.
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То же самое, но зато теперь можно скромно упомянуть о своем вкладе в борьбу с эпидемией...
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Я вот годами думал, шо произвожу крепкие напитки по Дедовской технологии, а неделю назад жена пояснила, шо на самом деле я занимался изготовлением антисептика. Спорить я с ней не стал - она стояла очень близко к сковородкам. "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков - Цензор.НЕТ 8190
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вааще не вижу ни одной причины, почему он не должен быть в этом правительстве
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санітар це ж чудово! значить знає всю "кухню" з середини
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Зеленський інших і не бере.
Емец. Рождение 21 февраля 1956 (64 года)
Воркута́, Коми АССР, РСФСР, СССР
2010-2011 гг. - Министр здравоохранения Украины. При президенте Виктор Янукович
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Хорошо, что его не смогли приватизировать, а то сейчас бы получили "рыночную" цену, зависящую от спроса!
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это да.

гривень на 7 за литр подорожал бы.
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Перепрошую, а куди поділася ось ця новина "30.03.20 20:22 ГБР открыло дело против слуги народа Лероса за публикацию видео с братом главы ОП Ермака
"Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков - Цензор.НЕТ 5073Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Укринформу в пресс-служба ведомства.
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса Президента Украины", - сказали в бюро.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"
Сведения в Едрей внесены Офисом Генерального прокурора по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом:....."?
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Вчора зробив продукт дисциляції..
Нах ваш спирт!
🤣
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скоро у нас спирт станет дешевле воды, а водкой будут давать сдачи... - я знаю, я здесь живу... "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков - Цензор.НЕТ 9984
И короновируса уже не будет, а спиртовые заводы будут работать в три смены...
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100500 раз було вже сказано, що спирт малодієвий засіб.
Єдине що вбиває вірус, це МИЛО.
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ога! Спирт не вбиває, мило вбиває. Проспись, дядю!
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да вы шо ..."Укрспирт"...сырьё...ёмаё...наконец то.... а сколько конфиската за года вылили...можно было страну залить тем антисептиком
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