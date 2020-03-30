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 Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко

Сегодня в Каховке Херсонской области умер мужчина 1984 года рождения.

Об этом сообщил в Facebook Каховский городской голова Андрей Дьяченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, две недели назад мужчина вернулся из Польши и находился в самоизоляции.

"У больного были все симптомы коронавирусной инфекции, но лечился дома, не обращаясь в больницу за квалифицированной медицинской помощью. Был ли это коронавирус, узнаем, когда получим результаты анализов", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая заболевшая коронавирусом пациентка выздоровела в Броварах Киевской области, - мэр города

Он поинформировал, что подъезд и квартиру, где проживал больной, продезинфицируют работниками ГСЧС.

Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко 01

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 - летальные, 6 пациентов выздоровели.

Также читайте: Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский

Источник: https://censor.net.ua/n3185532
 
 
 Топ комментарии
 
Кому вирус а кому земельку продать ...
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Епідемія продовжує збирати свій смертельний врожай.
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Епідемія продовжує збирати свій смертельний врожай.
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Епідемія продовжує збирати свій смертельний врожай.

Еще не известно от чего умер, а уже паника.По статистике - тот же птичий грипп,если кто не разучился считать...
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Остался бы в Польше был бы жив, здоров.
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а еслиб не шастал в польшу, был бы 100% здоров
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Говоріть, повторюйте своїм рідним, коханим, друзям, колегам - звертайтеся до лікаря навіть із звичайною ОРВІ. Не нехтуйте своїм здоров'ям і оточуючих
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Є телефон сімейного лікаря, він порадить і буде спостерігати принаймні
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ну шо ликарь тебе скажет - самоизолируйся. А когда херово будет, скорая приедет, в морг
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Лікар сказав у морг, значить у морг))
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Не нехтуйте своїм здоров'ям і оточуючих

Не сталкивались вы с медициной в критических ситуациях- хоть в СССР хоть сейчас. Но как говориться- свет не без добрых людей...
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У вас дуалізм у відповіді, не знаходите
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Или обрвщался но ему сказали лечиться дома. Где-то уже было такое. Только кто теперь это докажет?
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"возвратился из Польши", Италии, Франции.... это приговор Украине.
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Быдло советское тем интересно,что не готово умирать за родину за Сралина... Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко - Цензор.НЕТ 9241чЛЕНИН ПАРТИЯ камсамол Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко - Цензор.НЕТ 9241
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На рынке недвижимости ИСПАНИЯ по коррупции занимает 1 место в МИРЕ... Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко - Цензор.НЕТ 7470
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